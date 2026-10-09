„Ve vlaku cestovalo přes 160 osob, událost se obešla bez zranění. Souprava nemohla pokračovat v jízdě, všechny cestující proto hasiči evakuovali,“ uvedla mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.
Lidem byl k dispozici evakuační autobus hasičů. Druhý poskytl vozový park olomouckého dopravního podniku.
„Všechny osoby hasiči přepravili zpět na olomoucké hlavní nádraží, poté zásah předali hasičům Správy železnic,“ dodala Balážová.
„Vlak najel do části zvedáku – heveru – ležícího v kolejišti. Okolnosti, tedy jak se tam dostal, jsou předmětem vyšetřování. Na železniční infrastruktuře nevznikla žádná škoda,“ doplnil mluvčí hasičů Správy železnic Martin Kavka.
Provoz na trati musel být podle něj kvůli události omezený, ve směru na Štěpánov se jezdilo po jedné koleji. Provoz byl po poledni obnoven.