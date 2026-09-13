Manévry v Olomouci čekaly tehdejšího mladého vojenského lékaře v roce, kdy oslavil třicáté narozeniny. „Cvičení ve zbrani“ se zúčastnil od 11. srpna do 9. září 1886. I když Olomouc přestala být toho roku oficiálně pevností, léta budovaná sevřená podoba města i výrazná přítomnost vojáků ve Freudových očích příliš rozptýlení nenabízely.
„Když Freud, v té době už docent, pobýval v roce 1886 na vojenském cvičení v Olomouci, velkou radost z toho neměl. Musel přerušit vědeckou práci a věnovat se tomu, čemu sám říkal hraní na vojáky. Jediné, co ho na tomto pobytu těšilo, byla kavárna Hirsch, dnešní Opera,“ uvedl bývalý olomoucký primátor Antonín Staněk (tehdy ČSSD) před deseti lety.
Jednou jsem musel ze zoufalství sáhnout k těžkému vychloubání: chytil jsem takovou obsluhu za frak a křikl na ni: ‚Vy, ze mě může být taky jednou generál, tak mi přineste sklenici vody!‘ To zaúčinkovalo.