Stavbu Středoevropského fóra má Olomouc na dosah, stát dá půl miliardy

Olomoucké Muzeum umění usiluje o své rozšíření už téměř dvanáct let. Teď vůbec poprvé může počítat ve spojitosti s ním s konkrétní finanční částkou.

„Finance pro Středoevropské fórum (SEFO) jsou definitivně přidělené. Nic nebrání tomu, aby v Olomouci vzniklo,“ potvrdil pro MF DNES ministr kultury a někdejší olomoucký primátor Antonín Staněk z ČSSD, který počítá s tím, že v roce 2024 by měl ve fóru začít zkušební provoz.

Na utracení prvních 50 milionů má muzeum letošní a příští rok. Určené jsou na projektovou přípravu či architektonickou soutěž.

SEFO bude stát v historickém jádru ve známé proluce v Denisově ulici. Prázdná je od konce 60. let, kdy tu bagry strhly pětici starých měšťanských domů.

Kromě nových výstavních prostor pro umělecká díla z celé střední Evropy muzeum díky fóru získá i potřebné podzemní depozitáře na stále se rozrůstající sbírky.

Muzeum nakonec vyhlásí architektonickou soutěž

Ředitele muzea Michala Soukupa schválení dotace potěšilo: „Pro nás je to obrovský posun, zadostiučinění a velký úkol do následujících let. Čekali jsme na to dlouho a uděláme vše pro to, aby SEFO stálo. Přístavbu nezbytně nutně potřebujeme.“

Byť se peníze na SEFO doposud nikdy získat nepodařilo, jako instituce existuje už od června 2008, kdy jej v Olomouci založili ministři kultury zemí visegrádské čtyřky. Pondělní vládní rozhodnutí proto bude mít podle Soukupa ohlas i za hranicemi.

„Pro naše zahraniční partnery je to dobrý signál. Podporovali nás a také na takovou zprávu dlouho čekali. Naše spolupráce s muzei ze zemí visegrádské čtyřky, která už je dnes v rámci možností bohatá, se tak do budoucna rozšíří,“ říká.

Soukupa nejprve čeká vyhlášení architektonické soutěže, nachystaná by měla být na jaře. Její přípravu muzeu coby státní příspěvkové organizaci zadal Staněk. Odvolává se na fakt, že SEFO bude placené z veřejných peněz.

Není jisté, zda architekt kvůli soutěži nepošle vše k soudu

Není to přitom poprvé, co muzeum soutěž na SEFO připravuje. Myšlenka na jeho vybudování se objevila už v srpnu 2007, klání mezi architekty mělo přijít na řadu o dva až tři roky později. Výsledek ale nepřineslo.

„Měli jsme vytipovaných pět či šest významných architektonických kanceláří, soutěže se měli zúčastnit architekti z České republiky i ze zahraničí. Nakonec jsme se ale nedohodli s komorou architektů a soutěž se proto neuskutečnila,“ popsal Soukup loni v létě.

Muzeum pod vedením jeho předchůdce Pavla Zatloukala proto zakázku na SEFO před lety zadalo uznávanému architektovi Janu Šépkovi. Ten do proluky narýsoval odvážnou moderní stavbu složenou v návaznosti na pět původních domů z pětice homolí s částí pláště z hrubého betonu.

Otázkou zůstává, jak Šépka nyní na vyhlášení soutěže zareaguje. Odvolává se totiž na smlouvu, kterou muzeum uzavřelo se studiem di5 architekti inženýři.

S tím Šépka spolupracuje a je přesvědčen, že smlouva muzeum zavazuje k tomu, že se bude stavět podle jeho plánů. V minulosti tak nevyloučil, že celá věc může skončit u soudu. Na jeho stranu se mimo jiné také postavila část odborníků a osobností ze světa architektury.