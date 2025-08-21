Soud projedná loupežné přepadení chataře, útočníci ho brutálně zbili a svázali

  8:19
Krajský soud v Olomouci dnes začne projednávat loupežné přepadení z předloňského prosince. Dva muži a jedna žena ze Slovenska podle spisu napadli poškozeného v chatové oblasti v Olomouci-Radíkově. Jejich útok byl brutální. Muži způsobili závažná poranění včetně zlomenin několika žeber. Z jeho chaty si potom odnesli elektroniku a další cenné věci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Obžalovaným hrozí za pokus o loupež a porušování domovní svobody pět až dvanáct let za mřížemi.

Trojice podle obžaloby 7. prosince 2023 časně ráno vnikla do chaty v Olomouci – Radíkově a fyzicky napadla muže, který v ni byl.

Lupiči muže srazili k zemi a odtáhli do koupelny, kde jej bili a ohrožovali nožem. Následně mu svázali ruce a nechali ho v uzamčené koupelně, zatímco prohledali chatu a odnesli si peníze, elektroniku a další věci.

Napadený utrpěl mnohočetná poranění včetně zlomenin několika žeber, zhmožděnin a tržných ran na hlavě.

Lékaři upozornili, že útok a jeho razance mohly vést k život ohrožujícím zraněním. K těmto závažným následkům podle odborníků nedošlo jenom shodou okolností.

