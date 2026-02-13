Olomoučané by chtěli víc veřejných toalet, dohoda s gastropodniky ale ztroskotala

U automatu před památkově chráněnými historickými toaletami od olomouckého stavitele Jana Hublíka z roku 1922 je potřeba odeslat SMS na uvedené číslo a následně obdržený kód zadat do pokladny, druhou možností je zaplatit načtením QR kódu. Dveře se poté na šest vteřin otevřou. Cena služby je deset korun.
„Toalety v Čechových sadech jsou nepoužitelné pro nás důchodce, kteří tam chodíme se svými vnuky. Je to systém stejný nebo obdobný, jako je při použití sdíleného kola či koloběžky, je to jen pro mladé a pro chytré telefony. Já mám tlačítkový,“ vytkla Dagmar Žůrková, která se svým podnětem přišla na poslední zasedání olomouckého zastupitelstva.
Památkově chráněné záchody v parku už po velké obnově slouží lidem
„Bylo by lepší ustanovit správce záchodku, živnostníka, ten ať je tam přítomen, když je pěkné počasí,“ dodala.
Provozní doba chytrých bezbariérových toalet je v současnosti od poloviny března do poloviny listopadu od 8 do 20 hodin.
„Kdyby bylo špatné počasí, tak by to fungovalo jako dnes, tedy na mobil. Na noc by se záchodky zamykaly kvůli přespávání hledaných pachatelů trestné činnosti. Nájemce – živnostník by byl pro město výhodnější, zajišťoval by si sám obsluhu ve dnech velkého náporu návštěvníků, třeba když je výstava Flora,“ navrhla Žůrková.
Provoz jedněch toalet stojí i milion korun ročně
Ekonomický náměstek primátorky Otakar Štěpán Bačák (spOLečně) jí v prosinci přislíbil, že situaci prověří. Následně zadal městské společnosti Výstaviště Flora Olomouc, která se o parky stará, vyčíslit možné náklady. Jisté podle něj je, že půjde o statisíce korun za rok.
„Jako město například na provozování toalet v Pavelčákově ulici v centru doplácíme milion korun ročně. Obávám se, že i když vyzvu podnikatelský sektor kvůli Čechovým sadům, stejně se dostaneme na stotisícové částky za pracovní sílu. Když si ovšem politická reprezentace řekne, že ano, škrtneme jinde a pošleme sem, Flora je na to nachystaná,“ uvedl Bačák.
Olomouc s pomocí technických služeb města provozuje v letním období ještě toalety v parku Malého prince na Tabulovém Vrchu a ve Smetanových sadech u pavilonu E tamního výstaviště, kde v posledních letech vznikla navštěvovaná gastrozóna se stánky a posezením.
Pět minut chůze odtud jsou ještě další záchodky u pavilonu G, ty však zůstávají kromě konání výstav zavřené. Podle Bačáka to dohromady představuje náklady přes půl milionu korun.
„V restauraci se na vás dívají skrz prsty“
Lidé by ale obecně uvítali více možností si „odskočit“ během celého roku a na více místech.
„Je to natolik citlivé téma, že ho nikdo neotvírá. Ale v momentě, kdy o tom třeba promluvím, všichni řeknou, že to mají stejně, normálně by se styděli,“ popsala Věra Zukalová, jež působí jako ambasadorka onkologických pacientů Fakultní nemocnice Olomouc.
„Vím, že spousta lidí nejezdí do centra právě proto, že nemají jistotu, že mohou jít někde na záchod. Přijdete do restaurace a dívají se na vás skrz prsty,“ dodala. Jako jeden z nežádoucích účinků chemoterapie totiž uvádí odborníci průjem.
„Srovnejme, jak to funguje jinde. Třeba ve Španělsku je běžné, když přijdete do restaurace na záchod, je to prostě základní lidská potřeba. Týká se to i lidí bez domova,“ podotkla Zukalová. Navrhuje proto například více mobilních zařízení, kde by šlo zaplatit kartou, případně spolupráci s gastropodniky.
Pokus o dohodu s gastropodniky ztroskotal
Takovou cestu už však radnice zkoušela. Soukromníkům v minulosti nabízela za zpřístupnění toalety v restauracích a hospodách úlevu na poplatku za zábor veřejného prostranství zahrádkami. Ekonomický náměstek podotkl, že se žádný zájemce neozval.
„Jestliže za zábor dají třicet tisíc korun, spočítali si, že se jim to nevyplatí,“ řekl Bačák.
18. srpna 2023
Například v Plzni se přitom taková výzva ujala už před lety a dnes je v síti zapojeno na šest desítek podniků označených speciální nálepkou. Toalety tam lze navštívit bez obav.
„Jedná se o vzájemný obchod. Provozovatelé restaurací a kaváren, kteří jsou přihlášeni do projektu Vlídné WC, odvádí nižší poplatky za předzahrádky. To znamená, že místo pěti korun na metr čtvereční a den, platí pouze dvě koruny,“ vysvětlil místostarosta městského obvodu Plzeň 3 Ondřej Ženíšek (TOP 09).
Téma se objevilo i ve volebních programech
Mezi nová místa lze v návštěvnické sezoně v Olomouci započítat toalety ve sbírkových sklenících.
„Během zimní přestávky jsme zlepšili návštěvnický komfort, v palmovém skleníku byly nově vybudovány a zkolaudovány veřejné toalety, jež zvýší komfort návštěvníků,“ vyzdvihla mluvčí Výstaviště Flora Monika Tomašovičová.
V letošním roce by měla rovněž v centru začít třicetimilionová proměna tržnice, jejíž součástí má být i veřejné WC.
„Prostor před historickou tržnicí se uvolní pro kulturní a společenské akce, jako jsou koncerty nebo sezonní atrakce, například ruské kolo či kluziště. V projektu je navrženo i zázemí pro trhy v podobě kontejnerových modulů, které budou sloužit jako toalety, kavárna nebo sklad,“ přibližuje web města.
Téma veřejných toalet se před minulými komunálními volbami dostalo i do volebních programů. Například koaliční hnutí ProOlomouc navrhovalo WC a vodu na všechna dětská hřiště v parcích, vytvořit síť kvalitních veřejných toalet chtělo i hnutí spOLečně.