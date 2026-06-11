Olomoucký půlmaraton trhne rekord a ochromí dopravu. Poběží známý trenér i lékaři

Všechny soutěžní závody – půlmaraton, štafety i pětikilometrový běh – jsou již vyprodány. Organizátoři očekávají 9000 běžců v soutěžních kategoriích a přibližně 3000 v nesoutěžních bězích. Těmi jsou například DM rodinná míle, nebo DM bambini run, tedy závody pro ty vůbec nejmenší běžce.
Program na olomouckém Horním náměstí začne v sobotu v 15.30, kdy odstartuje Šantovka běh na pět kilometrů, který se stále těší větší popularitě. „Pro začátečníky, kteří se chtějí zkusit nějaký závod, je to výborná akce,“ vyznal se loni jeden z účastníků po doběhnutí do cíle.
Hlavní závod, tedy Mattoni 1/2maraton Olomouc, přijde na řadu až v 19.00. Závod na několik hodin zkomplikuje automobilovou i městskou hromadnou dopravu ve městě.
Na Horním náměstí je start i cíl závodu. Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) provoz omezí už od třetí hodiny odpolední. Kvůli Šantovka běhu může být být operativně pozastaven provoz tramvajových linek 2, 4 a U. Omezeny budou také některé autobusové spoje.
Od 17.30 dopravní podnik předčasně ukončí provoz tramvajových linek 2, 4 a U, které nahradí zvláštní autobusové a tramvajové linky. Od 18.00 pak postupně omezí nebo zcela zastaví provoz na autobusových linkách 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27 a X, aby se jejich trasy nekřížily s tratí půlmaratonu. Bez omezení zůstanou autobusové linky 11, 25, 26, 50, 51 a 52.
Uzavřené budou některé z dopravních tepen města. Například třída Svobody, ulice 17. listopadu, ulice Havlíčkova, třída Kosmonautů nebo Masarykova třída.
Více než třetina běžců je místních
Na startu olomouckého půlmaratonu budou běžci z 62 zemí. Akce je předposlední zastávkou seriálu EuroHeroes a o cenné body přijedou bojovat elitní evropští běžci v čele s domácí Terezou Hrochovou, vítězkou nedávného půlmaratonu v Českých Budějovicích.
Na startu budou například také mužský vítěz z jihu Čech Jorge Blanco ze Španělska či jeho krajanka Carolina Roblesová, jež vyhrála další květnový půlmaraton v Karlových Varech. Papírově nejrychlejším mužem startovní listiny je Němec Jan Lukas Becker s osobním rekordem 1:01:20. Na startu bude i Patrik Vebr, který avizoval útok na hranici 64 minut.
„Velká část závodníků bude přímo z Olomouckého kraje, dokonce více než 35 % ze všech přihlášených,“ uvedla mluvčí olomouckého magistrátu Lenka Jedličková.
Na startu nebude chybět ani bývalý hokejový reprezentant a dvojnásobný mistr světa Václav Varaďa, pro kterého to bude první půlmaraton. „Několik běžeckých závodů už za sebou mám, ale šlo o tratě mezi pěti a dvanácti kilometry. Půlmaraton jsem si vybral právě proto, že představuje novou výzvu. Ve sportu jsem celý život zvyklý posouvat své limity a toto je další příležitost udělat něco mimo mou komfortní zónu,“ řekl bývalý hráč NHL a současný trenér.
Organizátoři pro běžce připravili více než čtyři tuny ovoce, přes 35 000 litrů vody a téměř 4000 litrů iontových nápojů.
Novinka: doktoři poběží mezi závodníky
Celý program loni přilákal do Olomouce zhruba deset tisíc běžců, teď bude počet překonán. „Počtem účastníků se jedná o největší sportovní akci na Moravě, díky poloze města mají tradičně velmi početné zastoupení i běžci ze Slovenska a z Polska,“ upozornil Carlo Capalbo, předseda organizačního výboru RunCzech, který závod pořádá.
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K pocitu bezpečí závodníků má přispět rovněž nový projekt Running Doctors, který rozšíří současné zdravotnické zajištění závodů. Přímo v závodním poli totiž nově poběží zdravotníci, kteří budou schopni běžcům poradit i pomoci v případě náhlé komplikace.
Podle organizátorů budou označeni vlajkou, aby byli jasně rozpoznatelní. „Chceme je rozprostřít v celém startovním poli. Mluvíme o nějakých osmi až deseti zdravotnících na půlmaratonu,“ uvedl ředitel komunikace RunCzech Jiří Nečásek.