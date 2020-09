VIDEO: Muž ujížděl Olomoucí stopadesátkou i na červenou, půjde o přestupky

Honička odstartovala ve středu kolem tři čtvrtě na jedenáct v noci ve chvíli, kdy chtěla policejní hlídka v obci Přáslavice zastavit ke kontrole projíždějící BMW.

„Jeho řidič však na světelná a zvuková znamení zareagoval tím, že začal zrychlovat. Projel přes kruhový objezd a vysokou rychlostí pokračoval směrem na Olomouc,“ popsala olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.

Jak ukazuje policií zveřejněné video natočené kamerou v policejním voze, muž mimo jiné přejížděl do protisměru a to i přes plnou čáru, za Přáslavicemi pak projížděl místem s rychlostí omezenou na 40 kilometrů v hodině více než stovkou a následně vjel do protisměru na sjezd ze silnice I/35.

Po té pak pokračoval do Olomouce. Tam v závěru dlouhé rovinky končící v Lipenské ulici, kde tudíž platí padesátka, dosahovala rychlost jeho vozu rychlosti až 148 kilometrů v hodině, a následnou křižovatkou muž projel více než stovkou na červenou.

Během dvou týdnů šlo v regionu už o třetí pokus ujet

Do pronásledování se postupně zapojilo několik dalších hlídek, kterým se nakonec nebezpečně jedoucího muže podařilo přinutit k zastavení v Tovární ulici, mimo jiné i za použití hrozby namířenou pistolí.

„Následně policisté zjistili, že vůz řídil jednačtyřicetiletý muž z Břeclavska. Dechová zkouška i test na drogy měly negativní výsledek, nicméně vyšlo najevo, že dotyčný nikdy nebyl držitelem řidičského průkazu,“ shrnula Urbánková.

Muži přitom za předvedené hazardování žádný vážnější trest nehrozí. Prozatím je podezřelý ze dvou přestupků proti dopravním předpisům, konkrétně řízení auta bez příslušného oprávnění a jízdy na červenou, a dále z přestupku proti veřejnému pořádku v podobě neuposlechnutí výzvy k zastavení.

V Olomouckém kraji jde za poslední dva týdny už nejméně o třetí situaci, kdy se řidič pokusil ujet a neváhal riskovat. Dvě předchozí se odehrály minulý týden na Šumpersku, kde se jeden řidič pokusil ujet i skrz kukuřičné pole, v němž ale zapadl, jiný se pak pokusil před hlídkou ujet pozadu, což ale nezvládl a vůz skončil převrácený na střeše.