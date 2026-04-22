Olomouc má potíže s tendrem na oblíbené vánočními trhy, kvůli námitkám ho zrušila

Olomoučtí radní zrušili veřejnou soutěž na pořádání vánočních trhů v centru města v letech 2026 až 2030. Jeden z jejích účastníků totiž zaslal námitky antimonopolnímu úřadu a pokračování soutěže by podle hodnoticí komise mohlo ohrozit pořádání letošních vánočních trhů.
Vánoční trhy v centru Olomouce každoročně navštíví desítky tisíc lidí, značnou část tvoří zahraniční turisté (snímek z trhů pořádaných v roce 2023). | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Tendr na pořadatele vánočních trhů radnice zahájila loni na konci října, do soutěže o pětiletý kontrakt v hodnotě zhruba 100 milionů korun se přihlásilo pět uchazečů. V průběhu řízení pak jeden z účastníků podal námitky a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) následně zahájil správní řízení.

„Rozhodnutí (zrušit tendr – pozn. red.) navazuje na doporučení hodnoticí komise, která navrhla řízení ukončit z důvodů hodných zvláštního zřetele podle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl náměstek primátorky Viktor Tichák (Piráti).

Komise navrhla tendr zrušit kvůli okolnostem, které podle ní znemožňují spravedlivé a efektivní pokračování v soutěži. „Zrušení řízení bylo konzultováno i s externí advokátní kanceláří, která tento postup rovněž doporučila,“ podotkl Tichák.

ÚOHS podle něj rozhodl pouze o nedostatečném vypořádání několika dílčích námitek stěžovatele a uložil městu tyto námitky vypořádat znovu, zadávacím řízením jako takovým se nezabýval. Vypořádání s námitkami by ovšem celý proces prodloužilo natolik, že by se organizace vánočních trhů letos už pravděpodobně nestihla.

Radní tak budou muset rozhodnout o dalším postupu, jak zajistit vánoční trhy letos i v dalších letech. „Určitě nechceme Olomoučany ani návštěvníky města zklamat. Proto bych je chtěl ujistit, že trhy budou i v letošním roce,“ podotkl náměstek.

Ekologičtější zábava v Olomouci. Město zavede na svých akcích vratné kelímky

„Protože nás ale tlačí čas, nestihneme už výběrové řízení pro celé pětileté období, takže pro letošní rok budeme chystat přímé zadání na uspořádání trhů. Bezprostředně poté znovu vypíšeme zakázku na pětileté období, která už bude reflektovat průběh aktuálního řízení s přihlédnutím k námitkám stěžovatele,“ dodal.

Předchozí pětiletý tendr na pořádání vánočních trhů v Olomouci skončil loni. V koncesním řízení zakázku získala obecně prospěšná společnost Kulturní Olomouc, jež trhy pořádala i v předchozích letech. Trhy v centru města každoročně navštíví desítky tisíc lidí, značnou část tvoří zahraniční turisté.

OBRAZEM: Tvarůžky šly na dračku. O festivalu se jich snědlo rekordních osm tun

V Olomouci se konal již devátý ročník tvarůžkového festivalu. Zúčastnilo se jej...

Skoro osm tun tvarůžků! Takové množství zkonzumovali návštěvníci Olomouckého tvarůžkového festivalu, který se v krajském městě konal o víkendu. Tvarůžky se podávaly naslano i nasladko. Devátý ročník...

Dal kamarádce fentanyl, zkolabovala a zemřela. U soudu dostal 11 let a musí platit

Premium
Adrián Holibka stojí před olomouckým krajským soudem pro výrobu a distribuci...

Jedenáct let má podle rozsudku olomouckého krajského soudu strávit ve věznici se zvýšenou ostrahou devětadvacetiletý Adrián Holibka, který dal své kamarádce dávku drogy fentanyl. Dívka následně...

Bypass aorty, přešití ledvin. Kubík má v USA po klíčové operaci, trvala deset hodin

Premium
Malý Kubík odpočívá po náročné operaci v Bostonu. Zákrok zabral deset hodin.

Zúženou část aorty lékaři obešli bypassem. Vyjmuli ledviny a poté je znovu napojili na cévy tak, aby krev mohla správně proudit do celého těla. Malý Kubík z Mrskles na Olomoucku, který trpí vzácným...

Benzinka u Olomouce prodělává na každém litru nafty. Prodej přerušily i další pumpy

Čerpací stanice Bot-Oil u Těšetic

Se ztrátou až tři koruny z každého prodaného litru nafty nyní Jaroslav Botek provozuje malou čerpací stanici Bot-Oil u Těšetic na Olomoucku. Kvůli státem stanoveným maximálním cenám totiž musí hlavně...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva T426.003 během zkušební jízdy v obvodu stanice Praha-Zličín

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Olomouc má potíže s tendrem na oblíbené vánočními trhy, kvůli námitkám ho zrušila

Olomoucké vánoční trhy i letos nabízejí stánky s rozličným zbožím, ale také...

