náhledy
Obří kuličková dráha, více než třímetrový model pevnosti Minas Tirith ze ságy Pán prstenů nebo obří bradavický hrad ze světa Harryho Pottera (na snímku), ale třeba také vláčky, rozličné postavičky či výjevy ze světa Hvězdných válek. To vše nabídla o uplynulém víkendu na olomouckém Výstavišti Flora výstava Svět kostek.
Autor: Luděk Peřina, ČTK
Bradavický hrad je dílem slovenského nadšence Petra Tužinského, vytvořit ho mu zabralo dva roky.
Autor: Lenka Muzikantová, MF DNES
Nechybí detaily, které jsou příznivcům série knih od Joanne Rowlingové a podle nich natočených filmů dobře známé.
Autor: Luděk Peřina, ČTK
Tužinský je autorem i dalšího, ještě většího modelu – více než tři a půl metru vysoké pevnosti Minas Tirith ze ságy Pán prstenů.
Autor: Luděk Peřina, ČTK
Stavba zachycující slavné město a bitvu na Pelennorských polích zabírá plochu šest krát pět a půl metru. Obsahuje přibližně 1,1 milionu kostek lego.
Autor: Lenka Muzikantová, MF DNES
Stejně jako bradavický hrad je Minas Tirith vytvořená velmi detailně.
Autor: Lenka Muzikantová, MF DNES
Přestože je ikonická stavba ještě větší, trvalo její vytvoření „jen“ třináct měsíců.
Autor: Lenka Muzikantová, MF DNES
Na olomoucké Výstaviště Flora zamířily o víkendu davy malých i velkých návštěvníků.
Autor: Luděk Peřina, ČTK
K vidění byly i modely protagonistů ze série animovaných filmů Auta od studia Disney.
Autor: Lenka Muzikantová, MF DNES
Hned u vchodu do pavilonu A, kde se akce konala, návštěvníci narazili na pyramidu a výjev Egypta dob královny Kleopatry.
Autor: Luděk Peřina, ČTK
Akce je populární i proto, že si hlavně malí návštěvníci mohou s některými modely pohrát.
Autor: Luděk Peřina, ČTK
Jde například o modely aut včetně těch na dálkové ovládání, s nimiž se lze i projet.
Autor: Lenka Muzikantová, MF DNES
Nechyběly ani modely z prostředí sci-fi včetně ságy Hvězdných válek.
Autor: Lenka Muzikantová, MF DNES
Že lze kostky lego využít i k vytvoření pocty, ukázal portrét Ozzyho Osbourna.
Autor: Lenka Muzikantová, MF DNES
Opomenuto nebylo ani téma Halloweenu, který připadl právě na uplynulý víkend.
Autor: Lenka Muzikantová, MF DNES