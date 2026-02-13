Olomoučané by chtěli víc veřejných toalet, dohoda s gastropodniky ale ztroskotala

Ondřej Zuntych
  4:55
Dilema, jak udržet pro obyvatele a návštěvníky města dostupné veřejné záchody, ale neplatit za to miliony, se zatím ne zcela úspěšně snaží vyřešit olomoucká radnice. Třeba v Čechových sadech otevřela před třemi lety opravené historické toalety, jež jsou ale bez obsluhy a dovnitř se lze dostat jen zaplacením přes QR kód či prémiovou SMS. To vadí například seniorům.

U automatu před památkově chráněnými historickými toaletami od olomouckého stavitele Jana Hublíka z roku 1922 je potřeba odeslat SMS na uvedené číslo a následně obdržený kód zadat do pokladny, druhou možností je zaplatit načtením QR kódu. Dveře se poté na šest vteřin otevřou. Cena služby je deset korun.

„Toalety v Čechových sadech jsou nepoužitelné pro nás důchodce, kteří tam chodíme se svými vnuky. Je to systém stejný nebo obdobný, jako je při použití sdíleného kola či koloběžky, je to jen pro mladé a pro chytré telefony. Já mám tlačítkový,“ vytkla Dagmar Žůrková, která se svým podnětem přišla na poslední zasedání olomouckého zastupitelstva.

Památkově chráněné záchody v parku už po velké obnově slouží lidem

„Bylo by lepší ustanovit správce záchodku, živnostníka, ten ať je tam přítomen, když je pěkné počasí,“ dodala.

Provozní doba chytrých bezbariérových toalet je v současnosti od poloviny března do poloviny listopadu od 8 do 20 hodin.

„Kdyby bylo špatné počasí, tak by to fungovalo jako dnes, tedy na mobil. Na noc by se záchodky zamykaly kvůli přespávání hledaných pachatelů trestné činnosti. Nájemce – živnostník by byl pro město výhodnější, zajišťoval by si sám obsluhu ve dnech velkého náporu návštěvníků, třeba když je výstava Flora,“ navrhla Žůrková.

Provoz jedněch toalet stojí i milion korun ročně

Ekonomický náměstek primátorky Otakar Štěpán Bačák (spOLečně) jí v prosinci přislíbil, že situaci prověří. Následně zadal městské společnosti Výstaviště Flora Olomouc, která se o parky stará, vyčíslit možné náklady. Jisté podle něj je, že půjde o statisíce korun za rok.

„Jako město například na provozování toalet v Pavelčákově ulici v centru doplácíme milion korun ročně. Obávám se, že i když vyzvu podnikatelský sektor kvůli Čechovým sadům, stejně se dostaneme na stotisícové částky za pracovní sílu. Když si ovšem politická reprezentace řekne, že ano, škrtneme jinde a pošleme sem, Flora je na to nachystaná,“ uvedl Bačák.

Veřejné toalety jsou lidem v Olomouci k dispozici například v centru v Pavelčákově ulici u Horního náměstí.
Veřejné toalety v Čechových sadech z roku 1922, které jsou památkově chráněné, Olomouc opravila a před třemi lety znovu otevřela.
Veřejné toalety v Čechových sadech z roku 1922, které jsou památkově chráněné, Olomouc opravila a před třemi lety znovu otevřela. Vstup je ale možný pouze přes QR kód nebo prémiovou SMS zprávu.
Veřejné toalety jsou lidem v Olomouci k dispozici například v centru v Pavelčákově ulici u Horního náměstí.
8 fotografií

Olomouc s pomocí technických služeb města provozuje v letním období ještě toalety v parku Malého prince na Tabulovém Vrchu a ve Smetanových sadech u pavilonu E tamního výstaviště, kde v posledních letech vznikla navštěvovaná gastrozóna se stánky a posezením.

Pět minut chůze odtud jsou ještě další záchodky u pavilonu G, ty však zůstávají kromě konání výstav zavřené. Podle Bačáka to dohromady představuje náklady přes půl milionu korun.

„V restauraci se na vás dívají skrz prsty“

Lidé by ale obecně uvítali více možností si „odskočit“ během celého roku a na více místech.

„Je to natolik citlivé téma, že ho nikdo neotvírá. Ale v momentě, kdy o tom třeba promluvím, všichni řeknou, že to mají stejně, normálně by se styděli,“ popsala Věra Zukalová, jež působí jako ambasadorka onkologických pacientů Fakultní nemocnice Olomouc.

