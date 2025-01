Švihlým krokem, ale sebou nešvihnout. Olomoucí prošli fanoušci Monty Pythonů

Jednalo se o účastníky druhého ročníku olomouckého Švihlého pochodu, kteří svými roztodivnými kroky vzdávali poctu dnes již kultovnímu komediálnímu skeči britské umělecké skupiny Monty Python nazvané Ministerstvo švihlé chůze (The Ministry of silly walks).

Na akci i přes nepřízeň počasí a vytrvalé sněžení, střídavě měnící se v ledový déšť, dorazilo několik stovek recesistů. Přišli v dobré náladě a připravení si druhý ročník olomouckého pochodu užít. „Jsem tu letos poprvé a těším se, že se připojím. Akorát doufám, že sebou u té švihlé chůze nešvihnu,“ smál se před startem dvacátník Václav.

Mezinárodní den švihlé chůze se tradičně slaví vždy 7. ledna. Olomoučtí pořadatelé se do akce pustili po loňském premiérovém úspěchu. Inspirovali se v Brně, kde se pochody švihlé chůze konají pravidelně už od roku 2012. Pokaždé přilákají stovky svátečně oblečených účastníků vybavených deštníky, klobouky i kufříky.

Oděv typický pro britské gentlemany má být nejen odkazem na původní skeč, mimo jiné má také podnítit absurdní obraz chodců. Podle pořadatelů olomouckého pochodu však není výbava tak důležitá jako samotné odhodlání se k pochodu připojit. Švihlá chůze může mít totiž i docela minimalistickou podobu, stačí zkrátka jít tak, aby to upoutalo pozornost kolemjdoucích a přihlížejících.

Kreativitě se podle skalních fanoušků grotesky meze nekladou, žádná provedená figura či kroková sekvence však nestojí za úraz, opatrnost byla proto na místě.

„Dělala jsem větší kroky, ale u želvy mi to pořádně podjelo, opravdu to na sněhu klouže. Dám si pauzu, ale dojdu to. Hlavně abych si nezlomila nohu,“ podotkla například seniorka Jaroslava z Olomouce.

Průvod měl letos i mezinárodní účastníky, jedním z nich byl například Brit Damien. Pochází z Manchesteru, do průvodu švihlé chůze se zapojil poprvé v životě, i když akci znal už z jiných měst. Navzdory počasí dorazil v tričku s krátkým rukávem a šortkách.

„Chodím tak celý rok nezávisle na počasí, takže zima mi nebyla. Neplánoval jsem se ani oblékat jinak,“ zhodnotil turista, pro něhož to byla teprve druhá návštěva Olomouce.

Hlavně bezpečně, upozorňovali organizátoři

Jelikož letošnímu pochodu na rozdíl od velkého nadšení účastníků nepřálo počasí, připravili organizátoři pro zájemce k zakoupení ochranné a protiskluzové návleky na boty.

Díky takzvaným „nesmekům“ se snížilo riziko zranění a pádů při neobvyklých a nepředvídatelných pohybech. Zájem o ně byl velký. „Pohybujte se prosím tak, ať nezaměstnáváme lékaře na urgentu,“ upozornili před startem přítomné organizátoři.

Podle pořadatelů byla účast letos podobná jako loni. „Když jsme viděli předpovědi, měli jsme docela obavy, jaká bude letos účast, byla ale dost podobná jako před rokem. Také se více lidí připojilo k švihlé chůzi, loni byl sice průvod podobný, ale dost lidí se přišlo jen podívat, letos už si rozhodně více lidí vyzkoušelo švihlé kroky,“ zmínila členka pořadatelské skupiny Karolína Hrbková.

Vzhledem k tomu, že každý z účastníků zvolil jiný styl chůze a délku kroků, zanedlouho se pochodující zástup roztáhl nakolik, že chodci Horní a Dolní náměstí propojili. To neušlo pozornosti projíždějících řidičů, někteří jim z legrace i pohrozili.

„To nemůžete chodit normálně? Co toto má být,“ volal na ně například řidič tmavého mercedesu. Chodci se ale odradit nenechali a během půl hodiny došli až do restaurace K10, kde pro ně byly připravené horké nápoje i hudební vystoupení.

K průvodu se mohli přidat nejen milovníci britského groteskního uskupení, ale také kdokoliv, kdo se zkrátka chtěl zasmát sám sobě a třeba tím i ulevit vlastnímu přetíženému duševnímu zdraví, které na začátku roku prochází často celou řadou výzev.

„V novém roce budeme určitě okolnostmi opět tlačeni, abychom se věnovali řadě činností, jež nedávají smysl. Tahle akce je čirý nesmysl, pro který se můžeme rozhodnout svobodně a s radostí,“ popsala motivaci pro uspořádání akce před startem Hrbková.