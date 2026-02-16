Plán potvrdil iDNES.cz mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant. Klub pro studenty i veřejnost by provozovala přímo univerzita, otevřít chce do konce letošního roku.
Havrlant připomněl, že uzavření klubu předcházela opakovaná upozornění ze strany dozorujících úřadů na nevyhovující prostor z hlediska bezpečnosti či elektroinstalací.
„Řešením by byla dohoda s provozovatelem klubu na odpovídajících úpravách, přičemž se takové investice odrazí ve smluvních podmínkách ve formě snížení nájemného, což se ale v tehdy nepodařilo realizovat,“ poznamenal mluvčí.
Celou dobu existence fungoval U-klub pod vedením provozovatele Lea Friedla, který se o pronajatý prostor staral od roku 1988 až do konce v roce 2018.
Podle něj chtělo někdejší vedení kolejí výrazně zvýšit nájem. Následně při jedné z revizí upozornil technik, že by bylo dobré do budoucna udělat nové rozvody, a tak padl návrh, aby potřebné úpravy zaplatil provozovatel.
„Řekli nám, že pokud do toho zainvestujeme my, tak nám náklady budou odečítat z nájmu a částka by se nám vrátila za deset let,“ nastínil s tím, že tak nejistou variantu se rozhodl odmítnout.
Středně velká scéna pro koncerty ve městě chybí
Poté prostory klubu využívala Správa kolejí a menz univerzity jako sklad, zejména během rekonstrukce hlavní menzy v letech 2018 a 2019.
„Také sloužily jako zkušebna studentských hudebních skupin a naposledy jako dočasný sportovní sál například pro lekce aerobiku, jógy, pro letní příměstské tábory a řadu dalších aktivit v rámci Akademik sport centra,“ navázal Havrlant.
|
Olomoučané by chtěli víc veřejných toalet, dohoda s gastropodniky ale ztroskotala
Během Friedlova působení pořádal klub koncerty známých kapel a hudebníků, jako byli kromě již zmíněných třeba také Vladimír Mišík nebo Plastic People of the Universe. Navíc zvládl pojmout stovky návštěvníků také na diskotéky, ale i charitativní akce, plesy nebo taneční hodiny pro dospělé.
Podle něj vznikla po ukončení „Účka“ díra na trhu, co se týče prostor pro koncerty a diskotéky v kapacitě kolem dvou stovek návštěvníků.
„Když jsou sály moc velké a navíc v soukromém vlastnictví, tak nájem je dnes tak vysoký, že to každého amatéra, začátečníka musí odradit. Zatímco když byl klub pod univerzitou, nemuseli jsme se úplně ohlížet jen na komerci,“ zavzpomínal Friedl.
Podobně to vidí také Jindřich Kania, jenž vede jazzový soubor New Street Band. „Myslím, že v Olomouci chybí nějaká středně velká scéna na koncerty. Pro menší akce není problém něco sehnat, možností je tady hodně. Nicméně pro orchestr našeho formátu, kdy máme přibližně dvacet hudebníků a tři vokalisty, je těžké najít vhodný poměr velikosti sálu, pronájmu, velikosti pro publikum i s prostorem pro občerstvení,“ prohlásil.
„Ale i nám pořadatelům akcí schází prostor takového formátu,“ přidala se Kateřina Maršíková, která se v minulosti v Olomouci taktéž zabývala pořádáním kulturních akcí a koncertů.
Podle ní existuje ve městě pouze pár podniků, kde se dá taková událost uskutečnit. „Jsou tady převážně menší, alternativnější scény, které fungují spíš komunitně,“ podotkla.
|
Olomoucký kraj se stává mekkou gastronomie, i díky michelinským oceněním
Podle náměstka primátora pro kulturu Viktora Ticháka (ProOlomouc a Piráti) by mohlo znovuotevření U-klubu obohatit zdejší kulturní scénu, zejména v souvislosti s otevřenou náplavkou, na kterou se město i univerzita zaměřily při pořádání kulturních akcí.
„Nabízí se tam různé synergie zastřešeného prostoru s tím otevřeným a s organizací akcí univerzity pod širým nebem. Mohly by být zajímavé také pro širokou olomouckou veřejnost,“ shrnul náměstek.
Zatímco od jara do podzimu se ve městě odehrává řada koncertů na otevřených prostranstvích, uzavřených prostor pro zbytek roku není ve městě mnoho. Dokládá to například skutečnost, že populární kapela Kabát zvolila pro koncert zimní stadion v Prostějově místo toho olomouckého.
„Co se týče uzavřených kapacit, tak jediné, čím trpí Olomouc, je zavřená sportovní hala univerzity, kde se takové koncerty taky konávaly,“ připustil Tichák s tím, že město přesto možnosti má, třeba na Výstavišti Flora.
To, že „Kabáti“ zahrají v Prostějově, a ne v Olomouci, přisuzuje rozhodnutí soukromých organizátorů, a ne nedostatečným kapacitám v krajském městě.