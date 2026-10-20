Proč sedím za volantem? Nevím. Opilého cizince zastavili v autě s proraženými koly

Volkswagen Passat měl proražené obě přední a jednu zadní pneumatiku.
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Řidič šněroval se škodovkou po silnici na Olomoucku, nadýchal přes čtyři promile
„Při dalším šetření policisté zjistili, že řidič neměl vozidlo od majitele svěřeno k užívání. Dle předběžně zjištěných informací si měl mladík bez jeho vědomí vzít klíče v době, kdy majitel spal, a s autem odjet,“ řekl mluvčí krajské policie Jaroslav Herzán.
Dodal, že na vozidle vznikla škoda předběžně vyčíslená na 80 tisíc korun.
Při testu na alkohol policisté řidiči naměřili hodnotu téměř 1,7 promile v dechu.
Mladý muž je nyní podezřelý z trestných činů neoprávněné užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to mu podle trestního zákoníku hrozí až tříletý trest odnětí svobody.