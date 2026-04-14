V Olomouci stěhovali středověkou loď z kmene, lidé ji uvidí poprvé po 64 letech

Lenka Muzikantová
  14:57
Zabalit do igelitu a více než čtyřmetrová historická loď ze 16. století vážící kolem 100 kilogramů se mohla dát do pohybu. Na korbě stěhovacího vozu ji odborníci z Vlastivědného muzea v Olomouci (VMO) přemístili z muzejního skladu v Chudobíně do centra krajského města, kde se v prostoru Lapidária VMO stane hlavním novým lákadlem expozice Příběh kamene.

Loď byla před zraky veřejnosti skrytá dlouhých 64 let od svého nalezení u Příkaz na Olomoucku.

„Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hynkova. Je vydlabána z kmene dubu a díky tomu, že v ní byla nalezena železná sekera, takzvaná širočina s dřevěným topůrkem, se má za to, že pochází ze středověku či novověku,“ uvedla Pavlína Kalábková, vedoucí Centra muzejní archeologie VMO.

Olomoucké Vlastivědné muzeum přesunulo z depozitáře do Lapidária historickou dřevěnou loď ze 16. století. Vystavena bude vůbec poprvé od nalezení v roce 1962.
10 fotografií

Loď je pro odborníky stále zahalena tajemstvím. „Nejdříve se pustíme do absolutního datování dřeva, ze kterého byla vyrobena, pak do konzervace. Také v archivu a například obecní kronice zkusíme zjistit více,“ doplnila Kalábková.

Že loď pochází ze 16. století, ukazuje kromě nálezu středověké sekery také dendrochronologická datace.

„Podle ní máme indicie, že loď byla vytvořená někdy v období let 1532 až 1537, kdy byl pokácen dub, z něhož je plavidlo vydlabané. Už v době nálezu byla loď v poměrně dobré kondici a voda ji pěkně zakonzervovala. Po vyzvednutí dosud vysychala a je poměrně stabilní,“ přiblížila archeoložka.

Také díky tomu monoxyl, jak zní odborný název pro loď vydlabanou z jednoho kusu dřeva, vydržel cestu do skladu v Chudobíně a pak zase zpátky do Olomouce, kde ho chtějí odborníci ukázat lidem.

Nově budou vystavovat dva různé monoxyly

Novinka v expozici doplní druhou vystavenou loď, kterou v roce 1999 objevil tehdejší ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Jaroslav Peška na břehu mohelnického jezera. Keltský monoxyl je vydlabaný z kmene 200 let starého dubu a pochází z mladší doby železné, přesněji ze 3. století před naším letopočtem, kdy na Moravě pobývali Keltové.

Podle propočtů britského badatele J. S. Rogerse, jenž se zabývá lodní dopravou, mohl člun uvézt tři lidi a ještě skoro tunu nákladu.

Nejstarší české plavidlo z doby železné sloužilo ve štěrkovně jako skokánek

„Z exemplářů nalezených na našem území se vystavený keltský monoxyl řadí k těm vůbec nejstarším,“ popsala archeoložka s tím, že takových nálezů v Česku moc není. „I nález druhého monoxylu je velkým objevem, z něhož máme nesmírnou radost,“ doplnila.

V plánu je ukázat dva různé příběhy – pravěký a středověký, a současně připomenout, jak zásadní roli hrála řeka Morava jako dopravní i životní tepna.

U mohelnického monoxylu je jisté, že sloužil jako obchodní, nákladní či kupecká loď, se kterou zřejmě Keltové přepravovali po řece Moravě zboží nebo sami sebe v mladší době železné. Loď z Hynkova u Příkaz sloužila zřejmě rybářům.

„Na přepravu zboží je se svými rozměry, kdy má délku 4,18 metru, šířku přes 68 centimetrů a 30 centimetrů na výšku, příliš malá. Tudíž nebude úplně obchodní a sloužila zřejmě k přepravě lidí. Přece jen monoxyl z mohelnické pískovny má dvojnásobnou délku, měří skoro jedenáct metrů,“ upozornila Kalábková.

Lákají na workshopy i keltský bodypaint

Dřevěná loď není jedinou novinkou v expozici, jež vypráví „příběh“ kamene od jeho nejstarších dějin po období novověku. Kámen je zde představen ve třech základních formách: jako hornina, poté opracovaný do podoby nástroje, a nakonec přetvořený v umělecké dílo.

Archeologická část se zase věnuje kamenným nástrojům ze sbírek muzea, a to od jednoduchých valounových artefaktů až po precizně provedené kusy dokládající zručnost našich předků.

Unikátní kostry dinosaurů z 3D tiskárny. Nadšenec je ukazuje v domácím muzeu

„Provádíme řadu úprav. Prostor bude nově bezbariérový díky instalaci nájezdových ramp pro vozíčkáře. Popisky zase postupně upravujeme do Braillova písma pro nevidomé a slabozraké,“ popisuje správkyně Lapidária Markéta Šreková Doláková a dodává, že lidé se mohou těšit také na obnovené puzzle skládačky v měřítku 1:1 podle skutečného vystaveného artefaktu.

Do Lapidária v Denisově ulici kousek od hlavní budovy muzea se lidé budou moci podívat už 1. května, kdy budou mít vstup zdarma.

„Připravili jsme komentované prohlídky, a to každé dvě hodiny od 10:30. Celý den budeme na místě nabízet také tři workshopy, a to výrobu vlastního náhrdelníku a klíčenky s modelem monoxylu, chybět nebude ani keltský bodypaint,“ zve na den otevření Zuzana Brabcová, vedoucí Centra muzejní pedagogiky VMO.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tratě podemleté povodní opravovali rok a půl, po otevření ale přišlo zklamání

Tak vypadaly ještě letos v červenci tratě na severu Jesenicka poničené loňskou...

