Stroj na pokuty. V ulici olomouckého centra letos napočítali už osm stovek přestupků

Je to marný, je to marný, je to marný. Částí známé hlášky z kultovního filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! glosovala olomoucká městská policie své veřejné upozornění na fakt, že za necelé tři měsíce letošního roku řešila v Denisově ulici vedoucí centrem města už téměř 800 přestupků. Řidiči si totiž skrz tamní pěší zónu krátí cestu.

Do pěší zóny mohou vjet pouze určené vozy, například taxíky, složky integrovaného záchranného systému či auta magistrátu, technických služeb nebo dopravního podniku. A samozřejmě také ti, kteří spadají do kategorie dopravní obsluha, tedy zásobování obchodů a podniků. Kromě nich se tu ovšem objevuje i mnoho dalších řidičů.

„Nejvíce zastoupeným prohřeškem je nerespektování dopravního značení v souvislosti s neoprávněným vjezdem do pěší zóny, kdy si mnozí řidiči přes zónu zkracují cestu nebo sem vjíždí v době mimo časy uvedené na značení,“ uvedl mluvčí Petr Čunderle na facebookovém profilu olomoucké městské policie v příspěvku určeném jako varování.

Olomoucká ulice Denisova je součástí pěší zóny, řada řidičů si tudy ovšem zkracuje cestu. Strážníci tu tak od začátku roky řešili už téměř 800 přestupků. (březen 2026)
Olomoucká ulice Denisova je součástí pěší zóny, řada řidičů si tudy ovšem zkracuje cestu. Strážníci tu tak od začátku roky řešili už téměř 800 přestupků. (březen 2026)
Olomoucká ulice Denisova je součástí pěší zóny, řada řidičů si tudy ovšem zkracuje cestu. Strážníci tu tak od začátku roky řešili už téměř 800 přestupků. (březen 2026)
Olomoucká ulice Denisova je součástí pěší zóny, řada řidičů si tudy ovšem zkracuje cestu. Strážníci tu tak od začátku roky řešili už téměř 800 přestupků. (březen 2026)
Zmíněnými časy narážel na fakt, že na sousední Horní náměstí může zásobování nebo taxíky dokonce jen ve vyhrazenou dobu. Denisovy ulice se toto omezení netýká, zato i zde platí taktéž mnohými porušované omezení maximální rychlosti na 20 kilometrů v hodině.

„Apelujeme na řidiče, aby v místě opravdu věnovali pozornost dopravnímu značení, dodržovali rychlost a nedocházelo tak zbytečně k protiprávnímu jednání, které může skončit až uložením pokuty příkazem na místě,“ podotkl Čunderle.

Město o žádných změnách pravidel vjezdu navzdory značnému množství přestupků neuvažuje. „Změna dopravního značení, zrušení pěší zóny ani zvýšení nejvyšší povolené rychlosti se v tuto chvíli neplánují,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí magistrátu Jan Horejš.

„V daném úseku projíždějí tramvaje, nachází se zde tramvajová zastávka a zároveň jde o lokalitu se zvýšeným pohybem chodců, čemuž odpovídá i stávající dopravní režim,“ zdůvodnil současné nastavení.

Pěší zóna v centru vyvolává kontroverze

Městská policie varuje, že zde neplánuje v dohledu na dodržování předpisů nijak polevit. „Lokalitu pravidelně kontrolujeme a tato činnost bude v místě pokračovat i nadále, jak jsme upozornili také prostřednictvím sociálních sítí,“ předestřel mluvčí strážníků Čunderle.

Příspěvek sklidil na Facebooku rozličné reakce. Část lidí ho kritizovala s tím, že by strážníci místo „snadného kasírování pokut“ a „šikanování slušných lidí“ měli jít raději dohlížet například na narušování veřejného pořádku bezdomovci v jiných částech města, jiným vadí zařazení Denisovy ulice do pěší zóny, případně samo její zřízení v centru.

„Nebo je to tím, že ‚odborníci‘ na magistrátu posunuli hranici pěší zóny nelogicky tak, že se jinudy prostě projet nedá. Vraťte zóny na náměstí a nechte koleje průjezdné... a bude po problému. Ale to by nebyl takový vejvar, že?“ napsal například Vladimír P.

„Přitom by stačilo do centra zase vjezd normálně povolit. Už tak je z centra mrtvý skanzen, kde akorát pobíhají ožralí turisti a jediná podnikatelská činnost, které se daří a nezavírá krám, jsou pojišťováci a banky,“ přidal se v podobném duchu Stanislav T.

Jiní se naopak dopravního omezení zastali, případně dokonce volali po navýšení kontrol. „Super, ale těch 800 přestupků je tam ve skutečnosti asi tak za jeden den. Jediné, co podle mě může skutečně pomoct, je inspirovat se v Brně – kamery, případně výsuvné sloupky. Po pěší zóně se má chodit, ne uskakovat před autama,“ myslí si Michal Z.

„Tu rychlost by bylo potřeba měřit častěji. Mnoho řidičů tam jezdí bezohledně a ohrožuje chodce snad i rychlostí nad 50 km/h...“ souhlasí Irena S.

Ulice Denisova začínající u náměstí Republiky (modrý bod) je součástí pěší zóny, do níž patří i navazující ulice Pekařská a 8. května (červené body), ale také blízké Horní náměstí a ulice kolem něj.

Ulice Denisova začínající u náměstí Republiky (modrý bod) je součástí pěší zóny, do níž patří i navazující ulice Pekařská a 8. května (červené body), ale také blízké Horní náměstí a ulice kolem něj.

