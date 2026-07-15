V Olomouci se bude za parkování platit až do deseti večer a nově také o víkendech

V současnosti lze v centru Olomouce zaparkovat o víkendech zdarma, v pracovní dny se platí od osmi ráno do šesti večer. Prodloužení zpoplatněné doby vychází podle vedení města z požadavku obyvatel i Komise městské části Olomouc – střed.
„Navrhoval jsem také další změny, jako je zařazení studentů ZTP do stejného režimu, jaký mají v tuto chvíli vozíčkáři pracující v centru města. Tato změna však radou města neprošla, stejně jako návrh na snížení parkovacího poplatku pro motorky na polovinu ve srovnání s osobními vozidly,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc).
Schváleno naopak bylo sloučení parkovacích oblastí B1 a B3 do jedné. „Rezidenti i abonenti tak získají větší možnosti parkování v širším území centra, zejména v době, kdy jsou některá místa dočasně zabrána například stavebními pracemi nebo kulturními akcemi,“ uvedla Lenka Jedličková z oddělení komunikace a marketingu magistrátu.
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Součástí změn je i zvýšení parkovného ve dvou lokalitách. Tou první je malá plocha u hlavního nádraží, kde se hodinová sazba zvýší ze současných 10 na 40 korun. Dosavadní tarif totiž podle města už neplnil svou regulační funkci.
„Výrazně zdraží také parkování zájezdových autobusů na vyhrazených stáních u Tržnice a Husova sboru. Nově budou dopravci platit 150 korun za hodinu místo dosavadních 40 korun. Cílem je omezit dlouhodobé odstavení autobusů v historickém centru,“ doplnil Pejpek.
Placení má být možné přes více služeb
Další úpravou je zavedení samostatného parkovacího oprávnění pro vlastníky nemovitostí. Ti sice mohli oprávnění získávat už nyní jako abonenti, nová úprava však podle radnice zpřehlední evidenci i pravidla pro vydávání.
Radní uložili odboru dopravy rovněž úkol připravit úpravy dopravního značení, které budou souviset se sloučením parkovacích oblastí, změnou provozní doby regulace parkování a se zjednodušením informačních tabulí v parkovacích zónách.
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„Dalším krokem bude příprava podmínek pro zapojení více mobilních aplikací pro úhradu parkovného. Město chce nabídnout řidičům širší výběr platebních služeb a současně snížit provozní náklady spojené s parkovacími automaty a SMS platbami,“ předestřel náměstek primátorky s tím, že v současnosti je prováděno 44 procent plateb přes parkomaty, 35 procent přes SMS a zbytek pomocí aplikace.
Za hodinu stání nyní řidiči platí v zóně A v samotném centru 100 korun, v okolní zóně B pak 40 korun. Město se už delší dobu chystá zavést další zónu C a posléze i D, parkovací „revoluci“ ale před dvěma lety nakonec odložilo.
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31. ledna 2024