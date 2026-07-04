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Pilotování či přetížení. Pevnost poznání láká na zážitky z výcviku astronautů

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  6:56
Prázdninový program Trénuj jako astronaut nabízí v olomoucké Pevnosti poznání...

Prázdninový program Trénuj jako astronaut nabízí v olomoucké Pevnosti poznání na několika stanovištích inspirovaných reálným výcvikem astronautů možnost vyzkoušet si, jak vypadá jejich příprava. Na snímku stanoviště Letecký simulátor | foto: Luděk Peřina, ČTK

Prázdninový program Trénuj jako astronaut v nabízí v olomoucké Pevnosti poznání...
Prázdninový program Trénuj jako astronaut v nabízí v olomoucké Pevnosti poznání...
Prázdninový program Trénuj jako astronaut v nabízí v olomoucké Pevnosti poznání...
Prázdninový program Trénuj jako astronaut v nabízí v olomoucké Pevnosti poznání...
6 fotografií
Jaké to je být astronautem a zažít třeba přetížení při startu rakety nebo ztrátu orientace v prostoru, si mohou během léta vyzkoušet návštěvníci Pevnosti poznání, olomouckého popularizačního centra vědy. To si na prázdninové měsíce připravilo speciální program Trénuj jako astronaut.

V expozicích budou připravena speciální stanoviště, v nichž si děti i dospělí vyzkoušejí, jak se vyvíjely raketové systémy, zažijí přetížení v gyroskopu, prověří své pilotní schopnosti v leteckém simulátoru nebo budou hledat souhvězdí na otočné mapě oblohy.

„Naším cílem bylo vytvořit program, který propojí vědu, pohyb, tvořivost i zábavu do jednoho velkého dobrodružství. Každý si může vyzkoušet roli astronauta a zjistit, že za každým letem do vesmíru stojí odvaha, trénink, spolupráce i chuť poznávat nové věci,“ přibližuje programová vedoucí Pevnosti poznání Šárka Kostková.

Prázdninový program Trénuj jako astronaut nabízí v olomoucké Pevnosti poznání na několika stanovištích inspirovaných reálným výcvikem astronautů možnost vyzkoušet si, jak vypadá jejich příprava. Na snímku stanoviště Letecký simulátor
Prázdninový program Trénuj jako astronaut v nabízí v olomoucké Pevnosti poznání na několika stanovištích inspirovaných reálným výcvikem astronautů možnost vyzkoušet si, jak vypadá jejich příprava. Na snímku stanoviště Zkrocení stability a simulace stavu beztíže v gyroskopu
Prázdninový program Trénuj jako astronaut v nabízí v olomoucké Pevnosti poznání na několika stanovištích inspirovaných reálným výcvikem astronautů možnost vyzkoušet si, jak vypadá jejich příprava. Na snímku stanoviště Zkrocení stability a simulace stavu beztíže v gyroskopu
Prázdninový program Trénuj jako astronaut v nabízí v olomoucké Pevnosti poznání na několika stanovištích inspirovaných reálným výcvikem astronautů možnost vyzkoušet si, jak vypadá jejich příprava. Na snímku stanoviště Orientace na obloze s velkou otočnou mapou hvězdné oblohy
6 fotografií

Součástí budou také víkendové dílny, v nichž si návštěvníci společně s lektory vytvoří polární záři, kometu ve zkumavce nebo vlastní model povrchu planety Mars. Zábavné experimenty ukážou, že chemie a vesmír mají k sobě mnohem blíž, než se na první pohled zdá. Část programu rovněž doplní kreativní dílna, jež propojí tvoření s poznáváním vesmíru a přírodních věd.

Na své si přijdou i návštěvníci planetária. „Během prázdnin budou komentované pořady nově zařazeny nejen o víkendech, ale také každé úterý a čtvrtek,“ láká Kostková.

„Program doplní premiéra filmu Skryté tváře Země, který ukáže naši planetu očima moderních satelitů a přiblíží, jak díky nim dokážeme sledovat klimatické změny, předvídat přírodní katastrofy nebo odhalovat proměny krajiny v reálném čase,“ dodává.

Motivace ke studiu techniky a přírodních věd

Program Trénuj jako astronaut vznikl ve spolupráci České asociace science center a Vzdělávací kanceláře Evropské kosmické agentury pro ČR. Inspiruje se celoevropskou aktivitou Mise X a navazuje na národní projekt Česká cesta do vesmíru, jehož cílem je mimo jiné podpořit budoucí let českého astronauta Aleše Svobody.

„Vesmír je pro děti přirozeně fascinující téma. Chceme využít jeho obrovský inspirační potenciál k tomu, abychom mladé lidi motivovali ke studiu technických a přírodovědných oborů a ukázali jim, že věda není jen teorie,“ podotýká Roman Chvátal, programový koordinátor České asociace science center.

Pevnost poznání sídlí v historické budově bývalého dělostřeleckého skladu Korunní pevnůstky z poloviny 19. století a již více než deset let propojuje vědu, vzdělávání a zábavu.

Návštěvníkům nabízí čtyři stálé interaktivní expozice, digitální planetárium, chemickou laboratoř i pestrý celoroční program workshopů, přednášek, táborů a vzdělávacích akcí pro školy i širokou veřejnost. Každoročně ji navštíví desítky tisíc návštěvníků všech věkových kategorií.

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