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„Nejdou chytit, ale jsou hodní.“ Obyvatele Olešnice překvapil potulující se dikobraz
Dikobraz na silnici v obci Olešnice u Bouzova na Olomoucku překvapil ženu, která se v sobotu večer vracela z divadelního představení bouzovských ochotníků domů.
Milion lego kostek, rok práce. Kvůli stavbě z Pána prstenů si pronajal školní třídu
Olomoucké výstaviště láká o víkendu na výstavu Svět kostek. K vidění bude i více než třímetrový model z Pána prstenů. Stavba pevnosti Minas Tirith zabrala slovenskému nadšenci Petru Tužinskému...
Požár v litovelské konzervárenské firmě. Plameny sahaly i po skladovací hale
V Nasobůrkách, městské části Litovle na Olomoucku, v úterý ráno hořelo v konzervárenské firmě Alibona. Podle informací hasičů šlo o požár dřevěných palet a plastových přepravek. Při incidentu nebyl...
Umí zmást oko i techniku, obstojí v ruinách města, říká autor nové armádní kamufláže
Po více než třiceti letech čeká české vojáky zásadní změna vzhledu. Dosavadní maskovací vzor 95 nahradí sedmibarevný MAD21, za jehož návrhem stojí šumperský rodák, výtvarník a grafický designér Tomáš...
Host ukradl majiteli penzionu auto. Po bouračce se vrátil, jako by se nic nestalo
Host penzionu poblíž Hanušovic ukradl ve čtvrtek kolem druhé hodiny ranní auto majitele ubytovacího zařízení a rozjel se s ním do Šumperku. Jenže po cestě havaroval a vůz převrátil na střechu. Z auta...
Opilý traktorista nezvládl v zatáčce řízení a převrátil stroj na střechu
Velké problémy si způsobil mladý řidič traktoru, který se zemědělským strojem v úterý havaroval na Přerovsku. Následně se totiž ukázalo, že za volant sedl opilý.
V Litovli opět hořelo. Po požáru firemní haly dosahují škody 40 milionů
Devět jednotek hasičů vyjíždělo v noci k velkému požáru skladovací a firemní haly v Unčovicích, místní části Litovle na Olomoucku. Plameny podle prvotních odhadů napáchaly škody v hodnotě kolem 40...
Dny vojenské historie otevřou nepřístupné památky. Chystají se prohlídky i workshop
Běžně nedostupní vojenské památky, bunkry či pevnosti se již v pátek opět otevřou veřejnosti. Do Olomouce se totiž vrací oblíbené Dny vojenské historie, které letos potrvají od pátku 6. listopadu až...
V Šumperku hořelo v bytě po výbuchu plynové lahve, dva lidé se zranili
Požár po výbuchu propan-butanové lahve likvidovali v úterý odpoledne hasiči v třípatrovém bytovém domě v Šumperku. Z bytu evakuovali tři lidi, dva z nich se zranili, když utrpěli popáleniny. Podle...
Nové pacienty přijímají za půl roku, někteří vůbec. Dětští psychiatři nestíhají
Volný termín na vyšetření za půl roku, zápis na čekací listinu s nejasným výsledkem nebo rovnou odmítnutí. Takový verdikt si často vyslechnou rodiče, kteří shánějí v Olomouckém kraji dětského...
Rarita z ptačí říše. Na Záhlinických rybnících lze vidět hned tři druhy labutí
Na Záhlinických rybnících na Kroměřížsku lze v těchto dnech vidět tři druhy labutí, a to labuť velkou, zpěvnou i černou. Podle ornitologů jde o raritu. Rybníky u Záhlinic, místní části Hulína, jsou...
Nový průmyslový park za miliardu. Přerov vyhlíží obří investici skupiny Accolade
Obří zóna pro byznys se v Přerově ještě rozroste. Po výrobních a skladovacích halách za tři miliardy korun, jež na ploše 110 tisíc metrů čtverečních chystá na okraji města mezi areálem bývalých...
Zloději ukradli materiál i elektroniku. Aby zahladili stopy, zapálili odcizená auta
Za rozsáhlou krádež z letošního dubna v objektu prostějovské firmy stíhají policisté dvojici mužů. Ti se do areálu vloupali a ukradli odsud nářadí, stavební materiál či notebook, to vše v hodnotě...
Požár v litovelské konzervárenské firmě. Plameny sahaly i po skladovací hale
V Nasobůrkách, městské části Litovle na Olomoucku, v úterý ráno hořelo v konzervárenské firmě Alibona. Podle informací hasičů šlo o požár dřevěných palet a plastových přepravek. Při incidentu nebyl...
ODPÍSKÁNO: Vyložil VAR pravidla chybně? Penalta se opakovat neměla, tvrdí expert
Zmatky, prostoje, dlouhý přezkum a pak překvapivé rozhodnutí. A ještě navíc chybné. „Branka zkrátka měla být uznána a pokutový kop se opakovat neměl,“ říká expert iDNES.cz Pavel Mareš v pořadu...
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OBRAZEM: Obří Bradavice či pevnost z Pána prstenů. Svět kostek přilákal davy
Obří kuličková dráha, více než třímetrový model pevnosti Minas Tirith ze ságy Pán prstenů nebo obří bradavický hrad ze světa Harryho Pottera, ale třeba také vláčky, rozličné postavičky či výjevy ze...
Kauza daňových úniků za sto milionů. Jsou to konspirační mlhy, řekli soudu manželé
Krajský soud v Olomouci se začal zabývat rozsáhlým případem krácení daně. Podle obžaloby podnikatel Pavel Široký s manželkou Gabrielou, s nimi spojenou firmou a jedním cizincem způsobili českému...