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Něco jako Taxis. Řidiči přes zákaz vjíždějí na opravovaný přejezd a ničí si auta

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  17:36

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Pohled na jedno z aut, které uvázlo na opravovaném přejezdu v olomoucké Wolkerově ulici poté, co se řidič pokusil místem projet navzdory zákazu. | foto: HZS Olomouckého kraje

V praktický psychologický pokus se v uplynulých dnech změnila oprava železničního přejezdu na jedné z důležitých silnic v Olomouci. Názorně je zde vidět, jak někteří řidiči nedodržují dočasný zákaz vjezdu ve chvíli, kdy si myslí, že je nikdo neuvidí. Jejich pokusy projet rozkopaný přejezd končí poničenými a uvázlými auty.

Oprava přejezdu uzavřela ve Wolkerově ulici jinak hojně využívanou trasu ve směru z Olomouce na Prostějov minulý týden ve čtvrtek. Protože ale místem současně vede po silnici také tramvajová trať, na které nebyla uzavírka nutná, zůstal tramvajový pás bez hrazení.

Někteří řidiči tak objedou zákazové značky a pokoušejí se přejezd projet právě prostorem pro tramvaje. Ve většině případů tím ovšem jejich cesta končí.

Pohled na jedno z aut, které uvázlo na opravovaném přejezdu v olomoucké Wolkerově ulici poté, co se řidič pokusil místem projet navzdory zákazu.

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„V souvislosti s opravovaným přejezdem jsme doposud řešili osm případů porušení zákazu vjezdu,“ uvedl olomoucký policejní mluvčí Jaroslav Herzán.

Od policie dostali řidiči pokutu, jež mohla na místě dosáhnout až 1 500 korun. Pokud by došlo k řešení ve správním řízení, zvýšila by se maximální výše postihu na pět tisíc.

„Jen za uplynulý víkend evidujeme tři výjezdy na místo,“ doplnil pak mluvčí krajského hasičského sboru Petr Běhal.

Celkový počet řidičů, kteří doplatili na ignorování zákazu vjezdu, je ovšem podle obyvatel přilehlých ulic a jejich příspěvků na sociálních sítích nejspíš o dost vyšší. Ne u všech uvázlých vozidel totiž zasahovala policie či hasiči. Někteří motoristé ještě zvládli přejezd opustit, ovšem zpravidla kvůli proraženým pneumatikám museli po pár metrech auto odstavit.

„Já už zaznamenala sedm případů,“ napsala například v diskusi o tématu ve facebookové skupině Milujeme Olomouc Klára Beranová. „Vypadá to na 18, pokud byl v noci klid,“ přidal se k počítání Milan Tomeček.

„Cca 20 aut to prý projelo s nějakým poškozením, i dnes tam někdo měnil kolo svépomocí bez účasti hasičů. A jinak bylo už minimálně šest odtahů aut s proraženou olejovou vanou a zničenými koly...,“ přidal v neděli své informace Roman Nepšinský.

Kvůli autům nemohly projet ani tramvaje

Uvázlá auta navíc v řadě případů zablokovala průjezd místem i pro tramvaje, olomoucký dopravní podnik tak opakovaně nasazoval náhradní autobusovou dopravu. Ta ovšem musí jezdit po objízdné trase.

Dění na přejezdu se stalo na sítích předmětem diskusí o nezodpovědnosti části řidičů i o tom, zda je značení místa dostatečné. A nechybí ani celá řada vtipů.

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„Olomoucký Taxis, a někteří myslí, že přeskočí,“ glosoval třeba Radan Vitoul Older v narážce na legendární záludný Taxisův příkop, přes který skáčou dostihoví koně na Velké Pardubické.

Opravy přejezdu, které provádí Správa železnic, mají skončit v úterý. „Práce se zaměří na ocelové součásti kolejové křižovatky železniční a tramvajové trati. Součástí bude také obnova asfaltového krytu přejezdu,“ popsal už před zahájením uzavírky mluvčí správy David Kabele.

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