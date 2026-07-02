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Na řadě je Nový Svět a Černovír. Olomouc chce dotace na další povodňovou ochranu

  16:36
Pohled na část dokončené etapy 4A protipovodňových opatření v Olomouci,...

Pohled na část dokončené etapy 4A protipovodňových opatření v Olomouci, konkrétně její jižní části. | foto: archiv Mag. města Olomouce

Pohled na část dokončené etapy 4A protipovodňových opatření v Olomouci,...
Pohled na část dokončené etapy 4A protipovodňových opatření v Olomouci,...
Pohled na část dokončené etapy 4A protipovodňových opatření v Olomouci,...
Pohled na část dokončené etapy 4A protipovodňových opatření v Olomouci,...
9 fotografií
Olomouc se i nadále intenzivně připravuje na hrozby extrémního počasí a záplav. Příslušná opatření proto byla tématem i při návštěvě ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé sobě). V regionu představil nový dvoumiliardový dotační program právě na tyto projekty. Město upřesnilo stav a harmonogram jednotlivých etap protipovodňové ochrany.

Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí je reakcí na stále častější výkyvy počasí.

„Klima se mění a my musíme racionálně připravit naši společnost na nadcházející změny. Počasí dnes umí během několika hodin přejít od úmorného vedra k přívalovým srážkám, které mohou rychle zvednout hladiny menších toků a zaplavit ohrožená místa,“ upozornil přímo v Olomouci ministr Červený.

Téma je pro město o to silnější, že v příštím roce uplyne přesně 30 let od ničivých povodní z roku 1997.

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„Voda tehdy zaplavila přibližně třetinu Olomouce a přímo se dotkla asi třiceti tisíc obyvatel,“ připomněl investiční náměstek primátorky Miloslav Tichý (ANO).

Aby se situace neopakovala, město postupuje krok za krokem. První etapa a následné etapy 2A a 2B, které se soustředily na ochranu centra, jsou již úspěšně u konce, stejně tak etapa 4A na jižním okraji města. Pozornost se tak nyní přesouvá k dalším ohroženým lokalitám.

Nový Svět ochrání dvoukilometrová hráz

Na další etapu 4B, která řeší ochranu čtvrti Nový Svět a bude stát 300 až 400 milionů korun, plánuje Olomouc čerpat peníze právě z nově vyhlášeného dotačního programu. Vzniknout by zde měla masivní dvoukilometrová ochranná hráz.

Pohled na část dokončené etapy 4A protipovodňových opatření v Olomouci, konkrétně její jižní části.
Pohled na část dokončené etapy 4A protipovodňových opatření v Olomouci, konkrétně její jižní části.
Pohled na část dokončené etapy 4A protipovodňových opatření v Olomouci, konkrétně její jižní části.
Pohled na část dokončené etapy 4A protipovodňových opatření v Olomouci, konkrétně její jižní části.
9 fotografií

„Stavba by měla být zahájena v roce 2028 a dokončena o dva roky později v roce 2030,“ prozradil generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

„Já osobně – a věřím, že i naprostá většina Olomoučanů – považuji tyto stavby za nejdůležitější investice z hlediska ochrany života, zdraví i majetku obyvatel. Nyní je pro nás klíčové zajistit finanční podporu na její dokončení,“ zdůraznil náměstek Tichý.

Významný posun nastává rovněž v severní části města. Zde se připravuje třetí etapa týkající se čtvrtí Klášterní Hradisko a Černovír. Jak upozornil Fína, hlavní hydrologický význam této etapy spočívá ve zvládnutí nátoku vody do takzvaného sevřeného hrdla v centru města. Úpravy v Černovíře mají za úkol proud vody zklidnit a bezpečně navést do vytyčeného koryta.

Právě to zamezí krizovému scénáři, při němž by si povodňová vlna před zúžením našla cestu jinudy, vylila se z břehů a Olomouc nebezpečně obtekla z nechráněné strany.

Pracuje se i na přípravě ochrany Chomoutova

Pro dvě zmíněné lokality město vypsalo architektonicko-krajinářskou soutěž. „Pro tuto etapu už máme tři možné návrhy řešení,“ nastínil Tichý a dodal, že v blízké době dojde k jejich vyhodnocení.

Město zároveň pracuje na přípravách protipovodňové ochrany také pro městskou část Chomoutov. Právě její obyvatelé při povodních v roce 2024 kritizovali, že byli z krajského města zaplavení jako jediní. Většina území Olomouce totiž přečkala zářijové povodně díky vybudované ochraně bez vážnějších ztrát. Chomoutov však spoléhal jen na lužní lesy.

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Zajištění peněz je klíčové. „Bez finanční pomoci státu by nebylo možné tato opatření realizovat,“ podotkl Tichý.

Vedení radnice proto pevně věří, že se svými projekty u ministerstva uspěje a potřebné dotace získá. Nová výzva totiž cílí právě na podobně masivní zásahy.

„Aktuálně nabízené prostředky míří na realizaci větších a dlouhodobě potřebných projektů. Smyslem je přizpůsobit krajinu tak, aby dokázala velkou vodu bezpečněji zvládnout,“ přiblížil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

4. března 2026
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