Hláškou o další vadné elektronce z firmy Katoda Olomouc z kultovní komedie Jáchyme, hoď ho do stroje! glosují nyní někteří lidé zveřejněnou příčinu sobotní poruchy ruského kola stojícího v centru Olomouce. Z atrakce museli část pasažérů evakuovat hasiči, už je ale opět v provozu.

„Podle provozovatele kola byla příčinou závada na bezpečnostním systému způsobená krátkodobým poklesem napětí na přívodu elektřiny. Problém vznikl na části systému, která má za úkol vyhodnocovat stav zařízení, a když něco ‚nesedí‘, kolo se z bezpečnostních důvodů zastaví,“ sdělila Monika Řehulková ze společnosti Kulturní Olomouc, jež vánoční trhy v centru města pořádá.

„V neděli dopoledne byla vadná součástka vyměněna za novou a atrakci důkladně zkontroloval revizní technik. Po jeho potvrzení, že je kolo opět způsobilé provozu, byly provedeny testovací jízdy a od nedělní 13. hodiny je opět otevřeno pro veřejnost,“ dodala.

Podle ní je ještě brzy odhadovat, zda se porucha negativně podepíše na návštěvnosti atrakce. Na facebookovém profilu vánočních trhů se u příspěvku o obnovení provozu ale objevily i reakce lidí, že už by se nyní do výšky 33 metrů vyvézt nenechali.

„Za ty prachy a s tím rizikem na to vleze jen blázen...“ napsal například uživatel Jiří S. „Už bych se tam bál jít,“ přidal se i Zdeněk H. a několik dalších.

Hasiči pomohli zpět na zem 18 lidem

Jiní naopak uvedli, že je událost neodradí a na kolo stejně vyrazí, nebo dokonce že je teď výlet do výšin s vyhlídkou možné záchrany hasiči vlastně ještě atraktivnější.

„Všechna moje vnoučata chtějí na kolo s nadějí, že budou mít zážitek s hasiči,“ nastínil Stanislav S. „Dvojitý zážitek za jedno vstupné. Byli jsme a zase půjdem,“ vidí to podobně Martin V.

Část z 34 návštěvníků v sobotu večer v mrazivém počasí z nefunkční atrakce osvobodila obsluha ještě před příjezdem hasičů, ti poté s pomocí automobilového žebříku s košem dostali zpět na zem zbylých 18 lidí. Podle mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážové v podobných případech provozovatel atrakce nemusí výjezd nijak hradit.

„Stejně jako třeba u závady na lanovce tam hasiči nejedou pomáhat provozovateli atrakce, ale lidem, kteří na ní zůstali. Obzvlášť v době, kdy byly dva stupně pod nulou a mezi uvězněnými mohou být i děti,“ doplnila mluvčí.