Po více než roce a půl se na Jesenicku vracejí vlaky na tratě poškozené předloňskou povodní. Příští týden cestující svezou na posledním zbývajícím úseku Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. Obyvatelé...

Invazní psík už je i v chráněné přírodě Jeseníků. K odstřelům má motivovat odměna

Premium
Psík mývalovitý neboli mývalovec kuní pochází z východní Asie. V Česku se tento...

Ekologové bijí na poplach, nová invazní šelma už osídlila také Jeseníky. Monitoring divokých zvířat přinesl unikátní záběry a prokázal, že psík mývalovitý obsadil celé území chráněné krajinné oblasti...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva T426.003 během zkušební jízdy v obvodu stanice Praha-Zličín

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Plynová pistole, kterou použil lupič při pokusu o vyloupení čerpací stanice v...

Neobvyklý případ vyšetřují od čtvrtka policisté z Olomoucka. Muž tam přišel na čerpací stanici, přisvojil si lahev rumu a poté se ještě dožadoval se zbraní v ruce peněz. Neuspěl a následně obsluhu...

Porážka s Pardubicemi a konec. Olomouc odvolala Janotku, mužstvo přebírá Hapal

Olomoucký trenér Tomáš Janotka reaguje v zápase s Pardubicemi.

Svou druhou sezonu v první lize nedokončí. Tomáš Janotka končí na lavičce Sigmy. Vedení sedmého celku tabulky jej odvolalo v neděli večer po porážce 1:2 v Pardubicích. O trenérově konci se v klubu...

Benzinka u Olomouce prodělává na každém litru nafty. Prodej přerušily i další pumpy

Čerpací stanice Bot-Oil u Těšetic

Se ztrátou až tři koruny z každého prodaného litru nafty nyní Jaroslav Botek provozuje malou čerpací stanici Bot-Oil u Těšetic na Olomoucku. Kvůli státem stanoveným maximálním cenám totiž musí hlavně...

14. dubna 2026  13:35,  aktualizováno  13:57

Tvarůžky slaví 150 let, festival v Olomouci odstartuje turistickou sezonu

Turistickou sezonu v Olomouci zahájí již devátý ročník tvarůžkového festivalu....

Ve velkém stylu odstartuje Olomouc letošní turistickou sezonu, jež nabídne řadu novinek včetně nových tematických prohlídek a programů, zpřístupnění atraktivních památek i zavedení vratných kelímků....

14. dubna 2026  12:04

Cíl splněn. Že je to málo? Ambice byly střízlivé, zní z Olomoucka

David Nejezchleb (9) z Nymburka pod tlakem olomouckých Jordana Oupoha (vlevo) a...

Dlouhodobá fáze Národní basketbalové ligy se blíží ke konci. Brzy začne play off! Tam nebude chybět ani tým Olomoucka, který tak splnil předsezonní cíl. Že je účast ve vyřazovacích bojích po loňském...

14. dubna 2026

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  5:54

Bůh mě chce v Česku. Američan z NBL líčí útěk před válkou gangů: Okolo se střílelo!

Premium
Olomoucký basketbalista Lamb Autrey v akci proti Hradci Králové.

Některá angažmá jsou divočejší než jiná. Rozehrávač basketbalového Olomoucka Lamb Autrey může vyprávět. A rozhodně ne zvesela. Když hrál před pár měsíci v Mexiku, propukla tam válka, kterou spustil...

14. dubna 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva T426.003 během zkušební jízdy v obvodu stanice Praha-Zličín

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  13. 4. 16:49

V lednu podržen, teď odvolán. Za Janotkův konec údajně nemohou jenom výsledky

Tomáš Janotka sleduje své svěřence v odvetném zápase osmifinále Konferenční...

Ještě před pár týdny se na letišti fotil s nadšenými fanoušky Sigmy, kteří mu děkovali za senzační postup do osmifinále Konferenční ligy. V neděli večer se Tomáš Janotka přesvědčil, jak dovede být...

13. dubna 2026  16:35

Kraj chce do společného podniku s Agelem zahrnout i nemocnici v Jeseníku

Porodní sály, šestinedělí a novorozenecké oddělení v Nemocnici Šternberk prošly...

Do chystaného společného podniku se skupinou Agel chce Olomoucký kraj přidat i jesenickou nemocnici. Rozšířil by tím skupinu nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku. Podnik má zahájit provoz od...

13. dubna 2026  14:53

Hapal: Vždy jsem byl odvolávaný a dnes jsem jedním z těch, kdo trenéra odvolal

Pavel Hapal na svém prvním tréninku coby nový kouč Sigmy.

Z kanceláře se vrací na ligovou střídačku. Pavel Hapal, generální sportovní manažer Sigmy Olomouc, nahradil ve funkci trenéra odvolaného Tomáše Janotku. Zatím jen dočasně. Předseda klubu Ondřej...

13. dubna 2026  13:58

Další prvoligový hráč v korupční kauze. Zapleten je i olomoucký Elbel, tvrdí policie

Olomoucký obránce Jakub Elbel.

Šetření s ním nezahájila etická komise, neobvinila ho ani policie. Přesto je olomoucký fotbalista Jakub Elbel dalším prvoligovým hráčem, který je podle spisů zapojený do běžící korupční kauzy. Podle...

13. dubna 2026  13:14

Prostějov zakázal užívání kratomu na veřejnosti. Dokazování ale bude složité

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Prostějovští zastupitelé dnes schválili novou vyhlášku o zákazu užívání alkoholických nápojů a psychomodulačních a psychoaktivních látek na veřejnosti. Právě mezi psychomodulační látky patří v...

13. dubna 2026  11:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.