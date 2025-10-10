„Projednali jsme to (výměnu na postu primátora) v nejvyšším krajském orgánu s tím, že by mě paní Ferencová nahradila od 1. ledna. Seznámili jsme s tím i kolegy na koaliční radě včetně dalších kroků, které budou vyžadovat změnu koaliční smlouvy a revizi programového prohlášení,“ uvedl Žbánek a potvrdil tak úterní informace iDNES.cz.
„Je to hlavně kvůli tomu, že máme poslední rok do konce volebního období. Bude potřeba se podívat na to, co se zvládne a na to, co by případně měla paní primátorka za své priority. Koaliční projekt byl z velké části spojen s mojí osobou,“ dodal.
Žbánek, který je primátorem Olomouce od listopadu 2018, hned po sečtení voleb a zisku mandátu uvedl, že funkce primátora krajského města je náročná a vyžaduje práci na plný úvazek, takže se ji rozhodl složit. V čele Olomouce chce ovšem kvůli přípravě rozpočtu na příští rok setrvat do prosince.
Výměnu v čele radnice vedené nyní koalicí složenou z ANO, hnutí ProOlomouc, Pirátů a hnutí spOLečně by podle primátora mělo projednat v prosinci zastupitelstvo poté, co schválí rozpočet.
„Závěrečné body jednání zastupitelstva by se týkaly této personální změny,“ nastínil Žbánek, jenž měl na kandidátce ANO druhou pozici a získal 7 126 preferenčních hlasů. Víc jich z kandidátů ANO obdržel pouze hejtman Ladislav Okleštěk. Skok z posledního místa kandidátky do jejího čela a post poslance Oklešťkovi zajistilo 9 347 kroužků.