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Olomoucký půlmaraton trhne rekord a ochromí dopravu. Poběží známý trenér i lékaři

Václav Havlíček
  13:20
Olomouc opět obsadí běžci, tentokráte ještě ve větším počtu než kdy dříve. V sobotu se ve městě koná již šestnáctý ročník Mattoni Running Festivalu, který v několika závodech přivítá hned 12 tisíc běžců. Mezi nimi bude například i dvojnásobný hokejový mistr světa a úspěšný trenér Václav Varaďa. Závod ovšem výrazně omezí i dopravu ve městě. Které ulice budou zavřené?
Olomoucké ulice opět zaplnili běžci, kteří vyrazili na trať půlmaratonu.

Olomoucké ulice opět zaplnili běžci, kteří vyrazili na trať půlmaratonu. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Olomoucké ulice opět zaplnili běžci, kteří vyrazili na trať půlmaratonu.
Olomoucké ulice opět zaplnili běžci, kteří vyrazili na trať půlmaratonu.
Olomoucké ulice opět zaplnili běžci, kteří vyrazili na trať půlmaratonu.
Olomoucké ulice opět zaplnili běžci, kteří vyrazili na trať půlmaratonu.
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Všechny soutěžní závody – půlmaraton, štafety i pětikilometrový běh – jsou již vyprodány. Organizátoři očekávají 9000 běžců v soutěžních kategoriích a přibližně 3000 v nesoutěžních bězích. Těmi jsou například DM rodinná míle, nebo DM bambini run, tedy závody pro ty vůbec nejmenší běžce.

Program na olomouckém Horním náměstí začne v sobotu v 15.30, kdy odstartuje Šantovka běh na pět kilometrů, který se stále těší větší popularitě. „Pro začátečníky, kteří se chtějí zkusit nějaký závod, je to výborná akce,“ vyznal se loni jeden z účastníků po doběhnutí do cíle.

Hlavní závod, tedy Mattoni 1/2maraton Olomouc, přijde na řadu až v 19.00. Závod na několik hodin zkomplikuje automobilovou i městskou hromadnou dopravu ve městě.

Mapa olomouckého půlmaratonu.

Na Horním náměstí je start i cíl závodu. Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) provoz omezí už od třetí hodiny odpolední. Kvůli Šantovka běhu může být být operativně pozastaven provoz tramvajových linek 2, 4 a U. Omezeny budou také některé autobusové spoje.

Od 17.30 dopravní podnik předčasně ukončí provoz tramvajových linek 2, 4 a U, které nahradí zvláštní autobusové a tramvajové linky. Od 18.00 pak postupně omezí nebo zcela zastaví provoz na autobusových linkách 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27 a X, aby se jejich trasy nekřížily s tratí půlmaratonu. Bez omezení zůstanou autobusové linky 11, 25, 26, 50, 51 a 52.

Uzavřené budou některé z dopravních tepen města. Například třída Svobody, ulice 17. listopadu, ulice Havlíčkova, třída Kosmonautů nebo Masarykova třída.

Více než třetina běžců je místních

Na startu olomouckého půlmaratonu budou běžci z 62 zemí. Akce je předposlední zastávkou seriálu EuroHeroes a o cenné body přijedou bojovat elitní evropští běžci v čele s domácí Terezou Hrochovou, vítězkou nedávného půlmaratonu v Českých Budějovicích.

Na startu budou například také mužský vítěz z jihu Čech Jorge Blanco ze Španělska či jeho krajanka Carolina Roblesová, jež vyhrála další květnový půlmaraton v Karlových Varech. Papírově nejrychlejším mužem startovní listiny je Němec Jan Lukas Becker s osobním rekordem 1:01:20. Na startu bude i Patrik Vebr, který avizoval útok na hranici 64 minut.

„Velká část závodníků bude přímo z Olomouckého kraje, dokonce více než 35 % ze všech přihlášených,“ uvedla mluvčí olomouckého magistrátu Lenka Jedličková.

Na startu nebude chybět ani bývalý hokejový reprezentant a dvojnásobný mistr světa Václav Varaďa, pro kterého to bude první půlmaraton. „Několik běžeckých závodů už za sebou mám, ale šlo o tratě mezi pěti a dvanácti kilometry. Půlmaraton jsem si vybral právě proto, že představuje novou výzvu. Ve sportu jsem celý život zvyklý posouvat své limity a toto je další příležitost udělat něco mimo mou komfortní zónu,“ řekl bývalý hráč NHL a současný trenér.

Trenér Václav Varaďa na vítkovické střídačce.

Organizátoři pro běžce připravili více než čtyři tuny ovoce, přes 35 000 litrů vody a téměř 4000 litrů iontových nápojů.

Novinka: doktoři poběží mezi závodníky

Celý program loni přilákal do Olomouce zhruba deset tisíc běžců, teď bude počet překonán. „Počtem účastníků se jedná o největší sportovní akci na Moravě, díky poloze města mají tradičně velmi početné zastoupení i běžci ze Slovenska a z Polska,“ upozornil Carlo Capalbo, předseda organizačního výboru RunCzech, který závod pořádá.

Úžasná atmosféra, vadily jen odhozené kelímky. Olomoucký půlmaraton opět bavil

K pocitu bezpečí závodníků má přispět rovněž nový projekt Running Doctors, který rozšíří současné zdravotnické zajištění závodů. Přímo v závodním poli totiž nově poběží zdravotníci, kteří budou schopni běžcům poradit i pomoci v případě náhlé komplikace.

Podle organizátorů budou označeni vlajkou, aby byli jasně rozpoznatelní. „Chceme je rozprostřít v celém startovním poli. Mluvíme o nějakých osmi až deseti zdravotnících na půlmaratonu,“ uvedl ředitel komunikace RunCzech Jiří Nečásek.

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Olomoucký půlmaraton trhne rekord a ochromí dopravu. Poběží známý trenér i lékaři

Olomoucké ulice opět zaplnili běžci, kteří vyrazili na trať půlmaratonu.

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