Přijeďte, porcuje tu prase! Muž boural divočáka mezi paneláky, řešili to strážníci

Autor:
  14:41
Koupeného mrtvého divočáka porcoval v uplynulých dnech před zraky sousedů i kolemjdoucích na jednom z olomouckých sídlišť místní muž. K zavěšení těla zvířete při tom využil starý sušák na prádlo. Celou situaci řešila městská policie i několik úředních institucí.

„Strážníci byli v úterý 7. října v odpoledních hodinách vysláni na základě přijatého telefonického oznámení do ulice Kmochova, kde mělo na sídlišti docházet k porcování divočáka. Na místě byl poté ztotožněn muž, který zvíře porcoval na staré kovové konstrukci pro sušení prádla,“ potvrdil mluvčí olomoucké městské policie Petr Čunderle.

Na olomouckém sídlišti muž porcoval divočáka, kterého si pověsil na starý nevyužívaný sušák na prádlo.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Dotyčný předložil dokumenty týkající se původu a nabytí zvířete. Na základě zjištěných skutečností byla záležitost následně konzultována s několika odbornými subjekty státní správy, kdy nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů, jelikož muž zvíře porcoval pro vlastní spotřebu,“ dodal.

Žádné porušení legislativy neshledala například Státní veterinární inspekce. „Jelikož se zcela zjevně jedná o přípravu potravin pro soukromou a domácí spotřebu, nevztahují se na ně hygienické požadavky veterinární legislativy,“ uvedl mluvčí inspekce Petr Vorlíček.

Situace by se podle něj změnila tehdy, pokud by existoval důkaz, že maso z daného kusu bylo uvedeno na trh.

„Aspoň budou děti vědět, jak vzniká maso“

Samotný muž ve svém počínání problém nevidí. „Nemám kde jinde to dělat, nebudu to dělat třeba v obýváku. Mám rád maso, tak jsem si koupil na Libavé divočáka,“ řekl pro CNN Prima News.

Reakce lidí z okolí i na sociálních sítích, kde se objevila fotka napůl rozporcovaného divočáka, se různí. „Prostě hnus a někdo si dovede z toho dělat legraci,“ napsala například Eva D. ve facebookové komunitní skupině Olomoučáci.

Uzbek vezl po D1 tunu kuřecího v autě bez chlazení. Tak hotovo, ukončil jízdu celník

„Hned bych vzal demižon domácí a šel jim pomoct, taková sousedská zabijačka na sídlišti by mohla mezi ty zapšknutý panelákový krysy vnést trochu pozitiva...“ obul se naopak třeba Zbyněk Zbyšek S. do kritiků.

Na argument, že zvíře bylo porcováno hned vedle dětského hřiště, pak řada lidí reagovala slovy, že děti aspoň budou vědět, že maso „neroste v supermarketu“.

„My, co jsme v tom žili od mládí, nás to nerozhodí. Ještě donedávna manžel stahoval králíky, ale tak u nás se to dělá na dvoře za barákem,“ podotkla například Kateřina Ch. v diskuzi.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách

Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali s medvědy hnědými, souvisejí se záměrným vypuštěním zvířat do české přírody. Vyplývá to ze závěrů...

Vstříc šanci na život. Chlapec s vážným onemocněním odlétá léčit se do Bostonu

Poslední fotka na vídeňském letišti a malý Kubík s bratrem a rodinou vyráží na svou životní cestu na kliniku do amerického Bostonu. Tamní specialisté jsou pro vážně nemocného chlapce z Mrskles na...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Dvě zábradlí hned vedle sebe. Podivnost na vlakové zastávce sklízí kritiku

Vedle stávajícího zábradlí, starého několik desetiletí, přibylo ještě jedno nové, vyvedené v modré barvě. Nezvyklá úprava překvapila cestující na železniční stanici Olomouc-město, která po...