Chlorela, koňská strava či jmelí do žíly. Ambasadorka vyvrací mýty kolem rakoviny

„Vím, že spousta lidí nejezdí do centra právě proto, že nemají jistotu, že mohou jít někde na záchod. Přijdete do restaurace a dívají se na vás skrz prsty,“ dodala. Jako jeden z nežádoucích účinků chemoterapie totiž uvádí odborníci průjem.

„Srovnejme, jak to funguje jinde. Třeba ve Španělsku je běžné, když přijdete do restaurace na záchod, je to prostě základní lidská potřeba. Týká se to i lidí bez domova,“ podotkla Zukalová. Navrhuje proto například více mobilních zařízení, kde by šlo zaplatit kartou, případně spolupráci s gastropodniky.

Pokus o dohodu s gastropodniky ztroskotal

Takovou cestu už však radnice zkoušela. Soukromníkům v minulosti nabízela za zpřístupnění toalety v restauracích a hospodách úlevu na poplatku za zábor veřejného prostranství zahrádkami. Ekonomický náměstek podotkl, že se žádný zájemce neozval.

„Jestliže za zábor dají třicet tisíc korun, spočítali si, že se jim to nevyplatí,“ řekl Bačák.

18. srpna 2023

Například v Plzni se přitom taková výzva ujala už před lety a dnes je v síti zapojeno na šest desítek podniků označených speciální nálepkou. Toalety tam lze navštívit bez obav.

„Jedná se o vzájemný obchod. Provozovatelé restaurací a kaváren, kteří jsou přihlášeni do projektu Vlídné WC, odvádí nižší poplatky za předzahrádky. To znamená, že místo pěti korun na metr čtvereční a den, platí pouze dvě koruny,“ vysvětlil místostarosta městského obvodu Plzeň 3 Ondřej Ženíšek (TOP 09).

Téma se objevilo i ve volebních programech

Mezi nová místa lze v návštěvnické sezoně v Olomouci započítat toalety ve sbírkových sklenících.

„Během zimní přestávky jsme zlepšili návštěvnický komfort, v palmovém skleníku byly nově vybudovány a zkolaudovány veřejné toalety, jež zvýší komfort návštěvníků,“ vyzdvihla mluvčí Výstaviště Flora Monika Tomašovičová.

V letošním roce by měla rovněž v centru začít třicetimilionová proměna tržnice, jejíž součástí má být i veřejné WC.

„Prostor před historickou tržnicí se uvolní pro kulturní a společenské akce, jako jsou koncerty nebo sezonní atrakce, například ruské kolo či kluziště. V projektu je navrženo i zázemí pro trhy v podobě kontejnerových modulů, které budou sloužit jako toalety, kavárna nebo sklad,“ přibližuje web města.

Téma veřejných toalet se před minulými komunálními volbami dostalo i do volebních programů. Například koaliční hnutí ProOlomouc navrhovalo WC a vodu na všechna dětská hřiště v parcích, vytvořit síť kvalitních veřejných toalet chtělo i hnutí spOLečně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Soudy na odstřel, skončit má až čtvrtina okresních. Které mají zmizet

Premium
Jeden z ohrožených? Výrazně méně soudců, než by měl mít, aby měl jistotu, že...

Až čtvrtina okresních soudů má skončit. Podle ministerstva spravedlnosti to má přinést efektivnější justici a úspory. V regionech ale plán vyvolává nejistotu a obavy z odchodů zaměstnanců i zhoršení...

Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo tvrzení policie, že implantované defibrilátory ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy...

Na nesrovnalosti s defibrilátory upozorňoval i exprimář. Neřešilo se to, říká

Premium
ilustrační snímek

Velký rozruch panuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) poté, co policie v úterý oznámila, že zahájila trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli údajným neindikovaným...

Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci

Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci

Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....

Defibrilátory zachraňují. Policie řeší problém, který neexistuje, tvrdí lékař

Premium
Miloš Táborský

Kriminalisté podezřívají lékaře Fakultní nemocnice Olomouc, že deset let vkládali pod kůži defibrilátory i těm pacientům, kteří je nepotřebovali nebo kterým mohly ublížit. To odmítá vedení nemocnice...

Olomoučané by chtěli víc veřejných toalet, dohoda s gastropodniky ale ztroskotala

Veřejné toalety jsou lidem v Olomouci k dispozici například v centru v...

Dilema, jak udržet pro obyvatele a návštěvníky města dostupné veřejné záchody, ale neplatit za to miliony, se zatím ne zcela úspěšně snaží vyřešit olomoucká radnice. Třeba v Čechových sadech otevřela...

