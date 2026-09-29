Do Olomouce přijíždíte převzít Cenu Listů za politickou kulturu a občanský dialog. Co pro vás osobně návštěva Olomouce a toto ocenění znamenají?
Především je mi velkou ctí, že dostanu cenu nesoucí jméno Jiřího Pelikána, který byl jednou z důležitých postav roku 1968 a kterého jsem měl možnost později poznat na několika mezinárodních konferencích, když už byl v exilu. Druhá věc je, že jde o cenu za politickou kulturu a občanský dialog.
To jsou hodnoty, které jsou mi velmi blízké. Mám dnes zvláštní pocit, že obě tyto hodnoty – ochota vést dialog a hledat porozumění mezi různými společenskými skupinami – jsou v současné politice spíše v defenzivě než v ofenzivě. Proto je dobře, že se taková cena uděluje. Jsem o to šťastnější, že ji dostanu právě já, a beru to také jako povzbuzení, abych za tyto hodnoty dál bojoval. A je tu ještě třetí věc. V Česku jsem byl mnohokrát a docela dobře ho znám, ale v Olomouci jsem nikdy předtím nebyl.
Dnes vidím větší pochopení ruské hrozby ve Francii, dokonce i u paní Le Penové, než na Slovensku u Roberta Fica.