Přijeďte, porcuje tu prase! Muž boural divočáka mezi paneláky, řešili to strážníci

Koupeného mrtvého divočáka porcoval v uplynulých dnech před zraky sousedů i kolemjdoucích na jednom z olomouckých sídlišť místní muž. K zavěšení těla zvířete při tom využil starý sušák na prádlo....

16. října 2025  14:41

V Šumperku si lidé nově mohou půjčit radniční elektromobil, za stovku na hodinu

Na radnici nemusí lidé vyřizovat jenom neoblíbenou úřednickou byrokracii. V Šumperku si nyní mohou půjčit nový elektromobil v době, kdy ho nebudou potřebovat úředníci. Město totiž v testovacím...

16. října 2025  13:12

Dvě zábradlí hned vedle sebe. Podivnost na vlakové zastávce sklízí kritiku

Vedle stávajícího zábradlí, starého několik desetiletí, přibylo ještě jedno nové, vyvedené v modré barvě. Nezvyklá úprava překvapila cestující na železniční stanici Olomouc-město, která po...

16. října 2025  6:21

Kojetín zná i Jeff Bezos. Při adventu máme miliony balíků, říká šéf tamního Amazonu

Premium

Ve firemní „olympiádě“ stovek distribučních center globálního internetového gigantu Amazon se robotická hala v Kojetíně na Přerovsku drží od svého otevření v roce 2023 mezi třemi nejlepšími. I to...

15. října 2025  19:30

Šrouby a hřebíky trčící z atrakcí. Darebák udělal z dětského hřiště nebezpečné místo

Šumperští strážníci v místním lesoparku pod Tulinkou řeší výskyt hřebíků, šroubů a dalších ostrých předmětů, které zde zatím neznámý pachatel nastražil na dětských atrakcích. Město na problém...

15. října 2025  15:13

Lidé v Prostějově s třídící linkou opět nesouhlasí. Zkolabuje doprava, bojí se

Zdá se to jako marná mise. Už počtvrté za poslední roky se firma FCC snaží prosadit záměr na vybudování třídicí linky na zpracování odpadu v Prostějově. Cílovým místem má být areál v Kojetínské...

15. října 2025  13:30

Chvátal po konci v Sigmě: Trenér se k nám nechoval s respektem. Za co vděčí Spartě?

Premium

Někdy to tak holt bývá. Že hezké životní období olemuje hořký konec. Ne zrovna příjemný rozchod prožil i fotbalový obránce Juraj Chvátal, který po téměř šesti letech opustil olomouckou Sigmu. Vztah...

15. října 2025

Vstříc šanci na život. Chlapec s vážným onemocněním odlétá léčit se do Bostonu

Poslední fotka na vídeňském letišti a malý Kubík s bratrem a rodinou vyráží na svou životní cestu na kliniku do amerického Bostonu. Tamní specialisté jsou pro vážně nemocného chlapce z Mrskles na...

15. října 2025  11:26

Brambory na Šumpersku nemá kdo sklízet, už se pěstují jen v menším množství

Hlavně starší lidé u oběda nad talířem s vodnatými brambory ze supermarketu nostalgicky vzpomínají na kvalitní hlízy pěstované místními zemědělci ve vyhlášených lokalitách na Šumpersku. Před lety se...

15. října 2025  5:37

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  14.10 15:47

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Impozantní plastika býka je ozdobou přírodní galerie, předloha se pase opodál

Novou ozdobou galerie pod širým nebem v turisticko - rekreačním reálu Bělecký mlýn na Prostějovsku je od pondělí impozantní ocelová plastika býka v nadživotní velikosti. Na přívěsném vozíku ji tam z...

14. října 2025  13:14

Školáci prozradili, kde se v Olomouci necítí bezpečně. Označili stovky míst

Rychle jedoucí a bezohlední řidiči, chybějící přechody i strach z obtěžování. Výzkum ukázal, kde se olomoučtí žáci necítí bezpečně. Nebezpečné situace vznikají kvůli množství aut i chodců u Základní...

14. října 2025  11:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.