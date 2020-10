Školkám v problémech míří na pomoc studenti

Podobně jako Lékařská fakulta nebo Fakulta zdravotnických věd, mobilizuje do boje s pandemií nového koronaviru své studenty i Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Její posluchači míří do mateřských škol, kde podobně jako v nemocnicích začínají citelně scházet pracovníci.

Kromě školních jídelen a základních škol pro děti zdravotníků jsou školky jedinými školskými zařízeními, jichž se netýkají protiepidemická opatření a nemusela tedy zavřít. Onemocnění covid-19 se ale jejich zaměstnancům nevyhýbá. Aby nemusely ukončit provoz i ony, snaží se mateřské školy překlenout nejkritičtější období s pomocí studentů.

První vysokoškoláci už nastoupili „do služby“ například v Mateřské škole Herrmannova v Olomouci.

„Máme na výpomoc tři studentky, protože z našich 28 zaměstnanců je 13 nemocných. Pro nás, které jsme tu zbyly – už nejsme jen učitelky, ale také školnice a uklízečky – je to velké vypětí,“ popsala situaci ředitelka školky Libuše Pluháčková.

Jak vysvětlila, její kolegyně jsou buď nemocné, nebo jsou v nařízené karanténě. Nákaza postihla nejen učitelky, ale také asistentky pedagoga a provozní zaměstnance.

„Situaci komplikuje to, že na odběrových místech chybí kapacita, proto lidé čekají na testy na koronavirus i týden a nám dlouho chybí v práci,“ posteskla si Pluháčková. Zájem rodičů o docházku dětí do školek podle ní trvá.

„Nejvíce máme nejmenších dětí, tedy ve věku dva a půl až tři roky, do ostatních oddělení chodí zhruba polovina dětí, ale třídy jsou v provozu,“ dodala.

Dobrovolníků už jsou desítky

Podle proděkana olomoucké pedagogické fakulty Pavla Neumeistera se na dobrovolnou výpomoc do školek zatím přihlásily tři desítky studentů.

„Na základě požadavků města jsme obeslali posluchače studijních programů učitelství pro mateřské školy a učitelství pro MŠ a speciální pedagogika. Dosud se přihlásilo 34 dobrovolníků, ale každý den přibývají další,“ řekl.

Jak doplnil, ve většině případů jde o studenty, kteří bydlí v Olomouci a okolí, ale fakulta brzy očekává větší zájem i od těch, kteří jsou z dalších míst.

„Ministerstvo školství nás právě informovalo, že s ohledem na zajištění fungování škol pečujících o děti zdravotníků, se mohou vrátit na koleje studenti, kteří tam nastoupí. Předpokládám, že se nám pak přihlásí ještě více posluchačů.“

Kromě MŠ Herrmannova měla personální potíže také školka v městské čtvrti Nemilany.

„Kvůli pracovní neschopnosti dvou pracovnic školka tento týden na dva dny uzavřela jednu třídu. Děti, které nemohly zůstat s rodiči doma, mohly do vedlejších oddělení,“ uvedla vedoucí odboru školství olomouckého magistrátu Hana Fantová. Jak potvrdila, učitelky ale chybí i v dalších zařízeních.

„Stává se, že naráz onemocní více učitelek nebo uklízeček. Pokud jde o učitelky, řešíme zástup s pomocí studentek pedagogické fakulty, ředitelkám jsem ale doporučovala v případě velkých problémů oslovit i některou ze základních škol, zda by nešlo využít jejich vychovatele či uklízečky,“ doplnila. O plošném uzavření školek jako na jaře město podle Fantové neuvažuje.

Stovky mediků v akci

K ničemu podobnému se nechystají ani v Přerově nebo Prostějově. I když Přerovu už se omezení provozu některých školek nevyhnulo. V pondělí po dvou týdnech otevírá MŠ Lověšice, jež musela zavřít kvůli vysoké nemocnosti pracovnic. Od pátku je uzavřena také MŠ Lešetínská.

„I tam jsou nemocní zaměstnanci. Školka bude uzavřena zatím do konce příštího týdne,“ sdělila vedoucí odboru sociálních věcí a školství na přerovském magistrátě Romana Pospíšilová.

Bilanci ale nepovažuje za nijak dramatickou – omezení provozu se dotklo zatím jen dvou z dvaceti pracovišť.

Kromě studentů–dobrovolníků jsou do praxe nasazeni i vysokoškoláci, kteří to mají během současného nouzového stavu nařízeno vládou jako pracovní povinnost. Na pedagogické fakultě se to týká studentů speciální a sociální pedagogiky.

„Jejich seznam a kontakty jsme poskytli krajskému úřadu, který je povolává do zařízení sociálních služeb,“ upřesnil proděkan Neumeister.

Do pomoci nemocnicím se už zapojilo rovněž 150 olomouckých mediků, kteří na UP studují všeobecné lékařství, a ve zdravotnických zařízeních pracují hlavně na pozicích sanitářů. Z fakulty zdravotnických věd působí v nemocnicích dokonce už 300 studentů.