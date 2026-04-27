Proslulému klubu se vrátil název. Pro lidi jsme pořád byli Varna, říká provozní

  9:22
Po krátké éře pod názvem R6 se známý olomoucký klub vrací ke své původní identitě. Podle provozního Jana Maróna hrála klíčovou roli síla zavedené značky i vztah návštěvníků, kteří podnik nikdy nepřestali vnímat jinak než jako „Varnu“. S návratem názvu tu navíc oživují také osvědčené koncepty včetně retro akcí a druhé stage, které mají znovu oslovit širší publikum.
Provozní olomouckého klubu Varna Jan Marón. Proslulý podnik nyní po krátké éře pod názvem R6 opět nese své původní dlouholeté jméno. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Proč jste se vrátili zpátky k pojmenování Varna?
Když jsme měnili název na R6, bylo to kvůli tomu, že jsme dělali rekonstrukci hlavního prostoru klubu a chtěli jsme tu změnu zdůraznit. Myslím si ale, že přestože si na název R6 spousta lidí zvykla, stejně to pro ně byla Varna. Je to prostě zažitá značka spjatá s olomouckou historií už spoustu let a lidi si stejně říkali „Jdeme do Varny.“

Změnilo se kromě názvu ještě něco zásadního?
Pojali jsme to trochu jako návrat ke kořenům. Znovu jsme otevřeli druhou stage ve sklepě, kde děláváme československou a retro party, což bylo vlastně něco, čím se Varna proslavila. Jinak máme všechno tak, jak bylo dřív.

Hráli tu Plastici i hvězdná jména. V Olomouci by opět mohl ožít proslulý U-klub

Fungoval ten sklep i během období R6?
Nějakou dobu ano, ale lidi si na to nějak nechtěli zvyknout. Jak je to zpátky Varna, tak vidíme, že tam zase začali chodit. Rozhodně to byl krok k lepšímu.

Jak vnímáte celkově klubovou scénu v Olomouci?
Počty podniků se ve městě různě proměňují. Teď třeba skončily „Patnáctky“ (15 Minutes club, později Hell Passo – pozn. red.), jiné se zase rozjíždějí nebo rozjíždět budou. Každý klub ovšem funguje pro určitou skupinu lidí, ale myslím, že právě my jsme výjimkou v tom, že děláme více konceptů a vybere si de facto každý.

Přiblížíte vztahy s ostatními kluby?
Je to tak půl na půl. Jde o byznys, takže konkurence tam do jisté míry je, ale s některými z nich spolupracujeme.

Na jaké skupiny lidí cílíte?
Jak jsem už zmínil, otevřeli jsme tu československou stage, kterou míříme hlavně na starší klientelu. Samozřejmě tam zavítají i mladší, ale už ne tolik. Pak děláváme akce pro studenty, pro mladé… Opravdu se snažíme, aby si vybral každý.

Jak stará je ta „starší“ klientela?
Třeba 35 let plus, ale zažili jsme už, že sem zavítali i padesátníci, kteří k nám rádi chodili dřív a teď se znovu vracejí. Navíc na tyhle retro party dáváme slevy na drinky, které se dřív pily, jako je bavorák nebo beton.

Z opuštěného olomouckého nádraží je nově kino s klubovnou a komunitním centrem

Zpět ke značce. Jak náročný byl rebranding na Varnu?
Vlastně tolik ne. Změnili jsme nápis nad vchodovými dveřmi, a navíc teď plánujeme ještě akce, kterými chceme značku posílit. Ale to ještě nechceme dávat ven. Chtěli bychom, aby šlo o takové překvapení, nicméně snažíme se to udělat takové, jaké to bylo dřív.

Co přesně znamená návrat k tomu, „jaké to bylo dřív“?
Například co se týče hudby. Alespoň já cítím, že se vrací to, co bylo populární třeba před deseti lety. Taky chystáme takový comeback některých akcí, které se tu v minulosti konaly. Ale jak říkám, zatím si to chceme nechat pro sebe.

Jednou z diskutovaných inovací při změně názvu na R6 byly detektory kovu. Proč zase zmizely?
Sledovali jsme kauzy v zahraničí, kdy do klubů chodili ozbrojení lidi, třeba s noži a podobně. Chtěli jsme takovým incidentům předejít a zajistit do jisté míry bezpečnost pro návštěvníky. Místní na to ale reagovali docela negativně, přestože jsme se jim to snažili vysvětlit. Nakonec jsme detektory odinstalovali a zavedli jiná opatření.

Můžete je nastínit?
Máme ruční skener, který používáme podle potřeby. Je to běžné jako v jiných klubech.

Podnik, kam se lidé chodí bavit už téměř 40 let

Historie Varny v centru Olomouce sahá až do druhé poloviny 80. let minulého století. Původně v domě v Riegrově ulici byla Vinárna U Hradilů, která fungovala až do roku 1987.

„Vystupovaly tady živé kapely jako Minaříci nebo Fragment. V tom 87. roce se z toho pak udělala diskotéka,“ přiblížil jeden z provozovatelů klubu Jiří Hanel, který je s podnikem spjatý od roku 1992. Podle něj si místo po desetiletí fungování zachovalo svůj charakter.

„Podnik je skoro pořád stejný, zásadní stavební úpravy vůbec nebyly,“ říká Hanel, jenž zde začínal jako dýdžej a poté postupně prošel pozicemi číšníka i provozního.

Jedním z důležitých milníků byla podle něj československá čtvrteční party, která se ve Varně začala pořádat v roce 1998.

„Bylo to něco nevídaného, česká a slovenská muzika tehdy dostala nový prostor a lidi to vzali skvěle,“ vzpomíná Hanel. I proto tradice čtvrtečních večerů s domácí hudbou v klubu přetrvala dodnes.

Varna se nyní podle provozovatele vědomě vrací ke své dlouholeté identitě. „Proč měnit něco, co má takovou tradici,“ komentuje Hanel důvod návratu k původnímu názvu i atmosféře podniku, kterou si podle něj vyžádali sami návštěvníci.

Rybář zahlédl špičku v břehu, vzácný objev pak málem naštípali na podpal

Premium
Hynkovský monoxyl vyfocený na místě nálezu v břehu řeky Moravy poblíž jezu.

Až k hynkovskému jezu na hlavním toku Moravy zavedlo archeology a badatele na Olomoucku pátrání po místě nálezu čtyřmetrové a přes sto kilogramů vážící dřevěné lodi ze 16. století vytesané z jednoho...

OBRAZEM: Tvarůžky šly na dračku. O festivalu se jich snědlo rekordních osm tun

V Olomouci se konal již devátý ročník tvarůžkového festivalu. Zúčastnilo se jej...

Skoro osm tun tvarůžků! Takové množství zkonzumovali návštěvníci Olomouckého tvarůžkového festivalu, který se v krajském městě konal o víkendu. Tvarůžky se podávaly naslano i nasladko. Devátý ročník...

Slavia - Olomouc 2:1, obrat a titul je blíž, v závěru rozhodl Moses tečovanou střelou

Slavističtí fotbalisté slaví otočku v zápase se Sigmou Olomouc.

První poločas trpěli, takřka hodinu prohrávali, ale nakonec slávističtí fotbalisté složitý zápas s Olomoucí zvládli. Střídající Chytil a Moses skóre otočili a po vítězství 2:1 se o pořádný kus...

Sejk dráždil Slavii provokativní oslavou: Vám to přišlo moc? A co jsem měl dělat?

Václav Sejk z Olomouce slaví gól na hřišti Slavie.

Při otázce na možnou druhou žlutou kartu za oslavu gólu na Slavii se olomoucký fotbalista Václav Sejk zarazil. „Vám to jako vážně přišlo moc? Teď to nemyslím vůbec útočně. Fakt byste za to chtěli...

Europoslanci končí ve Šlachtově Přísaze. Nepřijatelné, složte mandát, reaguje hnutí

Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení...

Bývalý ministr kultury a současný europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha, hnutí opustila také europoslankyně Nikola Bartůšek. Oba informaci potvrdili redakci iDNES.cz. „V této situaci...

27. dubna 2026  9:22

Rychlovlaky na trase z Ostravy do Polska i Brna jsou priorita, potvrdilo ministerstvo

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Ministerstvo dopravy potvrdilo důležitost výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy s plánovaným zahájením prací v roce 2029 a dále s plánovaným využitím soukromého kapitálu formou takzvaných PPP...

27. dubna 2026  6:48

Rybář zahlédl špičku v břehu, vzácný objev pak málem naštípali na podpal

Premium
Hynkovský monoxyl vyfocený na místě nálezu v břehu řeky Moravy poblíž jezu.

Až k hynkovskému jezu na hlavním toku Moravy zavedlo archeology a badatele na Olomoucku pátrání po místě nálezu čtyřmetrové a přes sto kilogramů vážící dřevěné lodi ze 16. století vytesané z jednoho...

26. dubna 2026

Sejk dráždil Slavii provokativní oslavou: Vám to přišlo moc? A co jsem měl dělat?

Václav Sejk z Olomouce slaví gól na hřišti Slavie.

Při otázce na možnou druhou žlutou kartu za oslavu gólu na Slavii se olomoucký fotbalista Václav Sejk zarazil. „Vám to jako vážně přišlo moc? Teď to nemyslím vůbec útočně. Fakt byste za to chtěli...

25. dubna 2026  19:40

Slavia - Olomouc 2:1, obrat a titul je blíž, v závěru rozhodl Moses tečovanou střelou

Slavističtí fotbalisté slaví otočku v zápase se Sigmou Olomouc.

První poločas trpěli, takřka hodinu prohrávali, ale nakonec slávističtí fotbalisté složitý zápas s Olomoucí zvládli. Střídající Chytil a Moses skóre otočili a po vítězství 2:1 se o pořádný kus...

25. dubna 2026  16:01,  aktualizováno  18:35

S hledáním informací v Olomouci nově pomáhá Olda. Město spustilo AI asistenta

AI CV životopis umělá inteligence

Olomoučanům s každodenní administrativou nově pomůže Olda – nový asistent vytvořený z umělé inteligence (AI). Obyvatelé Olomouce jej najdou na webových stránkách města i telefonní lince. Olda pomůže...

25. dubna 2026  7:56

Ústí v druholigové předehrávce porazilo Žižkov, Vlašim remizovala s Prostějovem

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký kapitán...

Fotbalisté Ústí nad Labem v předehrávce 25. kola druhé ligy porazili Žižkov hladce 3:0. Severočeši v neúplné tabulce přeskočili soupeře a na páté příčce ztrácejí tři body na třetí místo, které...

24. dubna 2026  20:31,  aktualizováno  22:21

Ostrava nasázela v Olomouci stovku, vybojovala si sérii s Nymburkem

Michal Svoboda z NH Ostrava na palubovce Olomoucka, brání ho Dominik Žák.

Posledním čtvrtfinalistou play off basketbalové ligy mužů se stala Ostrava. V předkole zvládla i druhý zápas s Olomouckem, loňského bronzového medailistu porazila na jeho hřišti 102:71. Soupeřem Nové...

24. dubna 2026  20:45

Europoslanci končí ve Šlachtově Přísaze. Nepřijatelné, složte mandát, reaguje hnutí

Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení...

Bývalý ministr kultury a současný europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha, hnutí opustila také europoslankyně Nikola Bartůšek. Oba informaci potvrdili redakci iDNES.cz. „V této situaci...

24. dubna 2026  10:38,  aktualizováno  17:38

Příští rok šance na povolání do NHL bude, cítí Melovský. Musí se zlepšit v soubojích

Čeští junioři se radují z gólu proti Švídsku, vpravo úspěšný střelec Matyáš...

Před dvěma lety zazářil na bronzovém mistrovství světa juniorů, na němž se stal třetím nejproduktivnější hráčem. Následně odehrál Matyáš Melovský ještě jednu sezonu v kanadské hokejové juniorce, po...

24. dubna 2026  16:15

Unikátní zákrok. Lékaři poprvé využili při operaci ramene pacientovu chrupavku

Lékaři olomoucké fakultní nemocnice jako první v rámci Česka a Slovenska...

Lékaři olomoucké fakultní nemocnice jako první v rámci Česka a Slovenska zrekonstruovali poškozenou chrupavku v ramenním kloubu pomocí metody, při níž použili vlastní chrupavčitou tkáň operovaného...

24. dubna 2026  14:46

Po 12 letech a hned rekord. V olomoucké zoo slaví narození šesti gepardů

Dvanáct let čekali v olomoucké zoologické zahradě na další mláďata gepardů...

Šest koťat geparda štíhlého se narodilo v těchto dnech v olomoucké zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Jde o rekordní přírůstek této nejohroženější kočky Afriky a současně nejrychlejšího savce...

24. dubna 2026  12:48