13. února 2026  4:55

Soudí nás dřív, než padne obvinění. Ředitel promluvil o kauze sporných defibrilátorů

Premium
Ředitel fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík

Kriminalisté prověřují, zda lékaři Fakultní nemocnice Olomouc neimplantovali některým pacientům, zejména těm, kteří byli zařazeni do mezinárodní studie, defibrilátory ICD, i když je nepotřebovali....

12. února 2026  20:06

OBRAZEM: Oslava Olomouce i gastronomie. V kinech startuje komedie Když se zhasne

Industriální prostory olomoucké budovy Telegraph, někdejší továrny na...

Industriální prostory olomoucké budovy Telegraph, někdejší továrny na telegrafy, dále třeba Svatý Kopeček, univerzitní Konvikt či Dolní náměstí, kde vznikaly scény automobilové honičky. Tam všude se...

12. února 2026  16:46

Místo pěti let vězení podmínka. Odvolací soud zmírnil trest za podvod s dotacemi

Podnikatel Petr Látal stanul před Vrchním soudem v Olomouci kvůli obžalobě z...

Namísto pěti a půl roku za mřížemi čeká olomouckého podnikatele Petra Látala v kauze podvodu s evropskými dotacemi pouze podmíněný trest. Vrchní soud v Olomouci zmírnil verdikt krajského soudu i...

12. února 2026  15:08

Němka se vydá na Slezský Semmering, muzeum první zimní jízdou zjišťuje zájem lidí

Mikulášský vlak s parní lokomotivou přezdívanou Němka projel Malou Hanou. (29....

Železniční fanoušci se o příštím víkendu mohou těšit na mimořádnou jízdu parní lokomotivou přivezenou loni z Rakouska. Unikátní cesta z Ústí nad Orlicí mezi hřebeny Jeseníků na Slezský Semmering má...

12. února 2026  14:40

Nemocnice zřídila kvůli kauze defibrilátorů speciální linku, nařídil to ministr

Ilustrační snímek

Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) zahájila provoz speciální telefonní linky pro pacienty s implantovaným kardiostimulátorem nebo defibrilátorem. Jde o reakci na kauzu údajných neindikovaných...

12. února 2026  12:50

Socha z klíčů jako symbol. Revoluce drtí sebe samu a rezne, reakce jsou různé

Klíčová socha od Jiřího Davida poutá pozornost kolemjdoucích nedaleko...

Revoluce. Právě toto slovo tvoří sochu, na kterou kolemjdoucí narazí u olomouckého vlakového nádraží. Na místě je déle než rok, a ačkoli se v minulosti mnohokrát stěhovala, má tam podle magistrátu...

12. února 2026  4:54

Na nesrovnalosti s defibrilátory upozorňoval i exprimář. Neřešilo se to, říká

Premium
ilustrační snímek

Velký rozruch panuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) poté, co policie v úterý oznámila, že zahájila trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli údajným neindikovaným...

11. února 2026  16:20,  aktualizováno  18:41

Pokud přišla o peníze EU, jsem také okraden, hájí se podnikatel viněný z podvodu

Podnikatel Petr Látal stanul před Vrchním soudem v Olomouci kvůli obžalobě z...

Jestliže Evropská unie přišla o peníze, byl jsem okraden úplně stejně, protože u projektů jsem měl poloviční spoluúčast. I tak se ve středu u odvolacího jednání před Vrchním soudem v Olomouci hájil...

11. února 2026  16:13

Turismu se v kraji dařilo, lázně ale dál stojí výhradně na tuzemské klientele

ilustrační snímek

Skvělý rok zažila loni většina podnikatelů z oblasti cestovního ruchu , v Olomouckém kraji se totiž ubytovalo téměř o desetinu více hostů. Zajímavou statistiku pak ukazuje návštěvnost klasických...

11. února 2026  12:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zahlcení reklamou působí stres, města ji nechtějí. Vyhlásila boj vizuálnímu smogu

Vizuální smog hyzdí Olomouc. Město chce v odstraňování reklam pokračovat.

Ten rozdíl je patrný hned. Dvanáct billboardů, které roky stály na pozemku Základní školy Mozartova, je pryč. Změna je výsledkem postupného snažení olomoucké radnice zbavovat město vizuálního smogu,...

11. února 2026  5:58

Defibrilátory zachraňují. Policie řeší problém, který neexistuje, tvrdí lékař

Premium
Miloš Táborský

Kriminalisté podezřívají lékaře Fakultní nemocnice Olomouc, že deset let vkládali pod kůži defibrilátory i těm pacientům, kteří je nepotřebovali nebo kterým mohly ublížit. To odmítá vedení nemocnice...

10. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.