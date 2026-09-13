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Snesitelná je tu jen kavárna, psal Freud o Olomouci. Holdoval zde zmrzlině a kokainu

Ondřej Zuntych
Seriál   20:00

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Sigmund Freud (ve výřezu jeho fotografie z přelomu 19. a 20. století) si v Olomouci při vojenských manévrech v roce 1886 oblíbil tehdejší Hirschovu kavárnu. Dnes na stejném místě sídlí Caffe Opera. (září 2026) | foto: Ondřej Zuntych, MAFRA a Wikimedia Commons; koláž: David Votruba, iDNES.cz

Mezi světovými osobnostmi, jejichž život se alespoň krátce protnul s Olomoucí, patří i Sigmund Freud. Vojenským cvičením vynucený pobyt v tehdy převážně německy mluvícím městě, který líčí další díl seriálu iDNES.cz Tady psali dějiny, ovšem slavného zakladatele psychoanalýzy nijak neohromil, spíše naopak.
Logo seriálu Tady psali dějiny.

Manévry v Olomouci čekaly tehdejšího mladého vojenského lékaře v roce, kdy oslavil třicáté narozeniny. „Cvičení ve zbrani“ se zúčastnil od 11. srpna do 9. září 1886. I když Olomouc přestala být toho roku oficiálně pevností, léta budovaná sevřená podoba města i výrazná přítomnost vojáků ve Freudových očích příliš rozptýlení nenabízely.

„Když Freud, v té době už docent, pobýval v roce 1886 na vojenském cvičení v Olomouci, velkou radost z toho neměl. Musel přerušit vědeckou práci a věnovat se tomu, čemu sám říkal hraní na vojáky. Jediné, co ho na tomto pobytu těšilo, byla kavárna Hirsch, dnešní Opera,“ uvedl bývalý olomoucký primátor Antonín Staněk (tehdy ČSSD) před deseti lety.

Jednou jsem musel ze zoufalství sáhnout k těžkému vychloubání: chytil jsem takovou obsluhu za frak a křikl na ni: ‚Vy, ze mě může být taky jednou generál, tak mi přineste sklenici vody!‘ To zaúčinkovalo.

cituje Freudův dopiskniha Sigmund Freud v Olomouci roku 1886

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