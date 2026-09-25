Lidé mířili do katedrály už více než půl hodiny před zahájením pohřbu naplánovaného na čtrnáctou hodinu, v okolí tak zhoustla doprava vlivem aut, jejichž řidiči hledali místo, kde zaparkovat. Na Václavském náměstí před katedrálou a přilehlých ulicích dohlížely nejen na dodržování parkovacích pravidel hlídky ze tří vozů městské policie.
„Katedrála je téměř zaplněná, v části u vstupu, tedy dále od oltáře, mohou lidé sledovat dění vepředu na obrazovkách. Na pohřeb dorazili mimo jiné politici, ale třeba také ředitelé divadla a rozhlasu či známí olomoučtí lékaři nebo soudci,“ popsal z místa reportér iDNES.cz.
Uvnitř katedrály platí výzva k tiché vzpomínce s tím, ať lidé nepořizují záznam, fotografování nebylo povoleno ani médiím. Prostranství venku i v kostele hlídá najatá bezpečnostní služba.
Morávek byl jednou z nejvýraznějších podnikatelských osobností Olomouckého kraje. V roce 2015 založil developerskou skupinu Redstone, ještě před jejím vznikem se podílel na vybudování olomouckého nákupního centra Galerie Šantovka otevřeného v roce 2013, které patří k deseti největším v Česku a ročně ho navštíví několik milionů lidí.
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Kromě toho je Morávek spojený s projekty Šantovka District, Šantovka Tower a Nová Velkomoravská, stejně jako s kancelářským komplexem Envelopa Office Center nebo obchodním centrem Olympia Olomouc.
Mimo region má skupina například projekt Galerie Pernerka v Pardubicích nedaleko hlavního nádraží, také spravuje nemovitosti v Praze, Pardubicích a dalších městech.
Nyní Redstone rovněž buduje velké logistické a skladovací centrum East Park Olomouc, v němž může být až sedm samostatných hal s výrobním či skladovacím provozem.