„Ke změně vede vyhodnocení poskytované služby, k níž měla veřejnost připomínky. Městská policie i nový dodavatel zajistí, aby byl pes zatoulaný na území města vrácen svému majiteli v nejkratším možném čase a v optimální kondici,“ uvedla primátorka Miroslava Ferancová (ANO).
Lidé podle ní kritizovali chybějící možnost dojet si pro zvíře olomouckou hromadnou dopravou i mezikrok v podobě pobytu psa ve veterinární ordinaci.
„Pes bude nyní čekat na svého pána v Neředíně v útulku, snížíme tím míru stresu odchycených psů při přesunech i majitelů při jejich hledání,“ dodala primátorka.
Společným cílem města i Ligy na ochranu zvířat je mít v útulku co nejméně psů. „Hodně lidí si ho bez rozmyslu pořídí jen podle vzhledu, bez ohledu na jeho přirozené charakterové vlastnosti a nároky. Nejhorším případem je pořídit zvíře dětem jako hračku, které se potom rodina zbaví,“ podotkl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.
Hlavním důvodem volby neředínského útulku je podle zástupců radnice výrazně kratší dojezdová doba a schopnost zajistit okamžitou reakci při výskytu toulavých nebo opuštěných psů, což má zásadní význam pro bezpečnost obyvatel i ochranu zvířat.
Město platí útulku za držení kapacity pro přibližně tři desítky psů, měsíčně totiž strážníci odchytávají kolem dvanácti zvířat. Za službu radnice zaplatí ročně zhruba 2,5 milionu korun.
Ke změně poskytovatele služby útulku pro zatoulané a opuštěné psy došlo poté, co radnice v roce 2020 vypsala na základě doporučení právníků výběrové řízení. Hodnota zakázky totiž postupně rostla. V tendru ovšem zvítězila společnost Ajsha s útulkem, který provozuje v Čechách pod Kosířem. Nabídla nižší cenu.
Magistrát za to následně čelil kritice. Zastánci neředínského útulku pochybovali mimo jiné o tom, zda i při nižších platbách bude zachovaná kvalita péče o psy či jestli budou muset lidé pro svá nalezená zvířata jet do Čech pod Kosířem.
Olomoucký útulek se tím navíc dostal do existenčních problémů, neboť peníze od města tvořily výraznou část jeho rozpočtu. V uplynulých letech tak fungoval dál jen díky darům.