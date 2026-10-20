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Proč sedím za volantem? Nevím. Opilého cizince zastavili v autě s proraženými koly

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  13:57
Opilý dvacetiletý cizinec řídil v Olomouci Volkswagen Passat s proraženými...

Opilý dvacetiletý cizinec řídil v Olomouci Volkswagen Passat s proraženými pneumatikami. (20. října 2026) | foto: Policie České republiky

Opilý dvacetiletý cizinec řídil v Olomouci Volkswagen Passat s proraženými...
Opilý dvacetiletý cizinec řídil v Olomouci Volkswagen Passat s proraženými...
Opilý dvacetiletý cizinec řídil v Olomouci Volkswagen Passat s proraženými...
Opilý dvacetiletý cizinec řídil v Olomouci Volkswagen Passat s proraženými...
5 fotografií
S viditelně proraženými pneumatikami vyjel v noci řidič, kterého v úterý hodinu po půlnoci zastavili policisté v Olomouci ve Velkomoravské ulici. Z auta zároveň tekly provozní kapaliny. Dvacetiletý cizinec nedokázal říct, proč je vozidlo poškozené ani z jakého důvodu sedí za volantem. Dechová zkouška odhalila, že byl opilý.

Volkswagen Passat měl proražené obě přední a jednu zadní pneumatiku.

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„Při dalším šetření policisté zjistili, že řidič neměl vozidlo od majitele svěřeno k užívání. Dle předběžně zjištěných informací si měl mladík bez jeho vědomí vzít klíče v době, kdy majitel spal, a s autem odjet,“ řekl mluvčí krajské policie Jaroslav Herzán.

Dodal, že na vozidle vznikla škoda předběžně vyčíslená na 80 tisíc korun.

Opilý dvacetiletý cizinec řídil v Olomouci Volkswagen Passat s proraženými pneumatikami. (20. října 2026)
Opilý dvacetiletý cizinec řídil v Olomouci Volkswagen Passat s proraženými pneumatikami. (20. října 2026)
Opilý dvacetiletý cizinec řídil v Olomouci Volkswagen Passat s proraženými pneumatikami. (20. října 2026)
Opilý dvacetiletý cizinec řídil v Olomouci Volkswagen Passat s proraženými pneumatikami. Děravé byly obě přední a jedna zadní. (20. října 2026)
5 fotografií

Při testu na alkohol policisté řidiči naměřili hodnotu téměř 1,7 promile v dechu.

Mladý muž je nyní podezřelý z trestných činů neoprávněné užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to mu podle trestního zákoníku hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

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