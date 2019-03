V Olomouci táborům dál kralují příměstské, nejoblíbenější už jsou obsazené

Nejoblíbenější a vyhlášené tábory s dlouholetou tradicí bývají tradičně prakticky okamžitě obsazené.

„Přestože je to teprve měsíc od zveřejnění naší nabídky letních táborů, už je přihlášeno více než 500 účastníků a 12 táborů je plně obsazených,“ uvedl Radek Ježowicz z olomouckého DDM. Vybírat je ale pořád z čeho.

Kromě již tradičních táborů se zajímavou celotáborovou hrou jako Strážci Galaxie či Vikingské příběhy je v nabídce i několik odborných táborů – taneční, sportovní a výtvarný.

Volná místa jsou i na fotografickou dílnu, ve které si účastníci vyzkoušejí focení a zpracování fotek pod vedením lektorů. Specifický je pak tábor pro teenagery od 12 do 19 let s názvem Projekt TIPOTA 2019. Bude fyzicky i psychicky náročnější, ale o to zajímavější zážitky si z něj účastníci odnesou.

Geocaching, badminton, umění i zlatá horečka

Novinkou je i pobytový tábor, ve kterém se děti seznámí s tím, jak funguje digitální svět – postaví si jednoduché elektronické obvody a vyzkoušejí si základy programování.

I letos má DDM v nabídce víc táborů příměstských než pobytových. Poznávat Olomouc i její okolí mohou děti na táborech spojených s geocachingem, pro sportovce jsou zase volná místa na tanečním nebo badmintonovém soustředění a výtvarníci se mohou stát „Umělcem během staletí“

Kromě toho lze také propadnout „Zlatokopecké horečce“ a v nabídce nechybí ani technické workshopy a modelářský příměstský tábor.

„Tradičně rychle bývá obsazený příměstský tábor v zoo a pobyt pro rodiče s dětmi, letos se však i další tábory plní velmi rychle. Pokud chce mít člověk jistotu, že se dostane právě na ten svůj vybraný, měl by si místo rezervovat co nejdříve,“ dodává Ježowicz. Přihlásit se lze v DDM či na jeho internetových stránkách.