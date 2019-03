Případ stržené lávky u ulic Václavkova a Na Trati podědila nová olomoucká čtyřkoalice v čele s hnutím ANO po předcházejícím vedení města. To v roce 2017 zavřelo a posléze loni v létě strhlo prorezlý most pro pěší, jenž se desítky let klenul nad lokální železniční tratí na pomezí čtvrtí Hejčín a Nová Ulice.

Politici tehdy kvůli úsporám nejprve ani nepočítali s tím, že by tudy přes koleje někdo dál chodil, a tak trať, po níž jezdí vlaky mezi Olomoucí a obcemi Horka nad Moravou či Senice na Hané, oplotili.

Lidé ale plot kvůli kratší cestě do centra prostříhali, a radnice tak začala řešit, čím lávku nahradit. Olomoučané současně začali podepisovat petici, stovky jich chtějí novou lávku anebo úrovňový přechod. Současné vedení města ovšem počítá s podchodem. Argumentuje bezpečností a tím, že by nová lávka byla kvůli novým, přísnějším předpisům příliš drahá.

U přechodu chce SŽDC závory a výstražná světla

Náhradu za kovový most z roku 1984 vybíralo už předcházející vedení města, na stůl se toto téma dostalo i současným radním na jejich posledním jednání. Reálnou variantou, která je teď ve hře, je podle olomouckého primátora Miroslava Žbánka (ANO) právě podchod.

„Rozumím přání obyvatel této lokality, že přímé spojení obou ulic je pro ně důležité a výhodné. Současně ale musím brát v potaz i stanovisko Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), které uvedená trať patří. Proto se snažíme prosadit řešení dobré pro občany a akceptovatelné pro SŽDC,“ uvádí Žbánek.

Správa železniční dopravní cesty upozorňuje, že při vybudování pozemního přechodu by byl problém se zajištěním bezpečnosti. Potřeba by tu proto byla mimo jiné výstražná světla či závory, kvůli nimž by se sem zřejmě až z hlavního nádraží musely za velké peníze natáhnout nové kabely.

„A s přechodem bez signalizace nebude SŽDC souhlasit,“ podotýká mluvčí železniční správy Radka Pistoriusová s tím, že také Drážní úřad rozhodl, že zde případný přechod musí mít zabezpečovací zařízení.

S novou lávkou, kterou lidé chtějí v petici, nemá SŽDC podle mluvčí žádný problém. „A to přesto, že starou lávku část obyvatelstva nevyužívala a trať prokazatelně přecházela zvlášť nebezpečným způsobem,“ upozorňuje Pistoriusová.

SŽDC odsouhlasila i vykopání podchodu. Ale jen za podmínky, že bude mít poté na starost pouze samotný tunel pod kolejemi. „Ostatní náležitosti včetně podlahy podchodu, ramp či osvětlení musí zůstat v majetku města,“ říká mluvčí.

Primátor Žbánek nyní se správci železnice plánuje další jednání, de facto tím ale jde proti přání stovek lidí podepsaných pod peticí za stavbu úrovňového přechodu či nové lávky.

„Bydlím v ulici Na Trati přes šedesát let a lávka byla nejkratším a nejbezpečnějším spojením s centrem,“ okomentovala svůj podpis na webu petice24.com například Olomoučanka Dagmar Dohnalová.

Rozhodující jsou dotace

Město ovšem ani pod novým vedením s přechodem či lávkou nepočítá. „Nová lávka je nereálná kvůli vysokým nákladům a novým, přísnějším normám, které by vyžadovaly například bezbariérovost takové stavby,“ přibližuje mluvčí magistrátu Michal Folta. U pozemního přechodu by pak i podle něj byl problém s bezpečností.

Náklady na vyhloubení podchodu radnice nyní vyčíslila na zhruba dvacet milionů korun. Součástí studie pro stavbu je také nový park v jeho sousedství.

Město ovšem připouští, že vyčíslené náklady přibližně odpovídají i částce, za niž by Olomouc mohla mít i úrovňový přechod s veškerým elektronickým zabezpečením. Rozhoduje však dotace.

„Na stavbu podchodu je přitom reálné získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ zdůrazňuje Folta.

Město zavřelo zkratku přes trať, lidé si tu vloni v létě prostříhali plot: