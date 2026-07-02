Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí je reakcí na stále častější výkyvy počasí.
„Klima se mění a my musíme racionálně připravit naši společnost na nadcházející změny. Počasí dnes umí během několika hodin přejít od úmorného vedra k přívalovým srážkám, které mohou rychle zvednout hladiny menších toků a zaplavit ohrožená místa,“ upozornil přímo v Olomouci ministr Červený.
Téma je pro město o to silnější, že v příštím roce uplyne přesně 30 let od ničivých povodní z roku 1997.
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„Voda tehdy zaplavila přibližně třetinu Olomouce a přímo se dotkla asi třiceti tisíc obyvatel,“ připomněl investiční náměstek primátorky Miloslav Tichý (ANO).
Aby se situace neopakovala, město postupuje krok za krokem. První etapa a následné etapy 2A a 2B, které se soustředily na ochranu centra, jsou již úspěšně u konce, stejně tak etapa 4A na jižním okraji města. Pozornost se tak nyní přesouvá k dalším ohroženým lokalitám.
Nový Svět ochrání dvoukilometrová hráz
Na další etapu 4B, která řeší ochranu čtvrti Nový Svět a bude stát 300 až 400 milionů korun, plánuje Olomouc čerpat peníze právě z nově vyhlášeného dotačního programu. Vzniknout by zde měla masivní dvoukilometrová ochranná hráz.
„Stavba by měla být zahájena v roce 2028 a dokončena o dva roky později v roce 2030,“ prozradil generální ředitel Povodí Moravy David Fína.
„Já osobně – a věřím, že i naprostá většina Olomoučanů – považuji tyto stavby za nejdůležitější investice z hlediska ochrany života, zdraví i majetku obyvatel. Nyní je pro nás klíčové zajistit finanční podporu na její dokončení,“ zdůraznil náměstek Tichý.
Významný posun nastává rovněž v severní části města. Zde se připravuje třetí etapa týkající se čtvrtí Klášterní Hradisko a Černovír. Jak upozornil Fína, hlavní hydrologický význam této etapy spočívá ve zvládnutí nátoku vody do takzvaného sevřeného hrdla v centru města. Úpravy v Černovíře mají za úkol proud vody zklidnit a bezpečně navést do vytyčeného koryta.
Právě to zamezí krizovému scénáři, při němž by si povodňová vlna před zúžením našla cestu jinudy, vylila se z břehů a Olomouc nebezpečně obtekla z nechráněné strany.
Pracuje se i na přípravě ochrany Chomoutova
Pro dvě zmíněné lokality město vypsalo architektonicko-krajinářskou soutěž. „Pro tuto etapu už máme tři možné návrhy řešení,“ nastínil Tichý a dodal, že v blízké době dojde k jejich vyhodnocení.
Město zároveň pracuje na přípravách protipovodňové ochrany také pro městskou část Chomoutov. Právě její obyvatelé při povodních v roce 2024 kritizovali, že byli z krajského města zaplavení jako jediní. Většina území Olomouce totiž přečkala zářijové povodně díky vybudované ochraně bez vážnějších ztrát. Chomoutov však spoléhal jen na lužní lesy.
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Obětovali nás, zlobí se v Chomoutově. Při povodni spoléhali jen na lužní les
Zajištění peněz je klíčové. „Bez finanční pomoci státu by nebylo možné tato opatření realizovat,“ podotkl Tichý.
Vedení radnice proto pevně věří, že se svými projekty u ministerstva uspěje a potřebné dotace získá. Nová výzva totiž cílí právě na podobně masivní zásahy.
„Aktuálně nabízené prostředky míří na realizaci větších a dlouhodobě potřebných projektů. Smyslem je přizpůsobit krajinu tak, aby dokázala velkou vodu bezpečněji zvládnout,“ přiblížil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.
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4. března 2026