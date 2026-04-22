Tendr na pořadatele vánočních trhů radnice zahájila loni na konci října, do soutěže o pětiletý kontrakt v hodnotě zhruba 100 milionů korun se přihlásilo pět uchazečů. V průběhu řízení pak jeden z účastníků podal námitky a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) následně zahájil správní řízení.
„Rozhodnutí (zrušit tendr – pozn. red.) navazuje na doporučení hodnoticí komise, která navrhla řízení ukončit z důvodů hodných zvláštního zřetele podle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl náměstek primátorky Viktor Tichák (Piráti).
Komise navrhla tendr zrušit kvůli okolnostem, které podle ní znemožňují spravedlivé a efektivní pokračování v soutěži. „Zrušení řízení bylo konzultováno i s externí advokátní kanceláří, která tento postup rovněž doporučila,“ podotkl Tichák.
2. prosince 2024
ÚOHS podle něj rozhodl pouze o nedostatečném vypořádání několika dílčích námitek stěžovatele a uložil městu tyto námitky vypořádat znovu, zadávacím řízením jako takovým se nezabýval. Vypořádání s námitkami by ovšem celý proces prodloužilo natolik, že by se organizace vánočních trhů letos už pravděpodobně nestihla.
Radní tak budou muset rozhodnout o dalším postupu, jak zajistit vánoční trhy letos i v dalších letech. „Určitě nechceme Olomoučany ani návštěvníky města zklamat. Proto bych je chtěl ujistit, že trhy budou i v letošním roce,“ podotkl náměstek.
„Protože nás ale tlačí čas, nestihneme už výběrové řízení pro celé pětileté období, takže pro letošní rok budeme chystat přímé zadání na uspořádání trhů. Bezprostředně poté znovu vypíšeme zakázku na pětileté období, která už bude reflektovat průběh aktuálního řízení s přihlédnutím k námitkám stěžovatele,“ dodal.
Předchozí pětiletý tendr na pořádání vánočních trhů v Olomouci skončil loni. V koncesním řízení zakázku získala obecně prospěšná společnost Kulturní Olomouc, jež trhy pořádala i v předchozích letech. Trhy v centru města každoročně navštíví desítky tisíc lidí, značnou část tvoří zahraniční turisté.
