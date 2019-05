Dozorce vyhrál spor o vyhazov, na své místo měsíce čeká a dostává plat

Do konfliktu s vedením olomoucké vazební věznice se Středa dostal poté, co v roce 2016 upozornil, že si ředitel Jiří Ruprecht a jeho zástupce nechávali ze zdrojů vězeňské služby platit profesní školení řidičů, přestože ho k výkonu funkcí nepotřebovali. Oprávněnost jeho stížnosti přitom později potvrdilo i oddělení stížností a kontroly odboru vězeňství na ministerstvu spravedlnosti.

Vedení Vazební věznice Olomouc to však odmítlo. Spor skončil Středovou výpovědí kvůli jeho údajné psychické nestabilitě. Proti negativním posudkům se chtěl Středa bránit, jenže se dozvěděl, že jeho dřívější pozitivní hodnocení byla údajně skartována. Až poté, co se do věci vložil tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán, se posudky našly.

„Správní orgán nejprve informoval, že dřívější psychologické posudky byly skartovány. Poté, co byla tato skartace ministerstvem spravedlnosti označena za rozpornou s právními předpisy, správní orgán změnil stanovisko a přípisem generálního ředitele vězeňské služby vyrozuměl, že původní informace o skartaci byla mylná,“ popsal již dříve exministr.

Pelikán Středovu výpověď následně zrušil, jenže vedení věznice ho po třech měsících propustilo znovu. I tuto výpověď však před skoro půlrokem zrušil, dnes již také bývalý, ministr Jan Kněžínek.

Původní místo neprávem propuštěného je obsazeno

Od té doby je Středa formálně opět ve služebním poměru ve věznici a bere plat v plné výši. Do práce nicméně nechodí, protože jeho původní pozice je obsazená.

„Od rozhodnutí ministra Kněžínka z listopadu 2018 mi byl vyplacen ušlý příjem za dobu, kdy jsem byl propuštěn, a je mi dále měsíčně vyplácen stoprocentní čistý služební příjem asi 26 tisíc, aniž bych ve věznici pracoval,“ potvrzuje Středa.

„Mou jedinou povinností zatím bylo se dostavit do věznice koncem prosince 2018 s výpisem ze zdravotní dokumentace, abych se podrobil prohlídce, která však provedena dosud nebyla. Také jsem vždy na konci měsíce povolán do věznice, abych zde podepsal takzvanou směnovnici, tedy měsíční pracovní výkaz,“ popisuje.

Že strážný skutečně čerpá plat, aniž by vykonával jakoukoliv činnost, potvrdila i mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby (GŘ VS) Petra Kučerová.

„Pan Středa je v souladu se zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů na překážkách na straně zaměstnavatele. V souladu s tímto zákonem je mu vyplácena průměrná mzda. Původní pozice již není volná, z tohoto důvodu je pan Středa na překážkách,“ uvedla mluvčí.

„To sdělení, že místo řidiče, které požaduji, není volné, mi nadřízení vždy opakují, když se je na to ptám,“ uvádí Středa.

Jinou pozici muž odmítá

Jiné než své původní místo nechce. „Panu Středovi bylo nabídnuto místo ve stejné služební hodnosti, ve stejné tarifní třídě, na stejném oddělení, které však odmítl,“ podotýká Kučerová.

Jiří Středa to potvrzuje. „Do vězeňství jsem vstupoval právě kvůli pozici řidiče, jelikož mě ta práce skutečně baví. Mohl jsem se díky ní podívat na zajímavá místa. To nabízená pozice na vazbě prostě neumožňuje,“ vysvětluje a dodává, že v současné době nesedí doma, ale pracuje jako revizor a řidič autobusu.

„Čekám na výzvu, abych se mohl vrátit pracovat na původní služební funkci,“ říká.

Podle mluvčí vězeňské služby tím však Středa porušuje pravidla. „Ze strany pana Středy to není v pořádku. Podle zákona o střetu zájmů a podle nařízení generálního ředitele VS ČR je příslušník povinen o této záležitosti informovat zaměstnavatele. Pan Středa tak dosud neučinil,“ upozorňuje Kučerová.

Středa se však brání, že na různých schůzkách s vedením věznice o své práci pro dopravní podnik nadřízené informoval.

„Tu práci jsem si musel najít poté, co jsem byl poprvé propuštěn. A ponechal jsem si ji i nyní, jelikož po předešlých zkušenostech nevím, zda nakonec nebudu opět propuštěn a skončím bez práce,“ podotkl.

MF DNES oslovila i vedení vazební věznice, mluvčí ale odkázala na vyjádření generálního ředitelství.