Olomoučtí radní zrušili veřejnou soutěž na pořádání vánočních trhů v centru města v letech 2026 až 2030. Jeden z jejích účastníků totiž zaslal námitky antimonopolnímu úřadu a pokračování soutěže by...

Jak dobře znáte Olomouc? Barokní perla Moravy se pyšní socialistickým orlojem

Olomouc patří mezi nejkrásnější a historicky nejvýznamnější města České...

Olomouc patří mezi nejkrásnější a historicky nejvýznamnější města České republiky. Nachází se zde řada jedinečných pamětihodností, za kterými míří tisíce turistů z celého světa. Zábavu si v Holomóci...

22. dubna 2026  8:30

Méně prachu i sucha. Prostějov buduje soustavu parků, výkup pozemků však pokulhává

Takto by měl vypadat prstenec zeleně na jihu Prostějova. Město si od něj...

Méně prachu, více zeleně. Prostějov buduje soustavu parků, které vytvoří bariéru mezi jeho jižní částí a okolními poli. Tvořit je mají hlavně duby doplněné keři. Jednotlivé parky mají být protiváhou...

22. dubna 2026  5:49

Musel zemřít jako někdo jiný, jméno premiéra exilové vlády komunisty děsilo

Premium
Monsignore Jan Šrámek (vpravo) patřil k významným postavám vrcholné politiky...

Edvard Beneš či Jan Masaryk jsou známá jména spojovaná s působením československé exilové vlády v Londýně po okupaci republiky nacistickým Německem v březnu 1939. Zásadní podíl na mezinárodní...

21. dubna 2026

Stát má kritický scénář zastropování cen elektřiny a plynu, řekl Havlíček na fóru

Na Dnech teplárenství a energetiky v Olomouci vystoupil mimo jiné ministr...

Stát musí v zásobování energií počítat i s kritickými scénáři, v krajním případě by to mohlo být i zastropování cen elektřiny a plynu. Na Dnech teplárenství a energetiky v Olomouci to řekl...

21. dubna 2026  14:25

Zemřel bývalý sociálnědemokratický senátor Karel Korytář, bylo mu 76 let

Karel Korytář, ČSSD

V pátek zemřel někdejší poslanec a první sociálnědemokratický senátor za Olomoucko Karel Korytář. Bylo mu 76 let.

21. dubna 2026  14:07

Zoo ukázala záběry malých levhartů, třetí mládě ohroženého druhu ale uhynulo

Olomoucká zoologická zahrada zveřejnila první fotografie zbylých dvou mláďat...

Smutnou zprávu zveřejnila olomoucká zoologická zahrada. Jedno ze tří březnových mláďat kriticky ohroženého levharta mandžuského, kterých žije ve volné přírodě už jen posledních zhruba 130 kusů,...

21. dubna 2026  13:20

Zrádné předjíždění. Řidič nepřežil po kolizi s odbočujícím autem náraz do stromu

Po kolizi s odbočující modrou škodovkou vyjel řidič červeného renaultu na...

U tragické dopravní nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému v pondělí odpoledne na Olomoucku. Po střetu dvou aut tam jedno z nich vyjelo ze silnice a narazilo do stromu,...

21. dubna 2026  11:51

Chlapec s vzácnou diagnózou přežil zástavu srdce, teď prosí o pomoc

Sedmiletý Mari má vzácnou metabolickou poruchu (deficit LCHAD), kvůli které...

Sedmiletý Mari z Olomouce žije s vzácnou metabolickou poruchou. Kvůli ní musí mít přísně nastavenou stravu a jakákoliv větší fyzická zátěž pro něj znamená riziko. Jeho život navíc může ohrozit i...

21. dubna 2026  10:38

Opilý šofér bez řidičáku ujížděl policistům přes několik obcí. Zradilo ho však auto

Opilý a zdrogovaný řidič ujížděl policistům. Ti museli vytáhnout pistoli

Scény jak v akčním filmu se udály v neděli v noci na Prostějovsku. Osmadvacetiletý řidič Škody Fabia nezastavil policejní hlídce a dal se na úprk. Projel několika obcemi, policejní hlídky se snažil...

20. dubna 2026  15:35

Meopta obnovila provoz. Navzdory požáru zruší podnikovou jednotku hasičů

V pátek 17. dubna byli v Meoptě stále přítomní hasiči, kteří došetřovali požár...

Přerovský podnik Meopta v pondělí obnovil výrobu optických produktů pro průmyslové, vojenské a spotřební použití, kterou musel omezit po čtvrtečním požáru rozvodny zásobující areál elektřinou. Ten...

20. dubna 2026  10:45,  aktualizováno  15:28

„Nemít důstojný stánek je ostuda.“ Kraj podpořil stavbu multifunkční haly v Olomouci

Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města...

Stavbu multifunkční haly v Olomouci pro až 9 500 diváků v pondělí podpořili zastupitelé Olomouckého kraje. Na pondělním zasedání politici schválili memorandum, který umožnili jednání o konkrétní...

20. dubna 2026  14:44

