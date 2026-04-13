Ekologičtější zábava v Olomouci. Město zavede na svých akcích vratné kelímky

Ondřej Zuntych
  4:51
Už žádné odpadkové koše plné plastových kelímků. Olomouc chce na městských akcích zavést systém zálohovaných půllitrů a termohrnků. Koupí kvůli nim i myčku, kterou bude běžně využívat jedna ze školních jídelen. Pro pořadatele vánočních trhů nicméně zálohy minimálně prozatím povinné nebudou.

Olomouc zavede na kulturních akcích města vratné kelímky. Ze začátku mají mít tři vzory. Jeden s fotografickým potiskem, jenž se může stát suvenýrem, další jsou více designové a zohledňují logotyp města. | foto: iDNES.cz

Radnice chce tímto krokem omezit jednorázový odpad na festivalech, slavnostech a dalších městských akcích. Radní v březnu schválili vypsání dvou veřejných zakázek, jedna je na kelímky, druhá na myčku. Dohromady může jít podle předběžných odhadů přibližně o tři miliony korun. Pomoci má velká dotace od ministerstva životního prostředí.

„Díky získání dotace bude město Olomouc disponovat 45 tisíci kelímky s různým grafickým designem a taktéž 10 tisíci kusy termokelímků,“ přiblížil náměstek primátorky pro kulturu Viktor Tichák (Piráti).

„Kelímek bude na městských akcích vydáván oproti vratné záloze 50 korun a návštěvníci si jej budou moci ponechat jako suvenýr,“ dodal. První akcí s těmito kelímky bude srpnová Pohoda U Trojice.

Město teď dává dohromady pravidla, za jakých podmínek budou prodejci na akcích takzvané nicknacky (podle české značky ekologických, vratných plastových kelímků s praktickým klipem – pozn. red.) dostávat.

Olomouc hledá architekty a urbanisty, kteří dají novou podobu oblasti tržnice

„V zásadě to funguje tak, že stánkaři, kteří tam budou námi ‚ubytovaní‘, budou mít povinnost brát kelímky, distribuovat je a také je vracet. Na systému teď pracují kolegové na odboru a metodiku ještě nemáme. Důležité je, jak pak nakládat s hotovostí, zatím jsme nic takového na úřadě nedělali. Bude to součástí vyúčtování s prodejcem, protože my mu dáváme za úplatu i stánek,“ doplnil Tichák.

Zohlednit budou úředníci muset i případy, kdy si lidé kelímky nechají. Ze začátku mají mít tři vzory. Jeden s fotografickým potiskem, jenž se může stát suvenýrem, další jsou více designové a zohledňují logotyp města.

Kelímky se budou na konci dne svážet do myčky

Aktuálně vypsaná veřejná zakázka na „průchozí myčku na kelímky velikosti XL“ může přijít město asi na milion a čtvrt. Podle informací v detailu soutěže pak bude umístěna ve školní jídelně Základní a mateřské školy Holečkova na Povelu.

Od radnice je to ke škole do deseti minut jízdy autem. Na převoz stohovatelných kelímků by proto měla stačit dodávka. „Nádobí se bude zřejmě schraňovat u prodejců, nezabere tolik místa. Po skončení dne se kelímky svezou ze všech stánků do myčky,“ nastínil Tichák.

Mysleli to dobře, nezavděčili se. Olomouc obnovila setkávací hodiny, čelí kritice

„Provozní věci řešíme se školní jídelnou. Předpokládám, že na službě se potom budeme domlouvat právě s ní. Myčka přejde do jejího majetku, což je výhoda, protože nebude stát ladem. Můžeme také přispět pracovnicím školní jídelny, které si mohou přivydělat v době městských akcí na brigádě,“ upřesnil Tichák, jenž má zároveň na starosti školství.

Kromě půllitrů pořizuje Olomouc také menší termohrnky o objemu 0,2 litru. Dají se použít i na studené nápoje, třeba na víno. Například v červenci budou slavnosti vína v Bezručových sadech, v říjnu na Dolním náměstí.

„Chceme, aby se vratné kelímky využívaly nejen na tradičních městských akcích, ale aby je mohli uplatnit i další organizátoři. Díky tomu, že mytí i logistika zůstanou přímo v Olomouci, bude celý systém ekologičtější než jednorázové nádobí,“ sdělil ekonomický náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).

