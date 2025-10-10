Olomouc bude mít první primátorku, nového poslance Žbánka vystřídá Ferancová

Primátora Olomouce a nově zvoleného poslance Miroslava Žbánka (ANO) by měla na začátku příštího roku v čele stotisícového krajského města nahradit jeho spolustranička a dosavadní náměstkyně Miroslava Ferancová. Žbánek chce funkci primátora složit na prosincovém jednání zastupitelstva. Personální změnu projednala krajská organizace ANO a informováni o ní byli zástupci koaličních partnerů.

„Projednali jsme to (výměnu na postu primátora) v nejvyšším krajském orgánu s tím, že by mě paní Ferencová nahradila od 1. ledna. Seznámili jsme s tím i kolegy na koaliční radě včetně dalších kroků, které budou vyžadovat změnu koaliční smlouvy a revizi programového prohlášení,“ uvedl Žbánek a potvrdil tak úterní informace iDNES.cz.

„Je to hlavně kvůli tomu, že máme poslední rok do konce volebního období. Bude potřeba se podívat na to, co se zvládne a na to, co by případně měla paní primátorka za své priority. Koaliční projekt byl z velké části spojen s mojí osobou,“ dodal.

Žbánek, který je primátorem Olomouce od listopadu 2018, hned po sečtení voleb a zisku mandátu uvedl, že funkce primátora krajského města je náročná a vyžaduje práci na plný úvazek, takže se ji rozhodl složit. V čele Olomouce chce ovšem kvůli přípravě rozpočtu na příští rok setrvat do prosince.

Úspěch ANO vzal Olomouci primátora, přerovský chce v souběhu funkcí pokračovat

Výměnu v čele radnice vedené nyní koalicí složenou z ANO, hnutí ProOlomouc, Pirátů a hnutí spOLečně by podle primátora mělo projednat v prosinci zastupitelstvo poté, co schválí rozpočet.

„Závěrečné body jednání zastupitelstva by se týkaly této personální změny,“ nastínil Žbánek, jenž měl na kandidátce ANO druhou pozici a získal 7 126 preferenčních hlasů. Víc jich z kandidátů ANO obdržel pouze hejtman Ladislav Okleštěk. Skok z posledního místa kandidátky do jejího čela a post poslance Oklešťkovi zajistilo 9 347 kroužků.

Výsledky - Olomoucký kraj

ANO 2011

38,72 %
strana získala 131 683 hlasů
6
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

20,14 %
strana získala 68 520 hlasů
3
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,43 %
strana získala 32 084 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,36 %
strana získala 31 830 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,33 %
strana získala 24 942 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,64 %
strana získala 22 586 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,16 %
strana získala 17 575 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,18 %
strana získala 4 029 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,38 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 889 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,23 %
strana získala 806 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,23 %
strana získala 785 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,2 %
strana získala 693 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,18 %
strana získala 645 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 370 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,09 %
strana získala 325 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 262 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,06 %
strana získala 229 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 209 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 179 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 121 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.
