Výchova dětí je náročná a téměř všichni rodiče se někdy potýkají s problémy. Kde je hranice, kdy už by to měli řešit s odborníky?

Dagmar Krutilová: Když už projevy dětí přesahují jejich možnosti, jsou nad rámec toho, co je obvyklé, a rodiče si nevědí rady. Děti navíc mívají často obtíže i v jiných oblastech než jen doma, například ve škole nebo mezi kamarády.

Rodiče si myslí, že musí být dokonalí, což nejde. Rodičovství je provázeno chybami, to k tomu patří. I to může být pro děti poučné. Dagmar Krutilová ředitelka P-centra