Video připomene vězněného hrdinu, kterého zachránil noční útěk z nemocnice

Josef Buršík Narodil se v roce 1911 v Postřekově na Domažlicku. V 1939 uprchl z protektorátu do Polska, kde se přihlásil do československé zahraniční armády. Na ústupu byla jeho jednotka zajata Rudou armádou, poté strávil dva roky v internačních táborech. V roce 1942 byl přesunut do Buzuluku, kde se opět přidal k československé armádě. Vyznamenal se v bojích o Kyjev a zúčastnil všech významných bojů v karpatsko-dukelské operaci a na Ostravsku. V roce 1949 byl uvězněn a na základě smyšlených obvinění odsouzen na čtrnáct let. V roce 1950 se mu podařilo uprchnout a emigrovat na Západ.