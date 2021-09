Svatému Kopečku má od náporu aut ulevit placené parkování všude a za víc

Ulice malé městské části Olomouce dlouhodobě nezvládají dny, kdy sem kvůli zoologické zahradě, bazilice Navštívení Panny Marie, nebo procházce v lese zamíří stovky řidičů. Ojediněle se dokonce stává, že policie musí příjezd zcela uzavřít.

Dokument k připravované změně v parkovací politice zveřejněný na webu města uvádí pro zónu K 364 parkovacích míst.

„Jedná se o stávající parkovací místa, která by měla být doplněna navigačním a detekčním systémem informujícím o obsazenosti jednotlivých parkovacích ploch,“ uvedl Martin Luňáček z odboru strategie a řízení olomouckého magistrátu.

Počet stání tedy zůstane přibližně stejný jako dosud, nově se však bude všude vybírat parkovné. Změnou bude i zdražení ze 70 na 100 korun, přičemž lístek bude platit maximálně šest hodin. Poplatek se bude vybírat celý týden od 9 do 20 hodin, v zimě do čtyř odpoledne.

„Zpoplatnění všech míst je pro obyvatele dobré. Bude z toho nějaká koruna a do určité míry to pomůže regulovat dopravu, protože lidé vyhledávají, co je zadarmo. Za zásadní ale považuji, že se tu vytvoří informačně platební systém, který bude turisty navádět na parkoviště. Bude vědět, kolik je volných míst, a regulovat to,“ doufá František Prášil ze Svatého Kopečka.

Datum spuštění zatím není zcela jisté

Systém má zamezit, aby sem v nejvytíženějších dnech přijíždělo až tisíc aut. Místní si proto od již zpracovaného projektu hodně slibují.

„Závory, platební terminály, kamerový dohled, návaznost na dispečink, aplikace pro mobilní zařízení, to je stěžejní. Zpřehlední se také tok parkovného. Místo klasické lístkové metody by všude byly automaty, což je transparentnější a jednodušší,“ dodal Prášil.

Chytrá navigace je podle Luňáčka zahrnuta do plánu investic na příští rok, který se nicméně bude teprve schvalovat. Náklady na systém se mají pohybovat kolem deseti milionů korun, vydělat by si na sebe mohl za dva až tři roky.

Pak už ponese městu příjem, který půjde do takzvaného fondu mobility. Z něj chce radnice financovat celý parkovací systém, zvyšování bezpečnosti na silnicích, budování cyklostezek, výstavbu nových parkovacích míst či záchytných parkovišť.

V závěrečné zprávě ke změně parkovací politiky je u zóny K uvedeno spuštění v březnu, na veřejném projednávání návrhu v polovině tohoto měsíce se ale objevil červenec.

„Na podzim se měla část systému začít připravovat, na jaře dokončit. Podle mě se na tom teď ale nepracuje,“ je skeptický předseda komise Svatého Kopečka Michal Krejčí.

S parkovacím domem u zoo už město nepočítá

Radnice se v minulosti zabývala i možností postavit u zoo parkovací dům za zhruba 177 milionů korun. S tím už ale nepočítá.

„Útvar hlavního architekta ovšem nechal loni zpracovat úpravu původní studie s rozšířením stávajícího parkoviště. Bohužel potřebné pozemky pro rozšíření, včetně vybudování nové příjezdové komunikace, jsou v současné době předmětem restitučního sporu,“ sdělil Luňáček s tím, že délku řízení nelze odhadnout a do vynesení rozsudku nelze v přípravách pokračovat.

Současné parkoviště u zoologické zahrady by se mělo rozrůst o 116 míst, další čtyři desítky jich studie umisťuje podél zamýšlené spojky přes les od silnice na Radíkov. Náklady mají být téměř 80 milionů.

Michal Krejčí navrhuje vlastní verzi, kterou odhaduje zhruba na třetinovou cenu. U cesty přes les by v ní parkovalo příčně 200 vozů.

„Koridor má pětadvacet metrů, na každé straně by se dalo parkovat. S přípravou není nutné čekat na majetkoprávní vypořádání, úředníci jsou ale málo aktivní a zbytečně se to natahuje,“ řekl. Nová silnice by podle něj umožnila i místo pro autobusy přímo u zoo a zklidnila provoz v obydlené Darwinově ulici, kudy se za zvířaty jezdí dnes.

Obyvatelé Svatého Kopečka také zmiňují dřívější přínos posilových autobusů linky 111, které v minulých letech jezdily od olomouckého hlavního nádraží k bazilice a zoo. Letos ale „rychlospoj“ nevyjel.