„Chceme, aby město bylo vzorem v udržitelnosti“

Nicméně na měsíc trvajících vánočních trzích, kde se může spotřebovat i několik set tisíc jednorázových pohárků s punčem, termohrnky povinné nebudou. Město nyní hledá provozovatele na dalších pět let.

„V koncesi na vánoční trhy nutnost převzít tento systém vypsaná není. Nicméně možnost využívat ho tu je a nabízí se. Koncese běží a systém nakládání s odpady je jedním z hodnotících kritérií,“ připomněl Tichák. Stejně tak není mezi požadavky ani platba kartou u stánků.

Bezkontaktně lidé v olomoucké MHD zaplatí od září, jízdné zřejmě podraží

Radnice chce chystanou změnou dosáhnout snížení množství odpadu, zpříjemnit prostředí kulturních i gastronomických událostí a využít vratné kelímky také marketingově.

„Chceme, aby naše město bylo vzorem v udržitelnosti a právě odpovědný přístup k veřejným akcím je tím správným začátkem,“ věří Bačák.

V Olomouci používá vlastní vratné kelímky fotbalová Sigma na Andrově stadionu nebo Centrum ekologických aktivit Sluňákov. Naopak například na domácích hokejových zápasech olomouckých kohoutů dostanou fanoušci u stánku běžné nádoby bez zálohy.

Jedním z prvních měst, jež zavedlo vratné hrnky a kelímky, bylo v roce 2015 Brno. Hrnky původně čistila najatá firma až v jižních Čechách, později už mytí zajišťovala brněnská společnost. Při posledních vánočních trzích hrnky opět vzbudily rozruch, když radnice městské části Brno-střed zakázala stánkařům prodej do vlastních nádob, tedy těch bez jednotného vizuálního stylu městské části.

Brno vratné kelímky úspěšně využívá rovněž k propagaci. Jen loni jich Brno-střed i díky novým motivům s krokodýlem prodalo 152 tisíc. Městská část také začala se speciálními potisky pro jednotlivé akce včetně prestižních motocyklových závodů Moto GP.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tratě podemleté povodní opravovali rok a půl, po otevření ale přišlo zklamání

Tak vypadaly ještě letos v červenci tratě na severu Jesenicka poničené loňskou...

Po více než roce a půl se na Jesenicku vracejí vlaky na tratě poškozené předloňskou povodní. Příští týden cestující svezou na posledním zbývajícím úseku Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. Obyvatelé...

Invazní psík už je i v chráněné přírodě Jeseníků. K odstřelům má motivovat odměna

Premium
Psík mývalovitý neboli mývalovec kuní pochází z východní Asie. V Česku se tento...

Ekologové bijí na poplach, nová invazní šelma už osídlila také Jeseníky. Monitoring divokých zvířat přinesl unikátní záběry a prokázal, že psík mývalovitý obsadil celé území chráněné krajinné oblasti...

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Plynová pistole, kterou použil lupič při pokusu o vyloupení čerpací stanice v...

Neobvyklý případ vyšetřují od čtvrtka policisté z Olomoucka. Muž tam přišel na čerpací stanici, přisvojil si lahev rumu a poté se ještě dožadoval se zbraní v ruce peněz. Neuspěl a následně obsluhu...

„Tady jde o zdraví, snižte rychlost.“ Přerov bojuje proti hluku z D1, vsází na měření

Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na...

Snížit rychlost na dálnici D1 na 80 kilometrů v hodině, než se podaří opravit mostní závěr způsobující nepříjemné nárazy obtěžující obyvatele domů pod estakádou. Takovou představu má přerovská část...

Bude zasahovat na naše pozemky, vadí sousedům plánovaná čtvrť u nákupního centra

Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District,...

Majitelé několika bytů v domě sousedícím s nákupním centrem Galerie Šantovka v Olomouci se odvolali proti rozhodnutí magistrátu, který schválil změnu projektu rozšíření obchodního komplexu. Autoři...

Porážka s Pardubicemi a konec. Olomouc odvolala Janotku, mužstvo přebírá Hapal

Olomoucký trenér Tomáš Janotka reaguje v zápase s Pardubicemi.

Svou druhou sezonu v první lize nedokončí. Tomáš Janotka končí na lavičce Sigmy. Vedení sedmého celku tabulky jej odvolalo v neděli večer po porážce 1:2 v Pardubicích. O trenérově konci se v klubu...

12. dubna 2026  22:45,  aktualizováno  22:55

Pardubice - Olomouc 2:1, obrat domácích, premiérovou trefou rozhodl Jelínek

Pardubický Tomáš Jelínek (uprostřed) se raduje s Michalem Hlavatým (vpravo) z...

