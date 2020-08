V ničem jsem nijak nepochybil, říká chemik Zbořil na kritiku etické komise

Reakce děkana PřF UP Martina Kubaly Článek a zejména doprovodný rozhovor s prof. Zbořilem obsahuje celou řadu zavádějících tvrzení, které neodpovídají reálným zjištěním etické komise. Předně je třeba říci, že už samotný fakt, že etická komise konstatovala mnohonásobné porušení etického kodexu, svědčí o tom, že podnět byl důvodný a nejednalo se o účelové šetření. Silně zavádějícím způsobem je komentováno vyjádření expertů. Ti z hlediska manipulace dat neposuzovali celou proceduru od naměřených dat k publikovaným grafům ani možná etická pochybení (jak tvrdí rektor), ale vyjadřovali se k legitimitě matematické procedury použité při zpracování dat – a v této otázce nebyli jednotní. Komise naopak disponovala analýzou prof. Opatrného, který na základě zákonů fyziky a statistiky rigorózně ukázal, že neexistují statisticky korektní postupy vedoucí k publikovaným grafům, přičemž závěry jeho statistického rozboru spekter překontroloval a odsouhlasil také předseda České statistické společnosti dr. Vencálek. A v této záležitosti komise konstatuje, že „autorům se však nepodařilo argumenty prof. Opatrného věcně vyvrátit a odbornou veřejnost nedokázali přesvědčit o tom, jak mohla být z nalezených zdrojových dat korektním statistickým postupem získána spektra v publikovaném článku.“ Fakt, že autoři odmítají poskytnout zdrojová data k mnoha publikovaným grafům, jen potvrzuje podezření, že data nepocházejí z reálných měření. Z komentáře k opomenutí deklarace střetu zájmů v publikacích se pak podle mého poněkud vytratila podstata toho, v čem se jednání prof. Zbořila liší od jednání jiných kolegů, kteří mají také nějaké podnikatelské aktivity a proč jej etická komise považuje za problematické. Vědecké publikace v odborných časopisech jsou standardně považovány za nezávislé objektivní reporty, které před publikací procházejí oponenturou. Fakt, že jeden z autorů prodává materiál, jenž je v článku popisován, de facto mění charakter textu z nezávislé publikace na reklamní sdělení. To sice a priori nevylučuje publikování textu, ale skutečnost existujícího střetu zájmů by měla být známá recenzentům při posuzování před publikací, a měla by být v článku jasně uvedena. Stejně tak pro zákazníky je tato informace důležitá, pokud firma propaguje své výrobky tím, že jejich účinnost byla potvrzena vědeckými studiemi. Také v této záležitosti je alarmující rozsah pochybení, který ukazuje na to, že se nejednalo o ojedinělé opomenutí, ale systémové selhání. Dle mého názoru prof. Zbořil závažným způsobem poškozuje dobré jméno Univerzity Palackého, bohužel namísto věcné obhajoby svých výsledků, kterými by prokázal objektivní věrohodnost svých publikací, reaguje hrubými útoky na univerzitní orgány. Označení etické komise, jejíž členové byli demokraticky zvoleni akademickým senátem, za orgán zřízený „jako nástroj likvidace zastánců vysokoškolského ústavu“, silně připomíná osobní útoky na předsedu Etické komise Univerzity Palackého prof. Indráka z loňského roku. Do stejné kategorie je potřeba řadit i veřejně pronášená obvinění děkana z šikany a bossingu, neboť již dva kontrolní orgány konstatovaly, že tato obvinění jsou zcela neopodstatněná. Také tyto útoky na univerzitní orgány vnímám jako další závažné poškození dobrého jména univerzity. Považuji je za naprosto neakceptovatelné a očekávám, že v rámci UP nezůstanou bez odezvy.