Na zatoulané psy čeká v Olomouci opět tamní útulek. Odvoz jinam sklízel kritiku

O zatoulané a opuštěné psy odchycené v Olomouci se bude od července opět starat útulek sídlící ve čtvrti Neředín. Jeho roli v uplynulých pěti letech převzalo zařízení z Čech pod Kosířem na Prostějovsku, které v roce 2020 vyhrálo výběrové řízení. Lidé si ovšem stěžovali na velkou nepraktičnost tohoto řešení.
Zatoulaní psi či nechtěná štěňata byli v Olomouci desítky let umisťováni do útulku ve čtvrti Neředín, který provozuje Liga na ochranu zvířat. To se má nyní změnit.

„Ke změně vede vyhodnocení poskytované služby, k níž měla veřejnost připomínky. Městská policie i nový dodavatel zajistí, aby byl pes zatoulaný na území města vrácen svému majiteli v nejkratším možném čase a v optimální kondici,“ uvedla primátorka Miroslava Ferancová (ANO).

Lidé podle ní kritizovali chybějící možnost dojet si pro zvíře olomouckou hromadnou dopravou i mezikrok v podobě pobytu psa ve veterinární ordinaci.

Soutěž na péči o opuštěné psy v Olomouci nevyhrál místní útulek, brání se

„Pes bude nyní čekat na svého pána v Neředíně v útulku, snížíme tím míru stresu odchycených psů při přesunech i majitelů při jejich hledání,“ dodala primátorka.

Společným cílem města i Ligy na ochranu zvířat je mít v útulku co nejméně psů. „Hodně lidí si ho bez rozmyslu pořídí jen podle vzhledu, bez ohledu na jeho přirozené charakterové vlastnosti a nároky. Nejhorším případem je pořídit zvíře dětem jako hračku, které se potom rodina zbaví,“ podotkl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.

Ztráta příjmu znamenala existenční problémy

Hlavním důvodem volby neředínského útulku je podle zástupců radnice výrazně kratší dojezdová doba a schopnost zajistit okamžitou reakci při výskytu toulavých nebo opuštěných psů, což má zásadní význam pro bezpečnost obyvatel i ochranu zvířat.

Zatoulaní psi či nechtěná štěňata byli v Olomouci desítky let umisťováni do útulku ve čtvrti Neředín, který provozuje Liga na ochranu zvířat. To se má nyní změnit. Na snímku vedoucí útulku Hana Dědochová.
Město platí útulku za držení kapacity pro přibližně tři desítky psů, měsíčně totiž strážníci odchytávají kolem dvanácti zvířat. Za službu radnice zaplatí ročně zhruba 2,5 milionu korun.

Ke změně poskytovatele služby útulku pro zatoulané a opuštěné psy došlo poté, co radnice v roce 2020 vypsala na základě doporučení právníků výběrové řízení. Hodnota zakázky totiž postupně rostla. V tendru ovšem zvítězila společnost Ajsha s útulkem, který provozuje v Čechách pod Kosířem. Nabídla nižší cenu.

Olomoucký útulek bojuje o přežití, přišel o smlouvu s městem

Magistrát za to následně čelil kritice. Zastánci neředínského útulku pochybovali mimo jiné o tom, zda i při nižších platbách bude zachovaná kvalita péče o psy či jestli budou muset lidé pro svá nalezená zvířata jet do Čech pod Kosířem.

Olomoucký útulek se tím navíc dostal do existenčních problémů, neboť peníze od města tvořily výraznou část jeho rozpočtu. V uplynulých letech tak fungoval dál jen díky darům.

Obchvat ano, ale ať mi nezničí zahradu a vilu! Muž chce změnu trasy, ŘSD to odmítá

Premium
Vila se zahradou ve Šternberku od tamního stavitele Oswalda Vetha z počátku 20....

Tomáš Kubálek je motorkář a impozantní rodinnou vilu se zahradou ve Šternberku od tamního stavitele Oswalda Vetha z počátku 20. století, která stojí na konci Jívavské ulice pod velkou zatáčkou, znal...

Že jsou pacienti ze studie s defibrilátory v pořádku? Moje máma zemřela, líčí Martin

Premium
Fakultní nemocnice Olomouc

Předloni v květnu o půl páté ráno probudila syna. Stěžovala si, že má bolesti na hrudi a špatně se jí dýchá. Osmdesátiletá žena skončila nakonec s těžkým infarktem ve Fakultní nemocnici Olomouc. Po...

Do Olomouce se vrátila obří socha Stvůra, její autor teď finišuje další dílo

Na okraji Olomouce nově stojí dvanáctimetrová socha Stvůra místního umělce Jana...

Po prestižní německé výstavě NordArt, kde měla velký úspěch, doputovala zpátky „domů“ do Olomouce socha Stvůra od osobitého místního umělce Jana Dostála. Namísto fontány u altánu ve Smetanových...

