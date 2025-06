Olomouc se bojí návratu těžkých kamionů na průtah, mluví se o zrušení zákazu

Otevření zbývajících tří kilometrů obchvatu mezi Olomoucí-Slavonínem a Křelovem je po letech na dohled, termín je 20. listopadu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokonce avizovalo zprovoznění v omezeném režimu už v červenci.

Pro část Olomoučanů to však znamená obavy. Krajský úřad v dubnu ohlásil záměr odstranit z Foerstrovy ulice, kudy vede průtah městem, značky zakazující vjezd nákladních vozidel a dodatkové tabulky s údajem 12 tun coby největší povolené hmotnosti. A to ke dni zprovoznění dálnice D35 u Křelova. Dřív tímto úsekem projíždělo několik set náklaďáků denně.

Podle krajských úředníků pomine „jiný důležitý veřejný zájem“, tedy důvod umožňující zákaz. Tímto důvodem bylo sjíždění zejména tranzitních nákladních vozů z obchvatu Olomouce na průjezdní úsek silnice číslo I/35 městem, aby se vyhnuly neúnosným frontám u okružní křižovatky u Globusu ve směru od Brna a Ostravy.

Když náklaďáky ještě do Olomouce mohly, nadměrné zatěžovaly páteřní silnice ve městě, stejně jako další ulice. Právě z toho mají lidé nyní obavy, přestože podle krajského odboru dopravy a silničního hospodářství se to znovu dít nebude.

„Dokončením a zprovozněním dálnice na obchvatu města evidentně pomine důvod vjíždění tranzitní dopravy do města a tím i jediný zákonný důvod omezení nákladní dopravy na silnici v ulici Foerstrova,“ vysvětluje veřejná vyhláška.

Krajský úřad zároveň připomíná, že pokud nejde o zvláštní případy, může silnice dle zákona o pozemních komunikacích využívat každý.

Město podalo námitku

Na vchodových dveřích domů u zmíněné silnice se přesto objevily letáky vyzývající k protestům.

„Nelíbí se nám to. Ani nemusíme sbírat stížnosti, chodí nám od obyvatel domů okolních ulic, protože rušit zákaz nedává smysl. Je to krok zpátky,“ říká předseda komise městské části Olomouc-západ Milan Hebelka (spOLečně).

„Tranzitní doprava by neměla vliv jen na samotný průtah, ale i na přilehlé ulice. I v širším centru je stará zástavba a dochází k otřesu domů,“ dodává.

Lidé se ozvali také na krajský úřad a magistrát, zatím bez odpovědi. Foerstrova tvoří hranici dvou čtvrtí, na druhé straně je Tabulový vrch.

„Bez kamionové dopravy je provoz volnější, méně hlučný, tolik se nepráší. Byli bychom rádi, kdyby se současný stav podařilo zachovat,“ oznamuje za tamní komisi Lukáš Krbeček (spOLečně), jenž je také neuvolněným olomouckým radním.

Proti zrušení zákazu se nedávno postavila právě i městská rada. „Záměr na místní úpravy provozu, který vydal krajský úřad, spočívá v úplném odstranění zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun na silnici I/35 v ulici Foerstrova. Město se k tomuto záměru staví nesouhlasně a podalo k němu námitky,“ shrnul mluvčí radnice Jan Horejš.

O zachování zákazu chce usilovat i hejtman

Termín pro námitky a připomínky už skončil, úřad je teď bude vyhodnocovat. „Myslím, že závěrečné stanovisko nebude dříve než koncem roku. Co se týče zákazu, doporučoval bych zakázat tranzit, ale zásobování musí být zabezpečeno,“ sděluje hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Zmiňuje také stanovisko ombudsmana z roku 2019, že po zprovoznění obchvatu mají zákazy zmizet. Zároveň připomíná, že jde o přenesenou působnost státní správy a krajská samospráva má omezené možnosti, jak se angažovat. Zjednodušeně řečeno nemůže sama rozhodnout, že zákazy zůstanou.

„Ještě budeme mít schůzku s ŘSD a následně s městem. Hledáme možnosti a nevylučujeme, že se nám nakonec podaří zákaz zachovat,“ podotýká hejtman.

„V úvahu připadá například to, že bychom převzali vozovku do svého vlastnictví. Teď totiž patří pod ŘSD. Kraj by tak více mohl mluvit do toho, co se bude s Foerstrovou ulicí dít. Na druhou stranu by to pro hejtmanství znamenalo další náklady, protože by muselo za svoje peníze silnici udržovat a opravovat,“ přibližuje Okleštěk jedno z možných řešení.

Olomoučtí radní se v roce 2009 rozhodli vyslyšet stížnosti místních obyvatel dva roky po zprovoznění části západní tangenty. Jelikož dodnes končí často ucpaným kruhovým objezdem a navíc jsou na dálnici mýtné brány, dopravci se obchvatu předtím vyhýbali.

„Očekávali jsme, že otevření první části západní tangenty se podstatně projeví na snížení automobilového provozu na vnitřním městském okruhu, kde denně projíždělo až 40 tisíc aut. Bohužel se tak nestalo a nákladních vozidel v ulicích Foerstrova či Albertova ubylo jen minimálně,“ vysvětloval v roce 2009 primátor Martin Novotný (ODS).