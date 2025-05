Výstava v Olomouci láká na vzácný meč, alchymii i návštěvu středověké domácnosti

„Výstavu jsme připravovali pět let. Má 300 exponátů a je unikátní tím, že je celá postavená na archeologických nálezech. Chtěli jsme ukázat středověk v Olomouci takový, jaký skutečně byl, z pohledu obyčejných lidí, kteří tu žili,“ nastínila kurátorka výstavy Jana Hrbáčová.

Rozsáhlá expozice v několika tematických celcích mapuje běžný život měšťanů ve významném knížecím a později královském sídle po celou dobu středověku od 6. do 16. století.

„Jsou zde nejvýznamnější nálezy z posledních tří století, poslední exponáty byly objeveny teprve loni,“ vylíčila Hrbáčová.

Výstava bude k vidění v galerii Arcidiecézního muzea až do konce srpna. Podílel se na ní i Národní památkový ústav, Moravské zemské muzeum a dalšími muzea i archivy.

„Archeologie se dívá tam, kde písemné a ostatní prameny končí. Na výstavu jsme vybírali nejvýznamnější exponáty ze šesti tisíc beden nálezů,“ odhadl vedoucí archeologického odboru Národního památkového ústavu Pavel Šlézar.

Ilustrace obchodní důležitosti i duchovní historie

Roli Olomouce jako významné obchodní křižovatky středověku potvrzují nálezy pokladů, k vidění je například 200 stříbrných pražských grošů nebo 800 stříbrných mincí uložených v nádobách z keramiky.

„Obrovský význam města dokládají i importy z jiných zemí. Jsou tu nálezy z Benátek, Porýní, Německa, Pobaltí nebo egyptsko-syrské oblasti,“ podotkl Šlézar.

„Mezi fenomény, které předurčily Olomouc k její významnosti, patří kromě zemědělské krajiny také strategická pozice na přechodu přes řeku Moravu. Takže tu ve středověku vedly obchodní cesty z Pyrenejského poloostrova směrem na východ až do Číny a také Jantarová stezka,“ vyzdvihl.

Překvapivé objevy se týkají i duchovní historie města. „Nálezy dokládají budování nejstarších kostelů, o jejichž existenci jsme donedávna neměli tušení. Většina staveb zanikla ve 13. století,“ přiblížila Hrbáčová.

Vzácný meč se sem nikdy neměl dostat

Nejcennějším exponátem je podle Šlézara meč s nápisem „ULBERHT,“ který pochází z franských dílen v Porýní. „Je to opravdu mimořádně vzácný nález. Vlastnit takto kvalitní meč znamenalo přiblížit se franské elitě. Mohla to být válečná kořist nebo dar, s jejich majiteli se poté ukládaly do hrobů,“ popsal.

Mezi exponáty výstavy Město na třech pahorcích je mimo jiné fragment meče s nápisem Ulfberht z franckých dílen z 9. století.

Tyto meče měly ideální vlastnosti díky speciálním technikám kování z mnohokrát překládaných vrstev. Jejich cena byla proto velice vysoká a ve franské říši platil zákaz je vyvážet nebo prodávat cizincům.

„Přesto se v Olomouci povedlo hned dva takové meče nalézt a dochovat,“ vyzdvihl mluvčí muzea Tomáš Kasal.

Výstava návštěvníkům také otevře dveře do běžného měšťanského obydlí. O oblíbenosti her i ve středověku svědčí kuželky, kostky, hrací kameny nebo hračky pro děti. Stejně tak si měšťané zakládali na zkrášlování a špercích, návštěvníci tak mohou obdivovat soubory perel, náušnic nebo luxusních šperků veligradského typu.

Vzdělanost a vědu zase dokládají psací nástroje a alchymistické pomůcky. K vidění je i vybavení dobové kuchyně a dalších místností.

„Nejsou to velké politické dějiny, výstavou chceme přinést příběh olomouckého středověkého člověka, jeho každodenní radosti a strasti,“ uzavřel Šlézar.