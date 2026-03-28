„Nové venkovní hodiny byly nainstalovány na náměstí Národních hrdinů v jeho jihovýchodní části u křižovatky ulic Riegrova a 8. května. Navazují na tradici původního velkého ciferníku, pod kterým si v Olomouci dávaly sraz celé generace,“ uvedli zástupci radnice na facebookovém profilu města.
Nové hodiny mají třístranný ciferník, podsvícení pro dobrou viditelnost i za tmy a antracitové provedení.
„O umístění rozhodla rada města už v loňském roce. Lokalita byla vybrána mimo jiné kvůli vysokému pohybu chodců a dobré dostupnosti MHD. Celkové náklady na realizaci, včetně odstranění původních prvků, vyšly přibližně na 207 tisíc korun včetně DPH,“ dodali zástupci radnice.
V diskusi obsahující desítky příspěvků se ovšem v nemalé míře ozývala kritika. Většině lidí vadí, že původní hodiny byly v jiné části náměstí.
„To by ta stávající budova na rohu neunesla váhu hodin? Přece jen ‚sejdeme se u hodin‘, byl pojem desetiletí!“ napsal například Jiří B. „Nejsou na správném místě. Měli je dát na původní místo,“ přidal se Lubomír V. „Vůbec se mi nelíbí to místo mělo být dal od budovy,“ vytkla městu špatné umístění rovněž Alena F.
Promarněná příležitost?
Dalším se nelíbí design. „To je jak pěst na oko!“ míní uživatelka Ewitta B. „To je katastrofa! Proč nejsou ve stylu těch původních?!“ souhlasí Tony O.
„Nic fádnějšího bez jakékoli invence jste už nemohli vymyslet? Hodiny na náměstí Hrdinů jsou ikonický pojem a místo. Měli jste možnost nechat navrhnout a instalovat výjimečné hodiny. Designové hodiny, o kterých by se psalo další dva týdny po celé republice, jezdili by se na ně dívat z daleka, a které by dostaly stálé místo v turistických průvodcích. A vy jste tam dali tohle,“ vidí pak krok města jako promarněnou příležitost Robert S.
Jiní si to nemyslí. „Hodiny mají především ukazovat čas. Mobiliář v městské památkové rezervaci na sebe dle regulačních podmínek nemá strhávat pozornost, nemá konkurovat historickému prostředí. Olomouc nepotřebuje designové hodiny, aby se dostala do průvodců, pozoruhodností je tu dost. A kdyby, nemusí takové hodiny stát na hranici historického jádra,“ reagoval Jiří Š.
Alespoň pár pochvalných příspěvků se nicméně objevilo. „Tak už si zase můžu dávat sraz u hodin! Jako celé moje mládí!“ pochvaluje si třeba Hana H.