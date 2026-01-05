Muž se třemi zákazy řízení ujížděl až dvoustovkou, útěk zhatily i stopy ve sněhu

  16:07
Velmi nebezpečnou jízdu předvedl v Olomouci a okolí řidič, který neměl za volant vůbec usednout, protože to má soudně zakázáno. Při snaze vyhnout se policejní kontrole několikanásobně překročil povolenou rychlost, následně navíc odmítl test na drogy, přičemž u jeho spolujezdkyně našli policisté pervitin.

Vůz BMW řízený šestačtyřicetiletým mužem chtěla hlídka podle nyní zveřejněných informací zkontrolovat v pátek před jednou hodinou v noci v olomoucké Tovární ulici.

„Řidič však na výzvu zareagoval sešlápnutím plynu a začal ujíždět. Do pronásledování šoféra, který se měl řítit rychlostí až kolem 200 kilometrů v hodině, se následně zapojily další dostupné policejní hlídky,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Muži se nakonec podařilo policistům ujet, šlo ale jen o dočasný úspěch. Jedna z hlídek našla vůz odstavený a otevřený v sousedním Velkém Týnci, přičemž vystopování uprchlé posádky usnadnily šlápoty ve sněhu a také psovod se služebním psem.

„Ten označil nedaleko se nacházejícího nedostatečně oblečeného muže a ženu, přičemž u muže pak policisté našli klíče od pronásledovaného vozu. Lustrací vyšlo najevo, že dotyčný má platné tři zákazy řízení motorových vozidel. Podrobil se dechové zkoušce s negativním výsledkem, orientační test na drogy ale odmítl,“ popsala Skoupilová.

Možné vysvětlení jeho postoje naznačil nález pervitinu u jednatřicetileté ženy.

Muž je nyní podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, vzhledem k opakovanému ignorování zákazů řízení si na soudní verdikt počká ve vazbě. Spolujezdkyni kriminalisté nadále vyšetřují kvůli přechovávání drog.

