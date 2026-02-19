Cizinec hodil po policistech nůž, viní ho z pokusu o vraždu. Video ze zásahu má cenu

Autor: ,
  14:49
Napadení policistů v okrajové části Olomouce z loňského října překvalifikovali kriminalisté na pokus o vraždu. Osmatřicetiletého cizince, který na policisty zaútočil s nožem v ruce, původně obvinili z násilí proti úřední osobě a přečinu výtržnictví. Video ze zásahu bodovalo v policejní soutěži Nejlepší důkaz.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Případ se stal loni 19. října. Podezřelého, který se s dlouhým nožem v ruce pohyboval poblíž Hodolanské ulice v Olomouci, nahlásili policistům svědci kolem 22:00.

„Policisté pohotovostního a eskortního oddělení a oddělení hlídkové služby muže na místě záhy vypátrali, ten se však s nožem proti nim ohnal. Na jejich výzvy v češtině ani v angličtině nereagoval a zasahující policisty ohrožoval. Po jednom z nich nůž dokonce hodil,“ popsala tehdy situaci policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Protože agresivní muž stál u oken, nemohli policisté použít služební zbraň. Zneškodnili ho proto pomocí slzného plynu. Zadržený skončil v policejní cele, přesný důvod svého chování nebyl schopný vysvětlit. „Díky Interpolu kriminalisté zjistili, že obviněný má za sebou kriminální minulost, mimo jiné také napadení se zbraní nebo napadení policisty,“ dodala mluvčí.

Budějovičtí strážníci odzbrojili muže s nožem, za video ze zásahu mají cenu

Muže nakonec soud poslal na návrh žalobce do vazby. Už tehdy policie upozorňovala, že se právní kvalifikace může během vyšetřování ještě rozšířit.

Úspěch v soutěži

Policisté celý incident zdokumentovali na videu a právě záznam z tohoto zásahu zvítězil za loňský rok ve své kategorii v soutěži Nejlepší důkaz, kdy se hodnotí oficiální policejní videa podle tří kritérií: popularizační význam, profesionalita zásahu a důkazní hodnota. Klip získal 29 bodů ze 30.

„Chválím hlasitou a srozumitelnou výzvu k odhození zbraně, dokonce i cizojazyčně. Dále velmi dobré taktické rozestavění a rozestupy mezi zakročujícími policisty. Vzájemná kontrola policistů při míření a manipulaci se zbraní, kdy policista říká druhému policistovi, ať nestřílí, protože za pachatelem je přes skleněnou výplň v budově několik lidí,“ komentoval zobrazenou akci policejní expert a člen poroty Martin Hrinko, který u soutěžních videí hodnotí kritérium profesionality.

Loni se stalo v Olomouckém kraji 15 vražd či pokusů o ni. Původně jich policisté evidovali na konci roku 13, nakonec k nim přibyly po překvalifikování trestného činu další dvě.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Brutální útok v Šumperku. Muž za bílého dne pobodal řidičku taxislužby

Ilustrační snímek

Město Šumperk se vzpamatovává z brutálního útoku za bílého dne. Policisté zadrželi muže, který v úterý pobodal řidičku taxislužby. Žena v nemocnici bojuje o život, ztratila prý hodně krve. Podle...

Řidič dodávky na D35 nepřežil náraz do odstaveného náklaďáku, část dálnice stála

Při nárazu dodávky do odstavené nákladní soupravy zahynul na dálnici D35 řidič....

Přes pět hodin byla kvůli nehodě nákladního vozu a dodávky na úrovni Rozvadovic na Olomoucku uzavřena část dálnice D35 ve směru na Mohelnici. Při nehodě zemřel řidič dodávky, která podle prvotních...

Na nesrovnalosti s defibrilátory upozorňoval i exprimář. Neřešilo se to, říká

Premium
ilustrační snímek

Velký rozruch panuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) poté, co policie v úterý oznámila, že zahájila trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli údajným neindikovaným...

Jsme nevinné, tvrdí ženy. Za požár a pojistný podvod poslal soud oba páry do vězení

Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi...

Za úmyslné založení požáru historické vily v Moravičanech na Šumpersku poslal ve středu Krajský soud v Olomouci do vězení čtyři lidi na šest let až 7,5 roku. Rozhodnutí v kauze pokusu o pojistný...

Neseděl podpis ani počty. Lékař popisuje machinace v kauze sporných defibrilátorů

Premium
Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Velký rozruch panuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) poté, co policie otevřela kauzu údajně pochybných implantací defibrilátorů. Minulé úterý oznámila, že v této souvislosti zahájila trestní...

Cizinec hodil po policistech nůž, viní ho z pokusu o vraždu. Video ze zásahu má cenu

Cizinec zaútočil na policisty nožem, po jednom policistovi nůž i hodil

Napadení policistů v okrajové části Olomouce z loňského října překvalifikovali kriminalisté na pokus o vraždu. Osmatřicetiletého cizince, který na policisty zaútočil s nožem v ruce, původně obvinili...

