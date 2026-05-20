Stavební uzávěra měla být dočasným opatřením do doby, než bude dokončeno projednání a schválení změny územního plánu města. Autoři návrhu poukazovali na to, že v lokalitě kolem Šantovky nyní na rozdíl od zbytku města neplatí žádné výškové omezení pro nové stavby.
Teoreticky je tak možné v místě povolit stavbu libovolné výšky, pokud splní ostatní požadavky územního plánování a získá souhlas příslušných úřadů. Což není v souladu s principy proporcionality a koncepčnosti.
„Pro návrh hlasovalo pět členů rady, pět zbývajících se zdrželo. Návrh tedy nebyl schválen,“ nastínila Lenka Jedličková z oddělení komunikace a marketingu olomouckého magistrátu.
Návrh podal náměstek primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc). „Dávali jsme to do rady, abychom vykryli čas, než bude nachystaná změna územního plánu a bude možné ji předložit do zastupitelstva ke schválení. Do komunálních voleb se to pravděpodobně nestihne,“ nastínil s tím, že v hlasování se promítly dlouhodobé postoje politických stran.
„Jeden z motivů k předložení by také ten, že se vedou debaty ohledně nového stavebního zákona, jenž v některých variantách počítal s oslabením nebo zrušením funkce památkových ochranných pásem.
Samozřejmě uvidíme, jaká podoba stavebního zákona bude schválena, ale reagovali jsme na možnost, že by se to mohlo stát,“ dodal Pejpek.
Výškový limit se řeší už přes deset let
Pro lokalitu neplatí žádný výškový limit kvůli zásahu krajského soudu v Ostravě, jenž v únoru 2015 zrušil část územního plánu Olomouce týkající se tohoto místa. Zastupitelstvo města následně ještě v březnu téhož roku rozhodlo o pořízení změny územního plánu, která měla zrušenou regulaci nahradit.
V roce 2019 pak zastupitelstvo schválilo pořízení souboru změn. „Součástí zadání bylo mimo jiné také prověření správnosti maximálních výšek ve stabilizovaných a přestavbových plochách. Týkalo se to i území Šantovky,“ přiblížila Jedličková.
„Proces pořizování původní změny byl ukončen usnesením zastupitelstva v listopadu 2025. Problematika výškové regulace se však dále řeší v rámci souboru změn č. X/2, konkrétně v samostatné změně označené jako X/2B. Ta se zaměřuje na prověření podmínek prostorového uspořádání v lokalitě Šantovka, zejména maximální výšky zástavby, rozsahu smíšených obytných ploch a vymezení veřejných prostranství,“ dodala.
Součástí procesu mají být také jednání s ministerstvem kultury kvůli připomínkám investora k navrhované výškové regulaci. Změna má prověřit zajištění ochrany městské památkové rezervace včetně ochrany jejího obrazu v blízkých i dálkových pohledech.
Celý spor se primárně týká plánované budovy Šantovka Tower, jež má být součástí plánované městské čtvrti Šantovka District, kterou v lokalitě připravuje developerská skupina Redstone olomouckého podnikatele Richarda Morávka.
Jak připomněla ČTK, úřední řízení o projektu Šantovka Tower loni v létě od olomouckého magistrátu převzalo hejtmanství. Stalo se tak po sérii soudních rozhodnutí, podle nichž byla radnice systémově podjatá. O projektu tak nesmí rozhodnout její úředníci.