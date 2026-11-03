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OBRAZEM: Obří Bradavice či pevnost z Pána prstenů. Svět kostek přilákal davy

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Na olomouckém Výstavišti Flora se uskutečnil další ročník výstavy Svět kostek.... Na olomouckém Výstavišti Flora se uskutečnil další ročník výstavy Svět kostek.... Na olomouckém Výstavišti Flora se uskutečnil další ročník výstavy Svět kostek.... Na olomouckém Výstavišti Flora se uskutečnil další ročník výstavy Svět kostek.... Na olomouckém Výstavišti Flora se uskutečnil další ročník výstavy Svět kostek.... Na olomouckém Výstavišti Flora se uskutečnil další ročník výstavy Svět kostek.... Na olomouckém Výstavišti Flora se uskutečnil další ročník výstavy Svět kostek.... Na olomouckém Výstavišti Flora se uskutečnil další ročník výstavy Svět kostek.... Na olomouckém Výstavišti Flora se uskutečnil další ročník výstavy Svět kostek.... Na olomouckém Výstavišti Flora se uskutečnil další ročník výstavy Svět kostek.... Na olomouckém Výstavišti Flora se uskutečnil další ročník výstavy Svět kostek.... Na olomouckém Výstavišti Flora se uskutečnil další ročník výstavy Svět kostek....
Obří kuličková dráha, více než třímetrový model pevnosti Minas Tirith ze ságy Pán prstenů nebo obří bradavický hrad ze světa Harryho Pottera, ale třeba také vláčky, rozličné postavičky či výjevy ze světa Hvězdných válek. To vše nabídla o uplynulém víkendu na olomouckém Výstavišti Flora výstava Svět kostek.

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