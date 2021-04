Pole vystřídá u centra Olomouce nový park, možná i s ostrovem či náplavkou

O vzniku parku ve čtvrti Lazce se mluví přinejmenším patnáct let od doby, kdy vznikla první studie. Nacházet by se měl na poli v ulici Dlouhá a dál podél potoka směrem ke křižovatce pod městskými hradbami, na kterých stojí letní kino.

„Pro Lazce je to důležitá lokalita. Nepřijde nám úplně vhodné, že víceméně v centru města je pole, kde roste obilí, kukuřice nebo řepka. Také nás těší, že se díky chystanému parku o místo už nezajímají developeři jako v minulosti. Lazecké sídliště je jedno z nejzelenějších ve městě a park by to jen potvrdil,“ řekl Radim Schubert, který vede komisi městské části Lazce.

Park by měl mít přírodě blízkou podobu s loukou i zvlněným terénem. Město si nechává zpracovat další studii, kde se více počítá se zapojením Mlýnského potoka. Jeho koryto se má výrazně rozšířit směrem do prostoru pole.

„Původně byl v plánu ostrov, teď spíš poloostrov, obě varianty jsou ovšem ve hře. Měl by tam vzniknout postupný břeh s mělkou vodou, kde si můžou děti sáhnout na vodu,“ dodal Schubert.

Začalo by se přeměnou nynějšího pole

Ten s několika dalšími lidmi zároveň zakládá Spolek Olomouc-Lazce, který se chce kromě zeleně nebo výsadby stromů věnovat právě přípravám nového parku. Členem je i Michal Krejčí z Unie pro řeku Moravu. Zelené oáze u vody od začátku fandí.

„Má velký význam z hlediska dotvoření prstence parků kolem historického jádra města a také navazujícího pásu zeleně směrem na sever do Litovelského Pomoraví,“ řekl Krejčí. Ostrov označuje za ideální variantu a část břehů by rád viděl upravenou jako náplavku.

Park by měl mít v budoucnu rozlohu kolem dvaceti tisíc metrů čtverečních. Pravděpodobně by se nestavěl celý najednou, ale po částech.

„Jako výhodné se jeví postupovat ve dvou etapách. Prvním krokem by bylo založení nové parkové plochy na dnešní orné půdě. Druhá etapa by následně navázala dobudováním dalších částí parkového celku,“ uvedla Jana Křenková z útvaru hlavního architekta olomouckého magistrátu.

Pronajatých zahrádek na břehu a výukové zahrady Univerzity Palackého, které jsou za lávkou přes potok níže po proudu, by se zakládání parku zatím netýkalo.

Další parky i na Nových Sadech či u stadionu

Ačkoli se zatím čeká na dokončení studie, obyvatelé Lazců věří, že už příští rok se začne alespoň kopat.

„Doufám, že by mohlo dojít například na zemní práce, zakládání cestní sítě nebo úpravu břehu,“ přál by si Schubert.

V každém případě by založení parku na Dlouhé neměly bránit jiné záměry. Ještě před třemi lety město pole nabízelo pro vybudování Centra bezpečí. V několika budovách by se například děti učily, jak řešit nebezpečné situace a předcházet rizikům. Nyní se výukové centrum připravuje v části města Neředín poblíž letiště.

Olomouc má vymezená i další místa, kde chystá parkové úpravy. „Asi nejblíže realizaci je park u kaple Panny Marie na Nových Sadech, ten by mohl vzniknout snad v průběhu příštího roku. Spolu s parkem na Dlouhé ulici by mohl následovat ASO park poblíž Androva stadionu,“ sdělila za olomouckou radnici mluvčí Jana Doleželová.

Výhledově se uvažuje i o parku v území označovaném jako „Hradisko východ“, tedy mezi vojenskou nemocnicí a železnicí. Záležet bude na tom, jestli se Olomouci podaří sehnat dotace určené na oživení brownfieldů.