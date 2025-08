Policie zná identitu chuligánů Sparty, kteří hajlovali v Olomouci. Hledá svědky

Prostějovská radnice rozhodla, že do části rušné Plumlovské ulice poblíž centra, kde je po rekonstrukci v roce 2019 užší silnice, nově nepustí cyklisty. Město rozhodnutí zdůvodňuje snahou o větší...

Olomouc v Evropské lize: program, soupeř, historie, kde sledovat

Sedm let pohárového půstu je pryč, fotbalisté Sigmy Olomouc si zase zahrají v Evropě. Triumf v domácím poháru je zařadil přímo do play off Evropské ligy, ve kterém je čeká lepší z dvojice Malmö - FC...