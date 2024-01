Olomouc odloží revoluci v parkování. Chce ji vyladit a odstranit nedostatky

Razantní zpřísnění pravidel parkování, k němuž mělo od dubna dojít v širším centru Olomouce, radnice odsouvá. Důvodem je snaha systém co nejvíce vyladit a předejít nedostatkům ještě před jeho spuštěním.

Od loňského září již v Olomouci platí nová nařízení pro dlouhodobé parkování v centru města, nicméně zóny A a B existovaly již předtím. Novinkou tak bylo hlavně rozdělení zóny B na menší oblasti, zdražení z tisíce korun na dvojnásobek a zavedení elektronických parkovacích karet vázaných na registrační značku auta.

Největší změnou, která znamená citelný zásah pro řidiče, tak mělo být až zřízení prvních částí zóny C na východě Olomouce, k němuž mělo dojít na jaře.

Na magistrát se však začali s podněty a připomínkami obracet odborníci i sami obyvatelé města. Radní proto rozhodli, že již představený harmonogram a detaily nové parkovací politiky nechají posoudit Českou parkovací asociací (ČPA). O doporučeních expertů hodlá radnice rozhodnout ještě v lednu. Pracovní verzi už má k dispozici.

Spustit systém s nedostatky by bylo riskantní

„Zatím nedokážeme předpovídat, jaké návrhy na změny z posudku vyplynou a které budeme chtít v našem dokumentu využít a zohlednit. Určitě z toho ale vzhledem k termínům budou vyplývat úpravy původně avizovaného harmonogramu pro zavádění placeného parkování v dalších zónách,“ upozornil v Olomouckých listech náměstek primátora pro strategie města Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti).

Podle primátora Miroslava Žbánka (ANO) bude nezbytné vysoutěžit vylepšení softwaru pro městskou policii i úředníky kvůli registracím a přestupkům. Rozjet revoluci v parkování s možnými nedostatky by bylo riskantní.

„Než něco dokončovat za pochodu, je lepší počkat a dořešit to. Svůj čas chtějí i dopravní řešení. Instalace vodorovného a svislého značení, úpravy dopravních režimů v dotčených ulicích, po kterých třeba volali lidé. Tedy to, co už jsme začali dělat – jednosměrky, zvýšení parkovacích kapacit, což je celá součást parkovací politiky,“ nastínil primátor.

Přesto nechce, aby byl posun termínů výrazný, jelikož Olomouc problém s náporem parkujících aut potřebuje řešit co nejdříve.

„V plánované parkovací zóně C, do které denně najíždějí tisíce aut, vzniklo neplacené odstavné parkoviště pro celé centrum a půlku Olomouce. Je to neudržitelné, máme stížnosti od lidí z ulic Dvořákova, Na Vozovce, ze staré vilové čtvrti, to samé se děje na druhé straně. Řidiči tam dojíždějí, aby nemuseli platit v zónách A a B. Požadavkům lidí, ať to neodkládáme na dlouho, rozumím,“ doplnil Žbánek.

Radnice dostává rozum, míní opozice

Opozice byla k plánům koalice kritická, protože podle ní nebyly zásady parkování domyšlené.

„Odklad je pro město bezpochyby dobrá zpráva, radnice dostává rozum. Nevím, co za tím stojí, zda koalice přihlédla k našim argumentům, které opakujeme poslední dva roky, nebo jestli je ten systém v takovém stavu, že neumožňuje parkovací politiku spustit,“ přemítal zastupitel Jan Holpuch (za ODS jako součást uskupení Spolu).

„Máme připomínky například vůči drastickému zpoplatnění druhého vozidla, protože si myslíme, že to povede akorát k houfnému přehlašování vozidel na druhého z manželů. Město nezíská vůbec nic, parkování to nijak neulehčí, jen stovky nebo tisíce lidí budou nuceni absolvovat martyrium na agendě řidičů,“ doplnil.

Lidé s trvalým bydlištěm platí dnes za druhé auto v zónách A a B 16 tisíc korun, ve zbytku města má jít o 12 a 10 tisíc.

Ačkoli je některé návrhy rozdělují, na tom, že s přecpanými ulicemi ve městě je nutné něco dělat, se obě strany shodnou.

„Není primárním cílem vybírat peníze, jsou to regulační opatření a jiná nemáme. V zóně C nelze vybudovat parkovací domy či parkoviště, není tam prostor,“ řekl Žbánek. „Samozřejmě víme, že ty desetitisíce dojíždějících řidičů naráz nepřejdou na vlak, ale když to bude částečně regulované a pravidelně hlídané, situace se zlepší. Stejně jako se zlepšila v Brně a jiných městech. Prožíváme to, čím si prošla většina evropských metropolí,“ doplnil.

Odborníci z velké části souhlasí. „Podle zkušenosti jiných měst v republice lze konstatovat, že nové regulace mívají výrazný efekt, který se postupně mírně snižuje. Vždy je nutné, aby město neusnulo na vavřínech, ale s projekty organizování dopravy průběžně a setrvale pracovalo,“ konstatoval předseda rady ČPA Petr Horský.