19. února 2026  14:49

Muže viní z pokusu o vraždu tří lidí, včetně taxikářky. Při honičce se chtěl zabít

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu tří lidí osmatřicetiletého muže, který podle nich v úterý bodl nožem taxikářku v Šumperku a ujel s jejím autem. Při následné honičce s policisty úmyslně...

19. února 2026  13:31,  aktualizováno  13:56

Kluci, můžete na něj počkat? A pak jsme s Metodějem pláchli všem, líčí bratranec

Metoděj Jílek oslavuje olympijské vítězství v rychlobruslení na 10 000 metrů....

Psal se rok 2018. Metoději Jílkovi bylo tehdy dvanáct let, když si stoupl před kameru a nahrál vzkaz: „Davide, gratuluju k vítězství!“ Blahopřál tak svému bratranci, profesionálnímu triatlonistovi,...

19. února 2026  10:41

Kvalita i dostupnost pro lidi z Moravy, v Olomouci otevřeli nový pavilon onkologie

Nový pavilon P4, který Fakultní nemocnici Olomouc pomůže s léčbou onkologických...

Další významnou kapitolu v péči o pacienty s rakovinou napsala Fakultní nemocnice Olomouc. V jižní části areálu otevřela nový onkologický pavilon, který lidem nejen z Olomouckého kraje, ale i z...

19. února 2026  4:49

Sigma čelí výzvě. Lausanne? Jsou buď rychlí, nebo extrémně rychlí, říká Janotka

Trenér Sigmy Tomáš Janotka mává fanouškům.

Za měsíc to bude 34 let od doby, kdy se v Olomouci naposledy hrála jarní část evropských pohárů. Tehdy přijel Real Madrid, s nímž Sigma díky gólu současného generálního sportovního manažera Pavla...

18. února 2026  18:21

Akrobatka Měrková vrátila Česko na olympiádu, zvítězila Sü Meng-tchao

Adéla Měrková z České republiky během soutěžního dne. (18. února 2026)

Olympijskou šampionkou v akrobatických skocích na lyžích se stejně jako před čtyřmi lety stala Sü Meng-tchao a získala na hrách v Itálii pro Čínu druhé zlato. V Livignu navázala na freestyle...

18. února 2026  12:32,  aktualizováno 

Brutální útok v Šumperku. Muž za bílého dne pobodal řidičku taxislužby

Ilustrační snímek

Město Šumperk se vzpamatovává z brutálního útoku za bílého dne. Policisté zadrželi muže, který v úterý pobodal řidičku taxislužby. Žena v nemocnici bojuje o život, ztratila prý hodně krve. Podle...

18. února 2026  9:01,  aktualizováno  14:29

Kauza defibrilátorů. Někteří pacienti ruší zákroky, nemocnice se zastal Babiš

Slavnostního otevření pavilonu P4 ve FNOL se kromě Babiše a Vojtěcha zúčastnil...

Kauza údajně pochybných implantací defibrilátorů na I. interní klinice - kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL), kterou se zabývá policie, se promítá i do chování pacientů a chodu samotné...

18. února 2026  13:58

Ženu polil benzinem a zapálil. Nepředstavitelně trpěla, potvrdil soud výjimečný trest

Muž z Frýdku-Místku dostal za zapálení známé 24 let vězení

Za pokus o vraždu ženy, kterou ve Frýdku-Místku polil benzinem a zapálil, si David Anderka pravomocně odpyká ve vězení 24 let. Výjimečný trest mu ve středu potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Odvolání...

18. února 2026  9:51,  aktualizováno 

Jsme nevinné, tvrdí ženy. Za požár a pojistný podvod poslal soud oba páry do vězení

Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi...

Za úmyslné založení požáru historické vily v Moravičanech na Šumpersku poslal ve středu Krajský soud v Olomouci do vězení čtyři lidi na šest let až 7,5 roku. Rozhodnutí v kauze pokusu o pojistný...

18. února 2026  11:18

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Dvě stě lidí připravil o 191 milionů. Soud podvodníkovi zmírnil osmiletý trest

Obžalovaný Aleš Vrubel (vpravo) na jednání olomouckého krajského soudu 18....

Olomoucký vrchní soud ve středu snížil o rok na sedm let trest vězení padesátiletému Aleši Vrubelovi z Přerova za investiční podvody, ve kterých přišlo podle rozsudku přes 200 lidí o zhruba 191...

18. února 2026  8:34,  aktualizováno  10:40

Nevyslali zvědy a následoval masakr. Padl i olomoucký Přemyslovec usilující o trůn

Bitva u Chlumce z 18. února 1126, jak ji zpodobnil malíř a ilustrátor Adolf...

Přesně 900 let uplyne dnes od bitvy u Chlumce, při níž se 18. února 1126 poblíž Ústí nad Labem střetla vojska vedená na jedné straně českým knížetem Soběslavem I. a na té druhé německým králem Svaté...

18. února 2026  4:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.