Řidič srazil na přechodu školačku, omluvil se jí a odjel. Hledá ho policie

Nehoda, o které policie informovala až nyní, se odehrála ve Vítězné ulici u domu číslo 378 v pondělí 5. ledna mezi 7:30 a 8:15.
„Dosud neustanovený vůz měl srazit na přechodu pro chodce nezletilou chodkyni. Řidič měl na místě zastavit a dívce se omluvit, ta z místa utekla do školy, kde celý incident nahlásila,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Rodina podle ní událost nahlásila policii až následující den, kdy si dívka začala stěžovat na možné zranění a vyšetřil ji lékař.
„Policisté dopravního inspektorátu v Olomouci se obrací na veřejnost s žádostí o spolupráci při hledání možných svědků nehody, kteří by mohli pomoci s jejím řádným objasněním,“ dodala Skoupilová.
Lidé, kteří mají jakékoliv informace o srážce, vozu nebo jeho řidiči, mohou využít linku 158. Přihlásit se může i samotný šofér. Alternativou je osobní návštěva dopravního inspektorátu v Olomouci na třídě Kosmonautů.
