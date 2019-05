VIDEO: Přešlapoval u dveří, pak muž s pistolí odnesl z pošty několik tisíc

O přepadení jedné z olomouckých pošt se policisté dozvěděli v úterý 30. dubna krátce před polednem.

„Podle prvotních informací maskovaná osoba pod pohrůžkou krátké střelné zbraně požadovala po pracovnici přepážky vydání finanční hotovosti. Žena jí z obavy o život a zdraví vydala několik tisíc korun,“ přibližuje policejní tisková mluvčí Irena Urbánková s tím, že při loupeži nebyl nikdo zraněn.

Podle zveřejněných záběrů z několika bezpečnostních kamer strávil doposud neznámý pachatel na poště jen necelé dvě minuty.

„Pokud by někdo měl informace, jež by souvisely s tímto loupežným přepadením, případně informace, které by mohly pomoci k zjištění totožnosti neznámé maskované osoby, ať prosím kontaktuje olomoucké kriminalisty prostřednictvím linky 158,“ dodává Urbánková.