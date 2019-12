Venuše nalákala do Olomouce dvacet tisíc lidí, další bude keltská hlava

4:55 , aktualizováno 4:55

Jen dva muzejní exponáty se v Česku mohou podle ředitele olomouckého muzea co do významu měřit se světoznámou Věstonickou venuší, která byla do konce minulého týdne vůbec poprvé vystavena v této instituci - meteority z Opavy-Kylešovic a kamenná hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic. A právě tu si budou moci lidé v olomouckém muzeu prohlédnout zanedlouho.