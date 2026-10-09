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Rychlík narazil do heveru v kolejišti, 160 lidí vezly autobusy zpět na nádraží

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  12:05aktualizováno  12:31

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Rychlík najel v Olomouci na kus zvedáku ležící v kolejišti. Více než 160 cestujících museli hasiči evakuovat a převézt autobusy zpět na tamní hlavní nádraží. | foto: HZS Olomouckého kraje

Nepříjemnost zažila na své cestě více než půldruhá stovka lidí, kteří dopoledne jeli vlakem přes Olomouc směrem na Prahu. Kousek od hlavního nádraží na okraji města totiž souprava narazila do části zvedáku, čímž její jízda skončila.
Rychlík najel v Olomouci na kus zvedáku ležící v kolejišti. Více než 160 cestujících museli hasiči evakuovat a převézt autobusy zpět na tamní hlavní nádraží.

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„Ve vlaku cestovalo přes 160 osob, událost se obešla bez zranění. Souprava nemohla pokračovat v jízdě, všechny cestující proto hasiči evakuovali,“ uvedla mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.

Lidem byl k dispozici evakuační autobus hasičů. Druhý poskytl vozový park olomouckého dopravního podniku.

„Všechny osoby hasiči přepravili zpět na olomoucké hlavní nádraží, poté zásah předali hasičům Správy železnic,“ dodala Balážová.

„Vlak najel do části zvedáku – heveru – ležícího v kolejišti. Okolnosti, tedy jak se tam dostal, jsou předmětem vyšetřování. Na železniční infrastruktuře nevznikla žádná škoda,“ doplnil mluvčí hasičů Správy železnic Martin Kavka.

Provoz na trati musel být podle něj kvůli události omezený, ve směru na Štěpánov se jezdilo po jedné koleji. Provoz byl po poledni obnoven.

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