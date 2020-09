Jak z románu. Policista, advokát a podnikatel měnili život dvou žen v drama

Je 21. května 2018 a Oldřich Hradil, oficiálně obchodník s kávou, neoficiálně muž blízký olomouckému podsvětí, míří na policejní stanici. Místo běžné prohlídky na vrátnici a předložení občanského průkazu jej už čeká kriminalista Martin Polášek a bere Hradila zadním vchodem.

Uplyne pár okamžiků a muž stanici opouští, má u sebe ovšem něco, co předtím neměl. V jeho mobilu jsou totiž uložené fotky dokumentu, který připomíná protokol o zahájení trestního stíhání proti Janě H.

Dal mu ho nafotit kriminalista Polášek, jenž bude později tvrdit, že si tím chtěl Hradila zavázat coby možného informátora. I přesto, že ho před ním nadřízení varovali. Samotný dokument vyrobil Polášek tak, že měl jiné jednací číslo než skutečný případ a chybělo na něm razítko.

Ale popořadě. Jana H. zhruba před šesti lety ovdověla. Po manželovi jí zůstal nemalý majetek včetně firmy, jenže jako zdravotní sestra neměla nejmenší představu, jak s takovým dědictvím nakládat.

„V roce 2015 mi zaměstnanci řekli, že firma neprospívá a že by bylo třeba ji zavřít. Nevěděla jsem, jak se to dělá. Prostřednictvím kamarádky mi byl představen pan Hradil a jeho nabídku pomoci jsem přivítala,“ vzpomíná.

„V době, kdy jsme se seznámili, nebylo ukončeno dědické řízení, a jediné, co mi patřilo, byl podíl v bytovém družstvu – jednoduše byt. Dohodli jsme se, že ho bezplatně přepíšu na dceru Hradilova obchodního partnera, a až se vyrovnáme, tak mi byt vrátí,“ vypráví.

Sto tisíc za zmizení problému

Následovala několikaměsíční spolupráce s Hradilem, která v konečném důsledku přišla zdravotní sestru podle jejích odhadů na více než dva miliony korun. Podle advokáta Jany H. byla přitom reálná hodnota Hradilem vykonaných služeb nanejvýš v řádu desetitisíců.

Jana H. s Hradilem v roce 2016 ukončila spolupráci, neboť mu přestala věřit. Byt, který dříve převedla na jeho známou, však zpátky nedostala. Začala se o něj proto soudit a 21. srpna 2017 soud poprvé rozhodl v její prospěch. Žalovaná strana, kterou u soudu zastupoval advokát Pavel Andrle, se však odvolala.

Právník Andrle se přitom objevuje také v příběhu Ivety Štětinové. Ta se s ním seznámila asi před deseti lety při koupi domu. V prosinci 2017 se Andrle po dlouhé odmlce ozval.

„Volal mi, že se mám dostavit do jeho kanceláře, že se mnou potřebuje nutně mluvit. Po telefonu mi nechtěl důvody říct,“ popisuje.

Potkali se druhý den. „Chtěl, abych si nechala kabelku a bundu na chodbě. V kanceláři mi pak začal pomocí paragrafů něco vysvětlovat, vůbec jsem tomu nerozuměla,“ vzpomíná.

„Nakonec z toho vyplynulo, že je na hospodářské kriminálce proti mně veden nějaký spis. Tvrdil, že má známého na policii, takže se to dozvěděl, a řekl, že mi chce pomoct. Za službu požadoval sto tisíc.“ Za onu částku měl spis „zmizet“, peníze měly jít neznámému policistovi, jehož identitu Andrle neprozradil.

Spis, který (ne)byl

Tou dobou se vyhrotily vztahy Ivety Štětinové s její dospělou dcerou a jejím partnerem. Žena tehdy netušila, že partner dcery o atmosféře doma mluví se svým kamarádem – Oldřichem Hradilem. Mimo jiné mu řekl, že Štětinovou podezřívá z podvodů s rekvalifikačními kurzy (policie to později i prověřovala a případ odložila).

Příběhy obou žen se prolnuly na podzim 2017. Jana H. krátce předtím vyhrála poprvé soud o byt, Iveta Štětinová zatím „pouze“ čelila hádkám s dcerou a ke schůzce s Andrlem mělo teprve dojít. Tehdy do hry vstupuje kriminalista Polášek.

