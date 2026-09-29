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Česko-polské vztahy jsou velmi dobré, říká bývalý polský prezident. Radí, co dělat dál

Autor:
  19:18
Bývalý polský prezident Aleksander Kwaśniewski zavítal do Olomouce, aby převzal...

Bývalý polský prezident Aleksander Kwaśniewski zavítal do Olomouce, aby převzal Cenu Listů Pelikán za politickou kulturu a občanský dialog. (29. září 2026) | foto: iDNES.cz

Bývalý polský prezident Aleksander Kwaśniewski se zúčastnil konference "Naše...
Bývalý polský prezident Aleksander Kwaśniewski zavítal do Olomouce, aby převzal...
Bývalý polský prezident Aleksander Kwaśniewski na národní konferenci "Naše...
Bývalý polský prezident Aleksander Kwaśniewski zavítal do Olomouce, aby převzal...
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Bývalý polský prezident Aleksander Kwaśniewski zavítal do Olomouce, aby převzal Cenu Listů Pelikán za politickou kulturu a občanský dialog. V rozhovoru mluví také o česko-polských vztazích, ruské hrozbě, budoucnosti NATO, válce na Ukrajině i polarizaci současné politiky. „Mám pocit, že ochota vést dialog a hledat porozumění mezi různými společenskými skupinami jsou v současné politice spíše v defenzivě než v ofenzivě,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.

Do Olomouce přijíždíte převzít Cenu Listů za politickou kulturu a občanský dialog. Co pro vás osobně návštěva Olomouce a toto ocenění znamenají?
Především je mi velkou ctí, že dostanu cenu nesoucí jméno Jiřího Pelikána, který byl jednou z důležitých postav roku 1968 a kterého jsem měl možnost později poznat na několika mezinárodních konferencích, když už byl v exilu. Druhá věc je, že jde o cenu za politickou kulturu a občanský dialog.

To jsou hodnoty, které jsou mi velmi blízké. Mám dnes zvláštní pocit, že obě tyto hodnoty – ochota vést dialog a hledat porozumění mezi různými společenskými skupinami – jsou v současné politice spíše v defenzivě než v ofenzivě. Proto je dobře, že se taková cena uděluje. Jsem o to šťastnější, že ji dostanu právě já, a beru to také jako povzbuzení, abych za tyto hodnoty dál bojoval. A je tu ještě třetí věc. V Česku jsem byl mnohokrát a docela dobře ho znám, ale v Olomouci jsem nikdy předtím nebyl.

Dnes vidím větší pochopení ruské hrozby ve Francii, dokonce i u paní Le Penové, než na Slovensku u Roberta Fica.

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