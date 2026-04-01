Policie viní bývalého pracovníka muzea, že zpronevěřil statisíce ze vstupného

V případu jde o částku 870 tisíc korun. „Olomoučtí kriminalisté zahájili trestní stíhání jedné osoby jako obviněné ze spáchání trestného činu zpronevěra,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Podle ředitele instituce Jakuba Ráliše už dotyčný v muzeu nepracuje. „S daným zaměstnancem ekonomického úseku VMO byl neprodleně po odhalení jeho jednání ukončen pracovní poměr,“ sdělil.
„Následně proběhl hloubkový audit a byly upraveny procesy hotovostních toků tak, aby se riziko obdobného jednání do budoucna nemohlo opakovat. VMO současně poskytuje policii plnou součinnost,“ dodal.
O účetnictví VMO se policie zajímala již v roce 2021 v souvislosti s korupcí při veřejné zakázce na projekt virtuálního muzea, jenž byl dotovaný z peněz Evropské unie. Před soudem kvůli tomu stanuli v dubnu 2024 tři lidé, s žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu.
|
Za čachry s dotacemi v muzeu hrozilo trojici 10 let, dohoda to změnila na podmínku
Bývalý ředitel muzea Břetislav Holásek, někdejší olomoucký radní Miroslav Petřík (ČSSD) a kroměřížský podnikatel Jiří Křeháček podle ní dostali tříletý trest s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let. Součástí dohody byl také peněžitý trest a náhrada škody, jež byla vyčíslena na 13,5 milionu korun.
Podle evropského pověřeného žalobce Pavla Pukovce se obvinění doznali a jednání litovali. Bývalý ředitel Holásek odstoupil z funkce v prosinci 2021 po zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu, v lednu 2022 jej nahradil Ráliš.
Vlastivědné muzeum v Olomouci patří mezi největší kulturní instituce v regionu. Vlastní přes milion sbírkových předmětů a z pohledu rozsahu sbírky se řadí mezi největší muzea v České republice.