Právě na něj se Hradil nakontaktoval, znali se z minulosti, protože Hradil byl již od mládí v hledáčku policie. Začínal na vloupáních do aut a sklepů a podle svých slov „stál mezi“. Sám kriminalista u jednoho soudního jednání popsal vztah s Hradilem takto: „Jde o respekt policisty a druhé strany.“

Hradil mu na schůzkách pověděl, že podezřívá Janu H. z podvodu s bytem a Štětinovou z podvodů s rekvalifikacemi. Později do policejních dokumentů u obou případů Polášek zaznamenal, že k informacím přišel v rámci „operativně pátrací činnosti.“ Hodilo se mu to do statistik.

Na začátku prosince zahájil Polášek proti Janě H. trestní řízení. O Štětinovou se tou dobou zajímal stále jen takzvaně operativně, žádný spis na ni nevedl. Přesto ji už tehdy oslovil právník Andrle s tvrzením, že na ni spis existuje. Když ho chtěla vidět, tak to podle advokáta nešlo.

Spis přitom ve skutečnosti vznikl až poté, co se na začátku ledna 2018 Polášek opět potkal s Hradilem a získal od něj seznam jmen souvisejících s údajnými podvody.

Advokát v poutech

Záhy poté, co si Andrle řekl o sto tisíc na údajný úplatek, začala Štětinová hovory s ním nahrávat a obrátila se na policii. Přes měsíc předstírala, že peníze shání.

V lednu pak právník zvýšil požadavek na 120 tisíc a tou dobou Polášek předvolal kosmetičku k výslechu. Ta kontaktovala Andrleho, přičemž chtěla jít nejdříve na policii a poté se sejít k předání peněz. Muž ji přesvědčoval k opačnému pořadí, Štětinová ale trvala na svém.

Na advokátovu radu pak u výslechu odmítla vypovídat. Odpoledne se měli potkat v salonu a předat peníze, na právníka už tam ale čekala policie. Krátce po příchodu a pár větách jej odvedla v poutech.

O týden později už však opět u Vrchního soudu zastupoval protistranu ve sporu o byt Jany H. U jednání se ten den ukázalo, že došlo k procesní chybě a Jana H. se svým právníkem Kamilem Andreem tak fakticky nemají šanci uspět.

O přestávce pak k Andreemu podle jeho slov přišel Andrle s tím, že pokud žena od sporu ustoupí, zbaví se tím i zájmu policie. Andree však nechápal, jak by něco takového bylo reálně možné. Žalobu tak sice s Janou H. vzali zpět, ale záhy podali novou, již bez oné procesní chyby. Později jim soudy opět daly za pravdu, na pravomocný rozsudek zatím čekají.

V květnu 2018 se na policejní stanici odehrála událost popisovaná na začátku článku, kdy se Hradil dostal k dokumentu o zahájení trestního stíhání. Podle všeho jej nikdy proti Janě H. nepoužil. Polášek se však dostal do hledáčku Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Zazvonil zvonec?

K reálnému trestnímu stíhání Jany H. nikdy nedošlo, další policisté, kteří na případu pracovali, k tomu neviděli důvod. Místo toho stanul letos na jaře u soudu Polášek a byl, zatím nepravomocně, odsouzen za zneužití pravomoci úřední osoby k trestu 16 měsíců vězení se zkušebním odkladem na dva roky.

Soud totiž nepřistoupil na jeho argumentaci, že dokument byl schválně znehodnocený, a nepředstavoval tak hrozbu. Policista tvrdil, že nikoho poškodit nechtěl.

I právník Andrle skončil u soudu a v jeho případě už je rozsudek i pravomocný. Za podvod dostal pokutu sto tisíc a k tomu 14 měsíců vězení s tříletým zkušebním odkladem. Také tři roky nesmí vykonávat advokacii. Andrle se nakonec obrátil až na Nejvyšší soud, který jeho dovolání letos v dubnu zamítl.

U soudů se podle dostupných dokumentů protáčeli střídavě v různých rolích stejní lidé – Polášek, Andrle a Hradil. Nikdy však nebyl dostatek důkazů, které by je usvědčily z toho, že jsou organizovaná skupina. Zároveň však řada otázek nebyla věrohodně zodpovězena.

MF DNES se pokusila trojici mužů oslovit. Andrleho zastihl redaktor v kanceláři. „Teď se k tomu ještě vyjadřovat nebudu. Nenastala správná doba,“ odpověděl na žádost o komentář. Na další otázky už reagoval jen výzvami k odchodu.

Ani Hradil nechtěl dění komentovat. „Já se nemám k čemu vyjadřovat,“ prohlásil do telefonu.

Kriminalistu se MF DNES pokusila zastihnout na pracovišti, kde žádost o rozhovor a jeho téma předala po vrátném. Polášek poté vzkázal, že v práci bude až koncem září a do té doby nebude ani na telefonu.