Zfalšovali záznam o infarktu, aby mohli dát pacientovi defibrilátor? Výmysl, tvrdí lékař

Premium
Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Kauza defibrilátorů, které lékaři Fakultní nemocnice Olomouc podle mínění policie implantovali řadě pacientů pod kůži zbytečně, nabírá na obrátkách. Server Seznam Zprávy upozornil na to, že interní...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Historický motorový vláček, který vlastní Kroměřížská dráha, nabídne cestujícím...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Pospěch vzpomíná: Mohuč si vzala mě, starého pána. A Tuchel? Fotbalový blázen!

Premium
Fotbalový obránce Zdeněk Pospěch v dresu bundesligové Mohuče.

Od našeho zpravodaje v Německu Když před patnácti lety přestoupil do Mohuče, zrovna ho trápily problémy se zuby. Ani fotbalově to nebylo ono, protože německý klub bojoval celou první sezonu o záchranu. „A mě překvapilo, jak byli...

19. března 2026

Věřím, že jsme našli slabiny soupeře, říká Janotka. Sigmu čeká pekelná atmosféra

Olomouc vs. Mohuč. Běžecký souboj svádí domácí Danijel Šturm (vlevo) a...

Od našeho zpravodaje v Německu Na takovém stadionu většina z hráčů fotbalové Sigmy ještě nehrála. Mewa Arena je položená zhruba čtyři kilometry od centra Mohuče, je k ní skvělá dostupnost cyklostezkami. Okolí je upravené, hned...

18. března 2026

Mohuč - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

Olomoucký brankář Jan Koutný chytá míč v souboji s Mohučí.

Olomoučtí fotbalisté po bezbrankové domácí remíze nastoupí v osmifinálové odvetě Konferenční ligy na hřišti bundesligové Mohuče. Kde zápas sledovat živě? To i další informace o utkání najdete v našem...

18. března 2026  17:28

Povodí Desné mají před záplavami ochránit poldry, studie posoudí jejich přínos

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v Rapotíně na Šumpersku...

V povodí řeky Desné na Šumpersku by v budoucnu mohly vzniknout suché nádrže, takzvané poldry. Jejich přínos a proveditelnost posoudí technická studie, na které se shodly podpisem memoranda Olomoucký...

18. března 2026  15:36

Nechceme úpravy tržiště, bojují lidé peticí. Místo nebude horší, zní z radnice

Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice

Kromě obvyklé nabídky trhovců se na olomoucké tržnici objevilo také petiční místo. Lidé u něj mohou podepsat požadavek, aby město prostor neupravovalo, jak má v plánu, než někdy v budoucnu dojde na...

18. března 2026  12:52

Dvojice nehod zkomplikovala provoz na D1 u Lipníka. Tři lidé jsou zranění

Dvojice nehod zkomplikovala ráno 18. března 2026 provoz na dálnici D1 u Lipníka...

Dálnici D1 na Přerovsku okolo 292. kilometru dnes ráno na chvíli uzavřely dvě nehody ve směru na Prahu. Jednoho z celkem tří zraněných transportoval do nemocnice vrtulník. V oblasti se vytvořila...

18. března 2026  8:29,  aktualizováno  11:05

Napojování staré dálnice u Olomouce přinese dva měsíce objížděk, skončí v květnu

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

Napojení zbytku staré dálnice D35 u Olomouce na krajskou silnici u Křelova-Břuchotína bude znamenat více než měsíční uzavírku. Hotovo může být koncem května. Po loňském dokončení západního obchvatu...

18. března 2026  10:30

Zvěčnil „Černý dech benzenu“. Nehledám jen hezké záběry, líčí oceněný hasič-fotograf

Krásné fotky smutné události. Hasič-fotograf Petr Andráško loni svým objektivem...

Foťák? Ten má u sebe téměř pořád. „Člověk totiž nikdy neví, kdy přijde informace o nějaké mimořádné události,“ vysvětluje Petr Andráško, který pracuje jako dokumentarista a fotograf u hasičů. Před...

18. března 2026  5:59

„Závažná zjištění.“ Ministerstvo podalo trestní oznámení kvůli kauze defibrilátorů

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před hlasováním o důvěře vládě (13. ledna...

Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení kvůli operacím pacientů s přístroji na kontrolu srdečního rytmu, takzvaných kardioverterů-defibrilátorů, ve Fakultní nemocnici Olomouc. Důkazy...

Krytů je málo, před atomovkou neochrání. Hasiči doporučují spíše upravit sklep

Premium
Kryt v Přerově je navržený tak, aby chránil nejen před radiací, ale i...

Kde hledat útočiště při nepřátelském útoku? Na tuto otázku, která v předchozích desetiletích přišla na mysl jen málokomu, znal za socialismu odpověď téměř každý. A dnes, v době vyhrocené mezinárodní...

17. března 2026

Že jsou pacienti ze studie s defibrilátory v pořádku? Moje máma zemřela, líčí Martin

Premium
Fakultní nemocnice Olomouc

Předloni v květnu o půl páté ráno probudila syna. Stěžovala si, že má bolesti na hrudi a špatně se jí dýchá. Osmdesátiletá žena skončila nakonec s těžkým infarktem ve Fakultní nemocnici Olomouc. Po...

