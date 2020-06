Muže obžalovaného z vraždy a rozpuštění oběti v louhu soud osvobodil

Obžaloba konstatovala, že v případu chybí tělo oběti a existují jen nepřímé důkazy, státní zástupkyně je nicméně přesvědčena, že do sebe zapadají. Ve prospěch verze obžaloby podle ní svědčí i to, že Novák byl v roce 2008 přijat do nemocnice kvůli poleptání nohy, což se podle obžaloby stalo právě při likvidaci těla.

Novák však tvrdil, že se potřísnil při čistění zaneseného odpadu na toaletě v baru. Událost navíc neseděla časově, ke zmizení muže mělo dojít v srpnu, v nemocnici byl však Novák přijat už na začátku července.

Soudce nakonec důkazy nepřesvědčily, muže zprostil obžaloby s tím, že se nestal skutek, pro který je stíhán. Soud proto Nováka s okamžitou platností propustil z vazby.

Ještě pár minut před tímto rozhodnutím přitom muže hlídala v jednací síni početná ozbrojená eskorta těžkooděnců. Důvodem byla i přítomnost členů přerovského motorkářského klubu Vikings, který byl před několika lety zmiňován i ve zprávě ministerstva vnitra o tuzemském extremismu.

Podle soudce Petra Sušila byla důkazní situace nelehká, a to i s ohledem na rejstřík svědků.

Kriminální minulost měla totiž většina aktérů kauzy - Novák byl doposud trestán devětkrát, jeho tehdejší komplic a jeden z hlavních svědků dvanáctkrát, přičemž v současné době stojí před soudem kvůli drogám a je trestně stíhán za zpronevěru. A i většina zbylých předvolaných svědků má v trestním rejstříku od jednoho do šesti záznamů.

„Důkazy vedou jen k důvodnému podezření, ale zároveň nevylučují, že by čin mohl spáchat i někdo jiný,“ uvedl soudce a doplnil, že soud nemá ani prokázáno, že k vraždě skutečně došlo. Pohřešovaný muž byl totiž závislý na drogách a měl v trestním rejstříku osm záznamů po celé republice.

„Byl to člověk, který byl na pohybu,“ podotkl soudce.

Spláchl jsem ho do kanálu, řekl policejnímu agentovi

Podle obžaloby Novák v červenci 2008 za pomoci dalšího známého odvlekl údajnou oběť z jejího olomouckého bytu, převezli ji do Přerova do baru, kde byl Novák provozní, a připoutali k topení.

Muž poté beze stopy zmizel, jeho družka to ale oznámila policii až v roce 2009. Novák se k této části případu již dříve přiznal a byl za to společně se svým známým v roce 2012 podmíněně odsouzen. Tvrdil však, že muže poté zavezl do Ostravy a tam ho vysadil.

Případ však kriminalisté po letech opět otevřeli na základě nových důkazů. Po letech totiž určili majitele DNA z vozu, ve kterém byl poškozený převážen, a získali tak novou svědeckou výpověď.

Následně mimo jiné nasadili policejního agenta, který Nováka oslovil s tím, že zmizelý muž byl jeho bílý kůň a na jeho jméno je uloženo v bance 13 milionů korun. Proto ho potřebuje najít, nebo naopak mít záruku, že už se neobjeví a bude ho možné prohlásit za mrtvého.

Za to Novákovi sliboval podíl 1,3 milionu a ten podle spisu nakonec po naléhání prohlásil: „Už nebude. Když to řeknu blbě, tak jsem ho spláchl do kanálu.“

U soudu se obžalovaný už dříve hájil, že si to vymyslel, aby se dostal k penězům.

„Měl jsem přítelkyni, chtěl začít rodinný život a v jedné firmě mi nabízeli podíl, když dodám peníze. Současně jsem měl ale také dluhy. Ten člověk chtěl zprvu jen občanský průkaz dotyčného. Pořád otravoval a cpal mi peníze, nakonec jsem teda vzal zálohu a chtěl se z toho nějak vymluvit, nebo sehnat tu občanku. Nic jsem neudělal, jen jsem chtěl peníze na nový život,“ tvrdil.