Pardubičtí fotbalisté předvedli doma ve 29. ligovém kole obrat proti Olomouci a zvítězili 2:1. V 71. minutě rozhodl o třech bodech premiérovým gólem v nejvyšší soutěži Jelínek, který tak navázal na...

12. dubna 2026  17:48

Zájem o referendum k délce bazénu byl v Prostějově malý, hlasování je neplatné

V Prostějově se konalo historicky první místní referendum, lidé rozhodovali o...

Historicky první prostějovské referendum k otázce délky připravovaného bazénu je neplatné. Lidé odpovídali, zda chtějí padesátimetrový bazén. Tuto délku prosazovali plavci z tamního oddílu a část...

12. dubna 2026  9:15

Zlo všech podob. Ale frky též! Krobot a Smékal popisují novou hru, inspiruje Welzl

Miroslav Krobot a Lubomír Smékal během vzájemného setkání

V režii výrazné osobnosti českého divadla Miroslava Krobota vznikla nová inscenace Moravského divadla Olomouc Bořiny za břehem, která se odehrává v někdejší kultovní zábřežské hospodě. V ní kolem...

11. dubna 2026

MŽP potvrdilo pokutu pět milionů korun pro firmu Energoaqua v kauze otravy Bečvy

Budova ministerstva životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí potvrdilo pokutu ve výši pěti milionů korun pro rožnovskou společnost Energoaqua v kauze otravy řeky Bečvy. Vysokou sankci jí uložila na konci loňského roku Česká...

10. dubna 2026  17:11

Měření nepotvrdilo nadměrný hluk z mostu na D1 u Přerova. Směšné, čílí se místní

Pohled na mostní závěr na úseku dálnice D1 u přerovské místní části Dluhonice,...

Velké zklamání přinesly pro obyvatele přerovské místní části Dluhonice výsledky měření hluku z nového úseku dálnice D1, který tudy vede a byl otevřen v prosinci. Lidé si od té doby stěžují na...

10. dubna 2026  16:31

Padesátimetrový, nebo poloviční? Prostějované jdou k referendu o bazénu

Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...

Obyvatelé Prostějova v sobotu rozhodnou o podobě dlouho připravovaného plaveckého bazénu. Stavbu totiž dlouhodobě provází spor, který se týká délky. Zatímco plavci ze zdejšího oddílu a část...

10. dubna 2026  15:27

Bude zasahovat na naše pozemky, vadí sousedům plánovaná čtvrť u nákupního centra

Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District,...

Majitelé několika bytů v domě sousedícím s nákupním centrem Galerie Šantovka v Olomouci se odvolali proti rozhodnutí magistrátu, který schválil změnu projektu rozšíření obchodního komplexu. Autoři...

10. dubna 2026  13:12

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Plynová pistole, kterou použil lupič při pokusu o vyloupení čerpací stanice v...

Neobvyklý případ vyšetřují od čtvrtka policisté z Olomoucka. Muž tam přišel na čerpací stanici, přisvojil si lahev rumu a poté se ještě dožadoval se zbraní v ruce peněz. Neuspěl a následně obsluhu...

10. dubna 2026  11:52

Spor o vodu v Prostějově. Podle opozice odtékají peníze. Nesmysl, zní z radnice

Prostějovský primátor František Jura

Prostějov chystá novou strategii ohledně zásobování vodou, vybírat bude ze tří možností. Tvrzení opozice označuje za dezinformace. Pravděpodobně už příští rok bude stát nové prostějovské...

10. dubna 2026  4:59

Bohačíkova ligová fazona pokračuje, Nymburk táhl i proti ústecké Slunetě

Jaromír Bohačík z Nymburka zakončuje v zápase s ústeckou Slunetou.

Po úterním vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Rytasem Vilnius zvládli basketbalisté Nymburka ligovou dohrávku proti Ústí nad Labem. Už jistý vítěz dlouhodobé části nejvyšší soutěže doma vyhrál...

9. dubna 2026  20:03,  aktualizováno  21:49

„Tady jde o zdraví, snižte rychlost.“ Přerov bojuje proti hluku z D1, vsází na měření

Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na...

Snížit rychlost na dálnici D1 na 80 kilometrů v hodině, než se podaří opravit mostní závěr způsobující nepříjemné nárazy obtěžující obyvatele domů pod estakádou. Takovou představu má přerovská část...

9. dubna 2026  16:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.